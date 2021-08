Ook de return van AZ tegen Celtic is niet op televisie te zien – maar wel op Facebook

Spelers van AZ tijdens een trainingssessie woensdag, in aanloop naar de wedstrijd tegen Celtic. Beeld ANP

Voetbal is ook een kwestie van een overvloed aan tv-aanbod tegenwoordig, zelfs in deze fase, in de schier eindeloze voorronden van de Europese toernooien; dit seizoen drie toernooien in plaats van twee. Dan kan het opeens gebeuren dat een wedstrijd niet op tv komt, zelfs niet op een ­betaalzender, omdat partijen niet tot elkaar komen.

AZ vond het bod te laag. Directeur Robert Eenhoorn: ‘De kosten kunnen er niet uit. Het is mijn zesde Europese cyclus bij AZ. Het is voor het eerst dat onze duels niet op televisie komen. De toekomst zal uitwijzen hoe dit zich verder ontwikkelt.’

Mysterieus

Trainer Pascal Jansen heeft, net voordat Eenhoorn reageert, enigszins ­mysterieus gezegd dat dit ‘des AZ’s is, om het op onze manier te doen’. Eenhoorn verwijst later naar die ‘eigenwijsheid’, bij de strijd die AZ twee seizoenen geleden voerde tegen het toewijzen van de eerste plaats aan Ajax, in de door corona afgebroken jaargang. De clubs eindigden in punten gelijk. Ajax had een beter doelsaldo, AZ een beter onderling resultaat. Het protest leverde AZ niets op.

Eenhoorn pleit voor een regeling, ‘een overkoepelend systeem’, als het om voorronden gaat. Programma­directeur Rob Labree van ESPN: ‘Ik wil niet uit de school klappen over bedragen, maar we zijn er gewoon niet uitgekomen met AZ. Ze vragen meer dan wij willen betalen. Zo simpel is het. Ook Ziggo, Veronica of RTL hebben de rechten voor deze wedstrijd niet ­gekocht.’

ESPN bereikte wel overeenstemming met Vitesse, dat donderdag in de play-off van deConference League tegen Anderlecht speelt. De meeste voorronden zijn vrij verhandelbaar door de clubs. Als het eindtoernooi is aangebroken, is er sprake van centrale marketing via de Uefa met vaste opbrengsten.

Ook het duel van vorige week, in Glasgow (2-0-verlies van de Alkmaarders), was niet te zien op de Nederlandse tv . Destijds verkocht Celtic de rechten. De wedstrijd was te bekijken via het kanaal van Celtic, voor bijna 12 euro. Het duel van donderdag is gratis, via Facebook uit te zenden, omdat AZ zijn supporters de mogelijkheid wil bieden te kijken, mochten ze niet in het stadion aanwezig zijn.

In zekere zin herleeft het verleden, toen het helemaal geen gewoonte was dat Europese duels op televisie kwamen. Dan zei bijvoorbeeld Jorien van den Herik, destijds voorzitter van Feyenoord, dat de wedstrijd niet op tv kwam omdat er te weinig kaarten ­waren verkocht. Trok de verkoop aan, dan volgde later soms de beslissing de wedstrijd alsnog uit te zenden.

Capaciteit

Bij AZ - Celtic mogen vanwege corona 13 duizend mensen naar binnen, terwijl zo’n 9 duizend kaarten zijn verkocht. Het stadion van AZ is prachtig verbouwd, nadat twee jaar geleden een deel van het dak was ingestort. De capaciteit is verhoogd tot bijna 20 duizend.

AZ, nog steeds met aanvoerder Teun Koopmeiners, die wacht op een eventuele transfer en nog zonder de bijna van een liesblessure herstelde Owen Wijndal, moet de achterstand van 2-0 goedmaken. Trainer Jansen zei, vanuit voetbaltechnisch perspectief, ook iets over de overvloed aan wedstrijden, al beseft hij dat clubs duels nodig hebben om hun begrotingen rond te krijgen. Volgens hem is breed overleg nodig over dat spanningsveld.

Saillant is dat PSV dit seizoen al ­negen officiële duels speelde en AZ pas twee, mede vanwege het uitstel van de competitiewedstrijd van afgelopen weekeinde tegen Fortuna. AZ hoeft in elk geval niet bang te zijn voor definitieve uitschakeling. Als het AZ niet lukt zich te plaatsen voor de Europa League, mag de club meedoen aan de groepsfase van de Conference League.