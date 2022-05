Ook bij Inter blijft flankdiesel Dumfries vriend en vijand verrassen

Dumfries viert zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen. Beeld ANP / EPA

In het competiteduel met Udinese (1-2- winst voor Inter) krijgt Dumfries – naar Italiaans gebruik bij vleugelverdedigers – zijn maandelijkse portie rust. ­Tegen de opponent uit Udine staat back-up Matteo Darmian in de basis bij Inter, opdat de ­Nederlander in de voor de titelstrijd beslissende drie speelronden de rechterflank van achterlijn tot achterlijn kan bestrijken. Het winnen van de Scudetto zou het volgende hoofdstuk vormen in Dumfries’ onverwachte succesverhaal.

Van Barendrecht naar Italiaanse top

Zoom wat uit, en het is ronduit opmerkelijk hoe de carrière van Dumfries verloopt. Op 18-jarige leeftijd speelde hij nog bij Barendrecht, zonder een enkel seizoen ervaring bij een betaald voetbalclub. Vandaar dat hij toentertijd ook inging op een uitnodiging voor een paar oefenpotjes met de nationale ploeg van Aruba. Het echte Oranje leek wat hoog gegrepen, voor een amateur.

Toch was Dumfries ook toen al ambitieus. Kort na zijn overstap naar het profvoetbal, bij Sparta in de eerste divisie, zei hij na de eerste de beste jeugdinterland die hij speelde dat het ‘snel tijd wordt voor het echte Oranje’. Een opmerkelijke uitspraak, voor een rechtsback die dan nog een ietwat onbehouwen indruk maakte wanneer hij aan de bal kwam.

Maar waar zijn techniek lange tijd een verbeterpunt is, kent zijn loopvermogen bijna geen weerga. In de tijd van het fysiek taxerende pressingsvoetbal blijkt het onvermoeibare loopwerk van Dumfries zich telkens naar een hoger niveau. Van Sparta naar sc Heerenveen. Van Friesland naar de Nederlandse top. Van Aruba naar Oranje. En uiteindelijk van PSV naar Inter.

Stoomtrein op rechterflank

En met die sterk opwaartse lijn van zijn carrière in gedachten, zou het al bijna geen verrassing meer mogen heten dat Dumfries ook in een Europese topcompetitie vriend en vijand verrast met zijn ontwikkeling. Bij Inter is hij vanaf dag één een belangrijke speler. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers.

Via de Amerikaanse statistiekendatabank zijn Dumfries’ cijfers te vergelijken met die van alle backs in de grote vijf Europese clubcompetities - de Premier League (Engeland), Bundesliga (Duitsland), LaLiga (Spanje), Ligue 1 (Frankrijk) en Serie (A). En op meerdere fronten is de immer onderschatte Dumfries alle backs in cijfermatig opzicht dit seizoen de baas.

Uiteraard is Dumfries’ extreme uithoudingsvermogen terug te zien in zijn statistische prestaties. Qua voorwaartse drang als loper is hij buitencategorie. Zo is er geen back in de Europese topcompetitie die per 90 minuten meer ‘progressieve’ passes - voorwaartse ballen die minstens 10 meter overbruggen - ontvangt dan Dumfries (5,5). Ook is er geen back in Europa die gemiddeld meer balcontacten per 90 minuten in het strafschopgebied van de tegenstander (5,8). Met zijn moyenne van 2,3 gewonnen luchtduels, behoort Dumfries tot de best koppende 6 procent van alle backs in Europa.

Productief

Maar dat Dumfries atletisch was en van pendelen houdt, weet de doorsnee voetbalvolger al een poos. Maar dat hij in aanvallend opzicht daadwerkelijk effectief is in een topcompetitie, is behoorlijk verrassend. Terwijl trainer Simone Inzaghi vrijwel wekelijks roteert op zijn backposities, is Dumfries bij Inter dit seizoen goed voor 5 goals en 4 assists. Geen back in de Serie A was bij meer doelpunten betrokken. Niet gek voor een voormalig amateur.