Ook bij sportbonden zijn vrouwen in bestuur ondervertegenwoordigd: 'Durf er te staan'

Marcella Mesker, bestuurslid NOC*NSF

'Ik heb dit zelf nooit als een probleem ervaren, omdat ik vrijwel altijd in een mannenwereld actief ben geweest, zowel in de topsport als in de sportjournalistiek. Bovendien zijn in het bestuur van NOC*NSF momenteel vier vrouwen actief. Daarmee is de verdeling fifty-fifty. Dat is eigenlijk het ideaalplaatje.



In het verleden hadden er wel meer mannen zitting in het bestuur. Maar voor André Bolhuis (voorzitter, red.) was het belangrijk om hier meer evenwicht in te brengen.



De diversiteit in sportbesturen is sowieso een belangrijk aandachtspunt van NOC*NSF. We proberen dat ook steeds onder de aandacht te brengen, zodat het zich als een olievlek over Nederland verspreid. Het is van belang dat meer vrouwen in bestuursfuncties actief worden.'