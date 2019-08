Ook Cocu staat bij Derby in de schaduw van Clough

Wie bij Pride Park arriveert, passeert een ontroerend beeld van de legendarische coach Brian Clough, schouder aan schouder met zijn trouwe assistent Peter Taylor. Cloughie was het excentrieke genie dat de club in 1972 kampioen maakte en een jaar later naar de halve finale van de Europa Cup 1 loodste, waar het verloor van Juventus.

Nog steeds lopen er supporters rond met een Clough-shirt ook al verruilde hij de club voor aartsrivaal Nottingham Forest, waarmee hij Europa wel zou veroveren.

Sindsdien leeft elke Derby-manager in de schaduw van de in 2004 aan drankproblemen gestorven Clough. In 1975 won de ploeg nogmaals de titel, maar daarna ging het bergafwaarts met de club uit de stad waar de industriële revolutie zou zijn begonnen, aldus de stad zelf. De laatste keer dat Derby in de Premier League speelde, in 2008, behaalde het team 11 punten, een laagterecord.

Een jaar later wist Nigel Clough, de zoon van Brian, degradatie naar het derde niveau nipt te voorkomen. Afgelopen jaren bereikten The Rams vijf keer de play-offs, om telkens nét te kort te komen.

In de zomer haalde de 135 jaar oude club Phillip Cocu (48), die geen opzienbarende start kende. Door het 1-1-gelijkspel zaterdag tegen West Bromwich Albion staat Derby County met zes punten uit vijf wedstrijden in het tweede rijtje van de Engelse Championship. Promotie naar de lucratieve Premier League is geen vereiste voor de enige ­Nederlandse coach in het Engelse voetbal. ‘Er is hier tijd om iets op te bouwen’, meent de oud-PSV-coach.

Cocu moet voortbouwen op het goede werk van Frank Lampard. Hij heeft een nadeel: de beste spelers, zoals Chelsea-huurling Mason Mount en Liverpool-huurling Harry Wilson, zijn vertrokken. ‘Het is een reden dat we ons meer richten op de eigen jeugd’, aldus Cocu, die heeft gemerkt dat de coach in Engeland meer als the boss wordt gezien dan in Nederland.

De 26.718 toeschouwers waren getuige van een enerverende Midlands-derby, waarbij de thuisploeg al na 5 minuten op 1-0 kwam toen jeugdinternational Martyn Waghorn een strafschop benutte. Kort voor rust kreeg Derby nog een kans van 11 meter, ditmaal een cadeautje omdat de bal niet tegen de arm maar de schouder van verdediger Filip Krovinovic was gekomen.

De furieuze Albion-coach Slaven ­Bilic, die voor de wedstrijd met Cocu had gesproken over hun barre ervaringen bij respectievelijk Besiktas en ­Fenerbahçe, ontving zijn eerste van twee gele kaarten.

Waghorn miste, waardoor Albion in de wedstrijd bleef. Na een tweede helft vol kansen aan beide zijden, kwamen de bezoekers 5 minuten voor tijd langszij door een strafschop van Kenneth ­Zohore. ‘Ik ben erg teleurgesteld,’ zei Cocu. ‘Niet alleen omdat we twee punten laten liggen, maar ook omdat het de minste van onze vijf wedstrijden was.’

Eerder had Derby gewonnen bij Huddersfield, verloren van Bristol en de punten gedeeld met Stoke en Swansea. ‘De Championship is een zware competitie, omdat de verschillen tussen de clubs zo klein zijn. Iedereen kan van iedereen winnen’, aldus Cocu

De coach memoreerde het gebrek aan scorend vermogen van zijn ploeg, iets wat in januari kan veranderen als Wayne Rooney naar Pride Park komt om de rol van speler-coach te vervullen. Ondanks de matige seizoensstart lijken de clubgetrouwen, die na de wedstrijd bleven zingen, geduld te hebben. ‘Clough is een heilige’, zegt ­Beryl Good (86), die al zestig jaar wedstrijden van Derby bezoekt, ‘wat we hier waarderen is een coach die in zijn stijl wil spelen, proper football.’