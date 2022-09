Ook de langste man in koers kan bergop de beste zijn in de Vuelta, bewijst Thymen Arensman (1.92 meter)

Thymen Arensman na zijn etappezege in de koninginnerit van de Vuelta in de Sierra Nevada. Beeld AFP

Dajo Sanders zat op een zonovergoten zondag in het park, toen hij op zijn telefoon zag dat het wielertalent dat hij als trainer al drie jaar onder zijn hoede heeft, Thymen Arensman, met iets moois bezig was in de Vuelta. Hij snelde naar huis, zette de tv aan en beleefde ‘een vrij emotioneel moment’: Arensman, 22 jaar nog maar, won zondag de koninginnerit van de Ronde van Spanje.

Jarenlang zag oud-renner en doctor sportwetenschap Sanders zijn pupil alleen maar beter worden in tijdrijden én klimmen. Steeds hogere vermogens kon hij steeds langer trappen. ‘En op deze dag kwam alles samen.’ Het was de dag waarop een nieuw Nederlands rondetalent definitief opstond. Een uniek talent ook, want het lichaam van Arensman is in theorie ongeschikt om een bergrit te winnen. Arensman is eigenlijk veel te lang voor een klimmer: 1.92 meter.

Nooit een vedergewicht

‘Klimmers zijn gemiddeld minder lang en lichter’, zegt Sanders. Arensman beschouwt zichzelf als een zware klimmer: ‘Door mijn lengte zal ik nooit een vedergewicht zijn.’ Lang zijn betekent volgens Sanders dat het laagste gewicht dat Arensman kan halen, hoger is dan van een pure klimmer. ‘De enige manier om dat te compenseren: meer vermogen leveren’, legt de sportwetenschapper uit.

Een berg op fietsen in wedstrijdverband is simpel: wie de meeste watts per kilogram lichaamsgewicht weet te duwen, is als eerste boven. Arensman soleerde zondag 20 minuten lang met bijna 6 watt per kilo omhoog naar de winst. Voordat hij prof werd, kon hij dat al in een testsituatie. ‘Waar we de afgelopen jaren vooral aan hebben gewerkt’, vertelt Sanders, ‘is dat hij zulke vermogens levert aan het eind van een zware etappe van een meerdaagse ronde. Dus als je allesbehalve fris bent.’

Een renner zwaarder dan pakweg 80 kilo houdt 6 watt per kilo niet zo lang vol. Het officiële gewicht van de 22-jarige Arensman is dan ook 68 kilogram. Daarmee komt zijn body mass index of BMI, de verhouding tussen gewicht en lengte, op 18,5.

Voor normale mensen, stelt Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, is dat op de grens van een gezond gewicht. ‘Bij een ouder iemand met een zittend leven en zeer lage spiermassa, zou ik mij zorgen maken. Ik ben geen sportfysioloog, maar voor een atleet met een fantastische fitheid, die wordt bijgestaan door een sportdiëtist en een fysiotherapeut én uitstekende medische begeleiding krijgt van een arts, lijkt me deze BMI geen enkel probleem.’

Wielertrainer Louis Delahaije, de afgelopen decennia begeleider van talloze toprenners, kent Arensman niet persoonlijk, maar zag vijf minuten na zijn overwinning een ‘gezonde vent’ in het gebruikelijke flash-interview met de etappewinnaar. ‘Hij reed bijna 130 kilometer vooraan en is volle bak die berg op gefietst, bang dat-ie ingehaald werd. Daar staat dan niet iemand die aan het eind van zijn Latijn is, maar snel is hersteld en dus superfit blijkt.’

Bij-eten

Delahaije snapt dat de leek opkijkt van een lange man die zo weinig weegt. ‘In de normale maatschappij zou je zeggen: jij mag wel wat bij-eten. Als je een gemiddelde Nederlander naast Arensman zet, is het verschil nu nog opvallender dan 20 jaar geleden.’

Beter is de vergelijking met Robert Gesink, die donderdag net naast een etappezege greep in de Vuelta. ‘Robert is 1.89 meter en woog circa 69 kilo toen hij vierde in de Tour van 2010 werd’, zegt zijn voormalige begeleider. Gesink zette maandag bij de laatste rustdag in de Vuelta een vrolijke foto op Instagram waarop hij, op de blote rug gezien, met zijn zoontje in het zwembad springt. Alle onderdelen van het menselijk skelet zijn zichtbaar. ‘Eet je wel goed, Robert?’, vroegen zijn volgers bezorgd. ‘Ja, dat is wel mager’, zegt Delahaije over het beeld. ‘Ik schrik daar niet van, want je ziet aan alles op die foto dat hij zich nog kiplekker voelt.’

Kortom: over het gewicht van Arensman hoeft niemand zich volgens Delehaije zorgen te maken. ‘Het is binnen de context van deze duursport waarin gewicht een essentiële rol speelt.’ Dat de renner zichzelf een zware klimmer noemt, verbaast hem niet. ‘Zeker als je hem naast Domenico Pozzovivo zet.’ De Italiaan, 53 kilogram en 1 meter 65, stapte uit de Vuelta tijdens de rit die Arensman won.

Vergeleken met de jaren dat Joop Zoetemelk de Vuelta (1979) en Tour (1980) won, zijn de deelnemers aan grote ronden nu langer en iets lichter: van 1.73 meter en 69,1 kilo naar 1.81 meter en 68,4 kilo – ze zijn magerder geworden.

Uitzonderlijk

Ondanks de gestegen lengte, is het nog altijd uitzonderlijk dat een renner van boven de 1.90 meter een bergrit wint. De Brit Hugh Carthy, 1.93 meter, is voor zover bekend de langste winnaar van een bergetappe in een van de drie grote ronden. Carthy won de koninginnerit van de Vuelta van 2020, met finish op de gevreesde monsterklim, de Alto de l’Angliru.

Arensman vergelijkt zichzelf met Chris Froome en Tom Dumoulin: goede tijdrijders zoals Arensman ook is, bovengemiddeld lang – Froome is 1.86, Dumoulin 1.85 – en net als hij ‘zware klimmers’ van respectievelijk 68 en 69 kilogram. De vergelijking is gedurfd. Froome won liefst zeven grote ronden, waaronder vier keer de Tour, en Dumoulin was, in 2017, de eerste Nederlandse winnaar van de Giro.

Arensman heeft de voorzichtig uitgesproken ambitie ooit een grote ronde te winnen. Daarmee zou hij een record breken dat nu nog op naam staat van Sir Bradley Wiggins, die in 2012 zegevierde in de Ronde van Frankrijk. Wiggo werd daarmee de langste winnaar ooit van een grote ronde. Zijn lengte: 1 meter 90. Wint Arensman Vuelta, Giro of Tour, dan kan hij met recht zeggen dat hij de grootste winnaar is van een drieweekse ronde.