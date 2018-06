Ook de vrouwen spelen de bekerfinale eindelijk om een heuse dennenappel (maar niet in een stadion)

De bekerfinale voor vrouwen is zaterdag gespeeld tussen Ajax en PSV op het amateurcomplex van IJsselmeervogels. Dat pakte goed uit. Vorig jaar in een vrijwel leeg ADO-stadion, was er geen sfeer. Nu won Ajax (3-1) in een bescheiden heksenketel.

Speelsters van Ajax vieren de overwinning op PSV na afloop van de KNVB Bekerfinale Vrouwen. Foto Anp

De tribunes op sportpark De Westmaat zitten nog bomvol als Ajax-aanvoerder Loïs Oudemast de beker aan de uitzinnige fans toont. Kinderen hangen met uitgestoken hand over de reclameborden heen. Ouders doen hun best ze met de voetballers op de foto te zetten. Uitgebreid laten de spelers zich fêteren.

Het contrast met een jaar geleden is groot. Ook toen kroonde Ajax zich tot winnaar van het bekertoernooi, maar liep zij de ereronde in een vrijwel leeg ADO Den Haag-stadion. Om die mistroostige beelden te voorkomen dient nu een volgepakt sportpark (3.012 toeschouwers) van amateurvereniging IJsselmeervogels als decor. Een goed idee?

‘De ambiance was geweldig’, zegt Oudemast zaterdagavond na de 3-1- overwinning op PSV. ‘Het belangrijkste is dat we de beker hebben gewonnen. Maar als ik dan toch moet kiezen, speel ik liever op een sfeervol sportpark dan in een nagenoeg leeg stadion. Voor nu past dit beter bij het vrouwenvoetbal.’

Een uur na de wedstrijd staat de 29-jarige middenvelder nog steeds op het veld. Een jongen in Ajax-tenue wil een handtekening op zijn shirt. Een groep meisjes vraagt om een selfie. ‘Ik had vroeger ook idolen, maar kon daar niet bij in de buurt komen. Op deze manier krijgen we binding met de kinderen en kunnen we de meisjes laten zien wat voor toekomst voor hen in het verschiet ligt.’

Kelly Zeeman van Ajax in duel met Jeslynn Kuijpers (R) van PSV tijdens de KNVB Bekerfinale Vrouwen. Foto Anp

'Triest'

Op sociale media reageerden sommigen minder enthousiast toen duidelijk werd dat het hoofdveld van een amateurvereniging het podium was voor de beste voetbalvrouwen van Nederland. ‘Triest’ en ‘hoezo op een achterafveldje?’ viel er te lezen. Ter vergelijking: de Engelse bekerfinale voor vrouwen lokte meer dan 45 duizend toeschouwers naar Wembley. Zo ver is Nederland nog niet.

Volgens Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, moet vooral gekeken worden naar de kracht van het vrouwenvoetbal. Fans kunnen nog dicht bij de spelers komen. ‘Het is niet altijd: hoe groter, hoe beter. Je moet een passend concept zien te creëren. Dit is een goede eerste stap geweest.’

Ook Daphne Koster is te spreken over de nieuwe opzet. De 139-voudig international en pionier in het vrouwenvoetbal zette vorig jaar als aanvoerder van Ajax met het landskampioenschap en de bekerwinst een punt achter haar imposante carrière. Zaterdagavond geniet ze als teammanager voetbalvrouwen van Ajax van de knusse en uitgelaten sfeer op sportpark De Westmaat.

Toch is ze ook kritisch. Volgens Koster had de bekerfinale al een groter evenement kunnen zijn. Terwijl de vrouwen van Ajax en PSV in Bunschoten de finale spelen, strijdt Ajax onder 17 jaar in Nijmegen om de beker tegen de leeftijdsgenoten van NEC. In Rotterdam maken de talenten (onder 19 jaar) van Feyenoord en PSV uit wie de beker wint. Koster: ‘Waarom laten we deze wedstrijden niet op één locatie spelen met de finale van de vrouwen als hoofdact?’

Koster voetbalde een tijdje in Amerika. Daar leerde ze dat het niet alleen om die negentig minuten gaat, maar dat je ook mensen aan je moet binden. Een verhaal moet verkopen. Dat miste ze de afgelopen jaren bij de KNVB. ‘Bij de bekerfinale hoort de dennenappel (bijnaam van de officiële KNVB-beker, red.). Maar wij kregen vorig jaar een beker van 35 euro. Ja, sorry hoor. Als je die op de foto zet, sta je al met 10-0 achter. Je hebt een symbool nodig dat je kunt inzetten voor sponsor- en marketingdoeleinden. Het voelde heel wrang voor mij dat overal de uitingen van de dennenappel werden gebruikt, maar wij het moesten doen met een nietszeggende beker. Ik heb het een paar keer aangehaald. Voor mij was het echt een doorn in het oog.’

Herkenbare trofee

Toeval of niet: als de spelers zaterdag het veld betreden, staat aan de rand van het veld voor het eerst een echte dennenappel te glimmen. Volgens Van de Ven kwamen er steeds meer geluiden dat ook de vrouwen een herkenbare trofee wilden. Al was het wel een duur grapje: 7.500 euro. Van de Ven: ‘En dat maal twee, want er is ook een replica.’

In de eerste helft loopt Ajax uit naar een 2-0-voorsprong, maar als PSV na rust terugkomt tot 2-1 ontstaat er een echte bekersfeer. Plots zijn er opstootjes op het veld. De scheidsrechter begint met gele kaarten te strooien en vanaf de tribunes trekken de fanatieke fans elke beslissing die zij neemt in twijfel. Oudemast: ‘Als we in de Arena spelen, zie je vooral lege tribunes. Hier hoor je precies wat de supporters roepen. Ja, dat geeft wel een kick.’ Vijf minuten voor tijd wordt het duel beslist door een eigen doelpunt van PSV.

Volgens Oudemast, die met Ajax dit seizoen ook landskampioen werd, heeft de keuze voor een amateurcomplex goed uitgepakt. ‘Iedereen heeft kunnen zien hoe sfeervol het is. Als we zo doorgaan, kunnen we straks vanzelf weer naar een groter stadion.’