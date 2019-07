Ook de grootmacht in de Tour houdt rekening met voormalig muurbloempje Jumbo-Visma

Geraint Thomas (l.) en Steven Kruijswijk, in de Tour de France van vorig jaar. Beeld Hollandse Hoogte

De tafelschikking is veelzeggend. David Brailsford, de manager van Team Ineos, wordt in een hotel in Castres, in het departement Tarn, aan zijn rechterzijde geflankeerd door regerend Tourwinnaar Geraint Thomas, links van hem zit het Colombiaanse talent Egan Bernal. De andere zes van het team, onder wie de Nederlanders Dylan van Baarle en Wout Poels, zitten wat stoeltjes verderop. Zo is de rolverdeling. Je bent kopman of knecht.

Bij Jumbo-Visma, in een logement in Albi veertig kilometer noordwaarts, is de hiërarchie in een zaaltje minder rigide. Eerst verschijnen Steven Kruijswijk, de troef voor het algemeen klassement, en Wout van Aert, maandag nog ritwinnaar in zijn eerste Tour. Een half uur later slenteren topsprinter Dylan van Groenewegen en voormalig geletruidrager Mike Teunissen naar binnen. Ieder zo z’n ding.

Het is dinsdag rustdag in de Tour de France en dan maken de ploegen volgens traditie een tussenbalans op. Ineos, als Sky met de winnaars Bradley Wiggins, Chris Froome en Thomas al jaren achtereen een niet te evenaren grootmacht in Frankrijk, staat er wederom goed voor. Dit zijn de feiten na tien dagen koers: Thomas staat op de tweede plek in de rangschikking, Bernal op drie. De bergen, vertrouwd domein, komen er aan. Brailsford: ‘Dit is het beste wat ons kon overkomen. Het is een geweldig begin.’

Jumbo-Visma, als Lotto-Jumbo tot twee jaar geleden weinig meer dan een muurbloempje in de Tour, maakt een overrompelende entree. Dit zijn de feiten: 10 koersdagen, vier etappezeges, twee dagen de gele trui en Kruijswijk vierde in de klassering. Hoger stond hij nog nooit na een openingsweek in een ronde. ‘Het is een lekkere uitgangspositie’, zegt hij. ‘Tot nu toe is alles onze kant opgevallen.’

Nagenoeg vlekkeloos

Ineos heeft in Frankrijk tot dusver een nagenoeg vlekkeloos parcours afgelegd. In de tumultueuze etappe van Saint Flour naar Albi wapperden belangrijke concurrenten in waaiers naar achteren, toen het team in de laatste 30 kilometers aan kop begon te sleuren. Andere ploegen, waaronder ook Jumbo-Visma, draaien voluit mee, in het besef dat er goede zaken konden worden gedaan. Het enige moment waarin het er even om spande, was in de achtste etappe, toen Thomas in de achtste etappe met ploegmaat Gianni Moscon ten val kwam. In de chaos bleven de renners kalm. Wout Poels loodste hem tijdig terug naar het peloton.

Jumbo-Visma wint alleen maar meer aan vertrouwen. Als een renner misgrijpt, staat er een ander op. Teunissen won in Brussel toen Groenewegen viel, Van Aert greep maandag de zege toen de topsprinter in de wind achterop was geraakt. Groenewegen: ‘De stemming is goed. We gaan voor elkaar door het vuur. Maar wij zijn tegelijkertijd ook allemaal winnaars.’

Hoe kijkt Ineos aan tegen het succes van Jumbo? Thomas noemt Kruijswijk een sterke en stabiele renner, iemand om in de gaten te houden. Brailsford heeft respect voor de prestaties, hij ziet dat het team zich al enkele seizoenen achtereen verbetert. Ploegleider Servais Knaven: ‘Het is interessant om die ontwikkeling te zien. Het bewijst dat als je dingen grondig aanpakt, resultaten kunt halen die wij ook bereiken.’

Kanttekening

Brailsford plaatst een kanttekening. ‘Ze mikken op de sprint, op etappezeges, op het klassement. Ze willen een beetje van alles. Dat wil niet zeggen dat je alles krijgt. Wij zijn hier maar voor één doel: het winnen van de Tour de France.’ Knaven brengt in herinnering dat George Bennett, de tweede man achter Steven Kruijswijk in de bergen, veel tijd verloor toen hij bidons ging ophalen voor de manschappen die Groenwegen voorin beschermden. Op dat moment barstte de koers open. ‘Geraint en Egan hebben deze hele Tour nog niet één bidon opgehaald.’

Volgens Steven Kruijswijk gaat een vergelijking mank. ‘Zij focussen zich op één ding. Zo’n team zijn we niet. Wij hebben nu drie ritzeges met drie verschillende renners en de winst in de ploegentijdrit. Het lukt heel aardig tot nu toe. Het is nu aan Ineos om de koers weer gaan controleren in de bergen. Die verantwoordelijkheid zullen ze nemen. Zij hebben de titelverdediger en een opkomende ster in huis. De druk ligt daar. Misschien kunnen we ervan profiteren.’

Hij beaamt wel dat Bennett niet de bidons had mogen ophalen. ‘Dat was een foutje.’ Ploegleider Nico Verhoeven: ‘George bood zichzelf aan. We zeiden eerst: nee, jij niet. Maar George is een goedzak. Hij dacht dat er toch niks meer ging gebeuren. En dan gaat ineens de boel op de kant. Vergeet niet dat George geen kopman is.’

Dat zijn ploeg op enkele fronten actief is, ziet hij niet als een potentiële zwakte. ‘We hebben vier zeges, dat pakt niemand ons meer af. Als we als Ineos zouden koersen, alleen maar knechten voor twee kopmannen, zouden we nu nog niks hebben gewonnen, terwijl het podium in Parijs net zo onzeker was geweest. Zoals het nu gaat, bevalt het prima.’

Ineos heeft nog een reden tot tevredenheid. De vijandigheid die Sky en Froome elk jaar weer bij het publiek langs de weg opriepen, lijkt geluwd. Knaven: ‘Misschien speelt mee dat we het geel niet hebben, maar tot nu toe is het heel rustig. Ik kan in de auto gewoon weer eens het raam opendoen.’