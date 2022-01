Ook bij zijn laatste kans op een plek in de eregalerij van het honkbal krijgt Barry Bonds niet het voordeel van de twijfel

Homerunkoning Barry Bonds viert homerun nummer 756. Beeld AP

Aan een tien jaar durende discussie kwam afgelopen week een einde: hoort Barry Bonds, een van de beste honkballers ooit, wel of niet in de Hall of Fame, de eregalerij voor uitblinkers in de sport? Nee, klonk het antwoord. In het laatste jaar waarin hij kandidaat was, kreeg Bonds opnieuw niet het aantal vereiste stemmen. Aan zijn indrukwekkende cv lag het niet. Aan zijn dopingverleden des te meer.

Sinds tijden worstelen de 394 journalisten die verantwoordelijk zijn voor de selectie met dopingzondaars uit de sport. Bonds werd na de eeuwwisseling ontmaskerd als het gezicht van het steroïdentijdperk in competitie MLB, dat vermoedelijk ergens in de jaren negentig begon. Geschorst werd hij nooit, maar het bewijs uit getuigenissen en verhoren was zo onomstotelijk dat onschuld was uitgesloten.

Eenmaal erkende Bonds te hebben gebruikt. Zonder zijn medeweten zou een trainer hem een verboden middel in de vorm van een zalf hebben toegestopt. Weinigen geloofden hem.

Het probleem voor de Baseball Writers’ Association of America (BBWAA), de selectiecommissie voor de Hall of Fame: Bonds was een van de beste honkballers die de sport ooit kende, wellicht dé beste. De term homerunkoning wordt dikwijls gebruikt, maar op Bonds is die het meest van toepassing.

De linkshandige slagman heeft nog altijd het grootste aantal homeruns in een carrière op zijn naam staan: 762. In het seizoen 2001 sloeg hij het onwaarschijnlijke aantal van 73 ballen de tribunes in. Het is een record dat nog altijd staat. Bonds werd gevreesd door werpers. Het blijkt aan het aantal keren dat hij bewust een vrije loop naar het eerste honk kreeg. Ook was hij een meester in het beslissen wanneer hij ballen moest laten gaan.

Experimenteren

De Amerikaan speelde van 1986 tot 2007 in de MLB, eerst zeven seizoenen voor Pittsburgh Pirates, de rest van zijn loopbaan voor San Francisco Giants. Rond 1998, op zijn 33ste, zou hij zijn gaan experimenteren met spierversterkende middelen. Op dat moment had hij er al een Hall of Fame-waardige carrière opzitten.

Zevenmaal werd Bonds uitgeroepen tot Most Valuable Player, goedbeschouwd de beste speler in de competitie. Alleen hij kreeg de prijs vaker dan drie keer uitgereikt.

Bonds zou jaloers zijn geweest toen Mark McGwire (St. Louis Cardinals) in 1998 het homerunrecord aanscherpte, blijkt uit het in 2006 verschenen boek Game of Shadows, waarin Bonds als groot dopingzondaar naar voren komt.

In foto’s van voor en na zijn gebruik is te zien hoezeer Bonds zijn lichaam had opgepompt tot bodybuilderachtige proporties. ‘Vraag het aan God,’ zei hij in 2001, gevraagd naar het geheim achter zijn productie. ‘Ik weet ook niet wat het is.’

Overigens gaf McGwire later toe dat ook hij doping had gebruikt, zoals veel spelers in die periode deden. Zelfs het Amerikaanse Congres bemoeide zich in 2005 middels verhoren met de misstanden in de honkbalcompetitie.

Bonds had dit jaar zijn laatste kans om in de Hall of Fame te geraken. Spelers komen vijf jaar na hun pensioen in aanmerking, voor toelating moet 75 procent van de schrijvers van de BBWAA vóór zijn. Als het binnen tien jaar niet lukt, wordt een speler van de kandidatenlijst verwijderd.

Het aandeel dat Bonds zijn plekje gunde, steeg in de loop der jaren, maar dinsdag schoot hij opnieuw tekort met 66 procent. Ook Roger Clemens, een van de beste werpers ooit, redde het niet vanwege zijn dopinggebruik.

Verontwaardiging

Groot was de verontwaardiging over de beslissing van de BBWAA. Volgens veel huidige spelers, liefhebbers en journalisten zou Bonds een plekje in de eregalerij verdienen, dopingverleden of niet. In de Hall of Fame, een honkbalmuseum in Cooperstown (New York) met daarin een wand plakkaten voor de uitverkorenen, wordt het verhaal van de sport verteld. Hoe zou de beste speler daarin kunnen ontbreken?

Over de criteria voor de Hall of Fame bestaat de nodige onduidelijkheid. Vaak lijkt er sprake van willekeur. Andere dopingzondaars redden het namelijk wel. In 1989 werd onthuld dat werper Pud Galvin zichzelf oppepte met testosteron uit apentestikels. De naam van de Amerikaan is te vinden op een ereplakkaat in Cooperstown.

Afgelopen dinsdag haalde de geliefde David ‘Big Papi’ Ortiz van Boston Red Sox het bij zijn eerste poging. In 2003 testte hij positief bij een dopingcontrole, waarvan het resultaat geheim had moeten blijven. De MLB was net begonnen met testen en wilde kijken wat het aandeel gebruikers was, voordat het een jaar later een strafsysteem zou gaan implementeren.

De toenmalige MLB-baas Bud Selig zou het dopinggebruik door de vingers hebben gezien. Door de homeruns van Bonds en anderen floreerde de competitie, nadat die in 1994 door een staking op zijn gat lag.

Ook Selig schopte het tot de Hall of Fame, via een aparte, zestienkoppige commissie die na het verstrijken van de tienjarige termijn een uitzondering kan maken. Het biedt ook Bonds nog een laatste sprankje hoop.