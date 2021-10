Ook bij de amateurs stroomt het Ajax-dna door de aderen van spelers en staf

Nederland, Amsterdam, 28-10-2021Jip Bartels, aanvoerder van de amateurs van Ajax, in duel met Erik Schouten van Cambuur. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de week dat Ajax met 4-0 van Borussia Dortmund en met 5-0 van PSV won, leed het ook een 9-0 nederlaag. Die kwam op conto van het eerste elftal van de Ajax amateurs, spelend in hetzelfde tenue en trainend op hetzelfde terrein als de proftak. Op complex De Toekomst spelen de amateurs ook hun thuiswedstrijden en klinkt, net als in de Johan Cruijff Arena aan de overkant, ‘Three little birds’ en ‘Dit is mijn club’. Spelers komen idealiter uit de eigen jeugd, het voetbal draagt bij voorkeur het stempel ‘verzorgd’.

‘We zijn een beetje het broertje van Ajax,’ zegt verdediger Paul Quasten.

Adel verplicht. ‘Je draagt dat shirt met het Ajax-embleem, dan wil je ‘Ajax-waardig’ spelen.’

En aanvaller Jip Bartels: ‘Je doet automatisch meer je best. Maar tegenstanders ook. Ik snap dat wel. Toch leuk als je thuis kan zeggen dat je van Ajax hebt gewonnen. Zeker als de proftak het supergoed doet.’

Ajax amateurs speelt in de derde divisie, het op een na hoogste amateurniveau. De 9-0 voltrok zich op sportpark Cromwijck in Woerden, thuisbasis van Sportlust’46.

Donderdagavond volgt het bekerduel met Cambuur dat live wordt uitgezonden op ESPN. De eredivisionist uit Friesland verloor ruim een maand geleden met 9-0 van Ajax (de profs) en heeft plannen om die rekening te vereffenen met de amateurs. Maar na afloop gaan de Ajacieden op De Toekomst breeduit lachend op de foto, het wordt ‘slechts’ 0-5.

Hoe levensgroot het verschil ook mag zijn, de amateurtak werd in 1983 opgericht met grote ambities. Johan Cruijff hemzelve vond dat er een team moest komen waar jonge Ajacieden die de stap naar het eerste net niet konden maken serieuze weerstand kregen. Assistent Bobby Haarms werd hoofdcoach, oud-profs Sjaak Swart en Dick Schoenaker trokken op het veld de kar. ‘We gingen van de derde klasse van district Amsterdam door naar de derde klasse KNVB. Dat waren iets van zes promoties,’ vertelt Swart door de telefoon.

‘Ajacieden houden van winnen. Dus het stond wel aardig vol bij ons.’

Van de amateurtak naar de proftak springen bleek zo makkelijk niet. Beroemd werd het verhaal van Jamal Akachar, alias de scorende taxichauffeur. In 2003 werd hij plots door trainer Ronald Koeman naar de profs overgeheveld, omdat die behoefte had aan een fitte, scorende spits. Akachar reikte uiteindelijk tot een invalbeurt.

‘De afstand is veel te groot, zeker nu,’ weet Swart, die de Ajax amateurs van afstand volgt. Hij vervolgt: ‘Ik snap niet wat daar aan de hand is. Ik vind: als jij dat Ajax-shirt draagt dan mag je niet met 9-0 verliezen. Dat kan niet.’

Dat vond de ledenraad van Ajax blijkbaar ook. Trainer Detlef Le Grand werd de wacht aangezegd.

Marc Stuut, lid van de bestuursraad: ‘Ajax staat voor winnen, opleiden en attractief voetbal. Maar we zijn realistisch, hoor. Waar de profclub de hoogste begroting heeft, hebben wij de laagste in onze klasse. Dus dan eisen wij niet dat een trainer heel aanvallend speelt of dat hij alles wint, zeker gezien de vele blessures die we nu hebben. Maar als spelers op technisch vlak iets heel anders willen dan de trainer moet je ingrijpen. Hoe vervelend ook.’

Voorheen was het doel om in de eerste divisie te belanden, maar nu Jong Ajax daar al speelt is een van de taken van de amateurtak om ‘meer Ajax-DNA te krijgen binnen de vereniging’. Stuut: ‘We willen spelers die door Ajax zijn opgeleid of in het eerste speelden terughalen binnen de club. Wie weet kunnen ze in een andere functie verder. Het is het mooist als mensen die belangrijke functies bekleden de geur van de Ajax-kleedkamer door en door kennen.’

Eyong Enoh is de bekendste naam. Hij werd nog tweemaal kampioen met de profs, deed een cursus sportmanagement, wil zijn trainerspapieren halen en is co-host van de Ajax-podcast. Tegen Cambuur zit hij op de tribune naast andere oud-profs Paul Quasten, Dico Koppers en Mitchell Burgzorg. Allen zijn geblesseerd.

Jip Bartels is aanvoerder. Hem werd in de Ajax-jeugd ooit een grotere toekomst voorspeld dan Davy Klaassen en Quincy Promes, maar na drie kruisbandblessures maakte hij talloze omzwervingen op lager niveau, studeerde af aan de VU en zette in Australië een organisatie op die scholen helpt meer fysieke activiteiten te integreren in hun curriculum.

Sinds de zomer draagt de 28-jarige aanvaller weer het vertrouwde witroodwit. Niet met het oog op een mooie baan bij Ajax, maar puur voor het plezier.

Tegen Cambuur zijn er weinig bekende gezichten tussen de 250 toeschouwers op De Toekomst. John Heitinga en Michel Kreek vertrekken kort na de aftrap, Swart verkoos andere verplichtingen. Bartels stelt na afloop dat hij niet bang was voor een groter pak slaag. ‘Ik had er zin in, wilde er weer fris tegenaan. Dat is toch de Ajacied in mij.’