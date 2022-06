Ook Botic van de Zandschulp tankt vertrouwen voor Wimbledon

Botic van de Zandschulp retourneert de bal in zijn verloren halvefinalepartij tegen Matteo Berrettini op Queen's. Beeld ANP / EPA

In de halve finale bood Van de Zandschulp zaterdag degelijk weerwerk tegen Matteo Berrettini, maar hij bleek niet opgewassen tegen de lange grasspecialist (1,96 meter). De Italiaan verloor vorig jaar de Wimbledon-finale van Novak Djokovic en won vorige week ook het grastoernooi van Stuttgart, waar hij zijn rentree maakte na drie maanden afwezigheid vanwege een blessure.

‘Het was een lastige wedstrijd tegen een goede tegenstander’, zei Berrettini na de 6-4, 6-3 tegen Van de Zandschulp, die zijn aanvankelijke weerzin tegen het spelen op gras langzaam lijkt te overwinnen. ‘Gelukkig speelde ik vandaag mijn beste duel tot nu toe deze week. Anders was het me niet gelukt om te winnen. Ik ben er heel blij mee.’ Berrettini sloot zondag het toernooi af als winnaar, door de Serviër Filip Krajinovic met 7-5, 6-4 te verslaan.

Hoge notering

Door zijn sterke prestatie op Queen’s stijgt Van de Zandschulp op de wereldranglijst vandaag naar zijn hoogste notering: de 26ste plaats. Dat betekent dat hij op Wimbledon een geplaatste speler is. Net als in Parijs kan hij pas in de derde ronde een speler uit de top 32 ontmoeten. Op Roland Garros trof Van de Zandschulp het niet. Hij werd in de derde ronde uitgeschakeld door Rafael Nadal, die later zijn veertiende toernooizege in Parijs behaalde.

Van de Zandschulp speelt komende week nog een grastoernooi op Mallorca, een kleiner toernooi dan Queen’s. Het betreft een ATP-250-toernooi, hetzelfde niveau als Rosmalen. In die categorie bereikte Van de Zandschulp eenmaal de finale, op gravel in München. Hij kon die wedstrijd niet uitspelen vanwege lichamelijke klachten. Ook Tallon Griekspoor, de derde Nederlander die meedoet aan Wimbledon, komt vanaf maandag op het Spaanse eiland in actie.

Brabants gras

Van Rijthoven, die na zijn toernooizege op Rosmalen een wildcard kreeg voor Wimbledon, is niet welkom op Mallorca. Hij bereidt zich op Brabantse gras voor op zijn grandslamdebuut. In Londen zal hij niet geplaatst zijn, wat betekent dat hij al in de eerste ronde een topspeler kan treffen.

Dat hoeft geen probleem te zijn. Veel topspelers hebben helemaal geen grastoernooi gespeeld ter voorbereiding op Wimbledon: Novak Djokovic, Rafael Nadal en Carlos Alcaraz doen het met trainingen en oefenwedstrijdjes. In Rosmalen versloeg Van Rijthoven bovendien twee toptienspelers, onder wie Daniil Medvedev. De Rus, die niet welkom is in Londen vanwege de oorlog in Oekraïne, verloor zondag de finale van het grastoernooi in Halle. De zege ging naar de Pool Hubert Hurkacz: 6-1, 6-4.