Ook een klein meisje als Simona Halep kan een grootse kampioen zijn

Simona Halep viert haar overtuigende zege op Serena Williams in de finale van Wimbledon. Beeld Getty Images

Simona Halep incasseerde smartelijke nederlagen in de grootste tennistheaters, maar in haar eerste finale op Wimbledon illustreerde de 27-jarige Roemeense dat ze ook langs de weg van de geleidelijkheid het geluk kan vinden. Binnen het uur vernederde ze zaterdag Serena Williams (6-2, 6-2), die er weer niet slaagde het recordaantal grandslamtitels te evenaren dat de Australische Margaret Court behaalde tussen 1960 en 1973: 24.

Halep leverde als haar illustere landgenoot en turner Nadia Comaneci de perfecte oefening af. De wedstrijd van haar leven was een tien waard. Williams heeft nu drie grandslamfinales op rij verloren. Haar laatste titel behaalde ze in 2017, bij de Australian Open, toen ze zwanger was van haar dochter Olympia.

Halep begon met een 9-1-achterstand na tien duels tegen de 37-jarige Amerikaanse, maar Serena Williams omschreef haar tegenstander niet voor niets als ‘een kleine powerhouse’. Met 1.68 meter behoort Halep tot de kleinere speelsters in het vrouwencircuit, maar met haar sterke benen kan ze een marathon lopen. Halep had in zes duels voor de finale al bijna 12 kilometer afgelegd.

Williams moet het juist niet hebben van haar loopvermogen. Ze hoefde op Wimbledon slechts 7 kilometer te rennen in de wetenschap dat ze 75 procent van de rally’s beëindigde in vier slagen of minder. Voorwaarde is dan wel dat haar eerste opslag loopt en Halep manifesteerde zich opnieuw als de meester van de returngames. Ze brak de gevreesde opslag van Williams binnen 12 minuten twee keer.

Kalm blijven was de opdracht voor Williams, het was haar in de laatste twee grandslamfinales niet gelukt. Vorig jaar wilde Williams op Wimbledon graag het rolmodel zijn van de werkende moeders. Maar tien maanden na de bevalling van dochter Olympia kon ze de lichtvoetige Angelique Kerber niet afstoppen.

In de finale van de US Open ontspoorde Williams mentaal, toen ze umpire Ramos van diefstal betichtte nadat hij haar een strafpunt had gegeven wegens coaching. Na een tirade van Williams werd het strafpunt gevolgd door een strafgame, waarna het woedende publiek haar zijde koos. Williams verloor van Naomi Osaka, maar haalde met haar gedrag de glans weg van de eerste grandslamtitel voor de Japanse.

Afgelopen week publiceerde Harper’s Bazaar een essay van Williams, waarin ze opbiechtte dat ze Osaka per mail haar excuses had aangeboden en tevens een sportpsycholoog had bezocht. Ze was zichzelf kwijtgeraakt, erkende Williams. Toch constateerde ze ook dat ze als vrouw niet had mogen opstaan tegen onrecht.

Zelfs Billie Jean King, oprichter van de WTA Tour en ambassadeur van de vrouwensport, vond dat Williams zich meer op het tennis moest concentreren. Een merkwaardige oproep en de laatste opmerking van Williams, zaterdag op Wimbledon, was een statement. ‘De dag waarop ik stop met vechten voor gelijke rechten voor mensen als jij en ik lig ik in mijn graf.’

Ook Halep noemde Williams een bron van inspiratie, maar ze had geleerd van de negen nederlagen tegen de beste tennisster aller tijden. ‘Ik was geïntimideerd als ik tegenover haar stond. Dit keer ben ik van mezelf uitgegaan, de focus lag op het spelen van een finale en het ontregelen van haar spel.’

Psycholoog

Halep had een missie op Wimbledon, na een flets jaar waarin ze haar motivatie moest hervinden. In 2018 had Halep op Roland Garros eindelijk verlossing gevonden na verloren grandslamfinales tegen Maria Sjarapova (2014) en Jelena Ostapenko (2017), toen ze na een riante voorsprong een zeldzame vorm van zelfdestructie demonstreerde. In januari 2018 verloor Halep bij de Australian Open in haar derde grandslamfinale van Caroline Wozniacki.

Was ze dan echt de eeuwige tweede? Haar toenmalige coach Darren Cahill stuurde Halep naar een sportpsycholoog, ze moest zich bevrijden van een negatief zelfbeeld. Maar zo was Halep nu eenmaal opgegroeid, met het stigma dat ze te klein was voor toptennis. Als tiener onderging Halep een borstverkleining die haar tevens van chronische rugpijn verloste.

Ze vond de juiste balans en haar eerste grandslamtitel op Roland Garros was een eindpunt. Ze werd nummer 1 op de wereldranglijst en moest nieuwe doelen formuleren. Cahill had haar spel al aangepast, met de Roemeense coach Daniel Dobre verfijnde Halep de strategie op snellere baansoorten dan haar geliefde gravel.

Halep moest agressiever spelen en zich niet alleen verschuilen achter de baseline. En ze herinnerde zich de woorden van haar moeder, toen ze 10 jaar oud was. ‘Als je echt iets wil betekenen in tennis moet je ooit de finale op Wimbledon spelen.’

Simona Halep met de schaal. Beeld Visionhaus

Uitgerekend bij haar debuut op dat podium etaleerde Halep wederom haar leeuwenhart. Ze zweefde over het Centre Court en realiseerde haar droom, inclusief lidmaatschap voor het leven van de All England Club. Halep maakte slechts drie onnodige fouten, Williams 26.

Na het winnende punt knielde ­Halep devoot op het gras dat ze eindelijk had leren begrijpen. ‘Ik dacht altijd dat ik op deze baansoort kansloos was tegen al die grote meiden met hun sterke opslag. En in Roemenië leer je niet op gras te tennissen, we hebben niet eens één grasbaan.’

Geloof in jezelf, had de Roemeense oud-prof en manager Ion Tiriac haar enkele uren voor de finale tegen Williams nog eens op het hart gedrukt. Een klein meisje kon dus toch een grootse kampioen zijn. Halep onderstreepte dat variatie, loopvermogen en intensiteit brute kracht kunnen neutraliseren. Een mooie en verfrissende boodschap voor het vrouwentennis, al is het ook een verlies dat Wimbledon werd gewonnen door een vrouw die alleen naar het net komt om haar tegenstander de hand te schudden.