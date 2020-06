Ook deze sporters maakten op latere leeftijd hun rentree

Serena Williams. Beeld AFP

Voor de Jamaicaanse topsprintster Merlene Ottey waren comebacks een tweede natuur. Ze deed tussen 1980 en 2004 maar liefst zevenmaal mee aan de Olympische Spelen, een record in de atletiek, en veroverde negen medailles. In haar laatste olympische optreden, als 44-jarige, kwam ze 0,03 seconde tekort voor een finaleplaats op de 100 meter. Vier jaar later plaatste zich bijna voor een achtste deelname. Als 52-jarige nam Ottey, ditmaal als Sloveense, nog deel aan de EK atletiek.

Merlene Ottey in 2004. Beeld Bongarts/Getty Images

Voetballer Marc Overmars keerde na een geslaagde loopbaan bij Ajax, Arsenal en Barcelona op 35-jarige leeftijd terug bij de club van zijn jeugd: Go Ahead uit Deventer. De rappe flankspeler had al vier jaar geen deel uitgemaakt van profploeg, maar wel indruk gemaakt tijdens een afscheidswedstrijd van Jaap Stam. Hij kwam 24 wedstrijden uit de eerste divisieclub en scoorde niet eenmaal. Na een seizoen hield hij het voor gezien. Hij verliet tijdens zijn laatste wedstrijd geblesseerd het veld.

Marc Overmars in 2009. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Amerikaanse basketballer Magic Johnson kondigde in 1991 zijn afscheid aan vanwege een hiv-besmetting. Destijds werd gedacht dat hij een gevaar zou vormen voor andere spelers. Hij maakte meerdere comebacks: zo behoorde hij in 1992 tot het Amerikaanse Dream Team dat goud won op de Zomerspelen. Als 36-jarige waagde hij zich een laatste comeback bij de LA Lakers, de ploeg waarmee hij eerder vijf nationale titels had gewonnen. Hij eindigde dat seizoen als 12de op de ranglijst van waardevolste spelers.

Magic Johnson tijdens de Spelen in 1992. Beeld Icon Sportswire via Getty Images

De Amerikaanse tennisster Serena Williams won in 2017 haar 23ste grandslamtitel terwijl ze acht weken zwanger was. Ze kende een moeizame bevalling, die haar naar eigen zeggen bijna fataal werd. Ruim een jaar na haar laatste zege keerde ze voorzichtig terug op de baan, als 36-jarige, met als voornaamste doel de 24ste grandslamtitel te veroveren. Ze heeft sindsdien viermaal een finale gehaald en doet deze zomer mee aan de US Open.

De Amerikaanse zwemmer Mark Spitz veroverde zeven gouden medailles bij de Olympische Spelen van Munchen, in 1972. Hij stopte kort na die prestatie, hoewel hij pas 22 jaar oud was. Op 41-jarige leeftijd waagde hij zich aan een comeback. Een documentairemaker stelde hem een beloning van 1 miljoen dollar in het vooruitzicht als hij zich zou plaatsen voor de Zomerspelen van 1992. Hij kwam niet eens in de buurt van de limiet.

Mark Spitz probeert weer fit te worden voor de Spelen van 1992. Beeld Getty Images

De Britse wielrenner Chris Froome zag zijn kansen op een vijfde eindoverwinning in de Ronde van Frankrijk vervliegen toen hij vorig jaar gruwelijk crashte. Hij knalde na een val met hoge snelheid tegen een muur en brak zijn dijbeen, elleboog en enkele ribben. Er werd gevreesd voor zijn loopbaan, maar Froome herstelde sneller dan verwacht. Hij heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij dit jaar, als 35-jarige, mikt op zijn vijfde Tourzege.

Chris Froome. Beeld REUTERS