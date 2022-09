Ook Amerikanen lopen steeds minder warm voor een All Star Game. Dus wat moet het Engelse voetbal daarmee?

Giannis Antetokounmpo (l) en LeBron James tijdens een NBA All Star Game. Beeld EPA

In de Verenigde Staten zijn de demonstratiepotjes met de bekendste sterren niet weg te denken uit de grote sportcompetities. Maar met het idee van een zogeheten All Star Game maakte Todd Boehly, de nieuwe, Amerikaanse eigenaar van Chelsea, afgelopen week geen vrienden in het Engelse voetbal.

Het leek Boehly wel wat, de beste voetballers uit het noorden van Engeland tegen die uit het zuiden. Het idee dat hij opperde bij een conferentie in New York leidde tot discussie op sociale media. Welk team zou op papier het sterkst zijn? Het idee werd door kopstukken uit de Premier League resoluut afgeschoten. ‘Als hij een datum heeft, mag hij me bellen’, zei de cynische Liverpool-coach Jürgen Klopp, verwijzend naar de overvolle Europese voetbalkalender. Aston Villa-coach Steven Gerrard, die zijn loopbaan als voetballer afsloot in de VS, was wel enthousiast, maar ook hij zag het niet gebeuren. ‘We hebben genoeg wedstrijden.’

Oud-voetballer en analist Gary Neville, mogelijk getraumatiseerd door de avonturen van de Glazer-familie bij zijn Manchester United, noemde Amerikaanse eigenaren op Twitter een gevaar voor de Britse voetbalpiramide. ‘Ze snappen het niet’, schreef de voormalige rechtsback, ‘en stoppen niet voor ze hebben wat ze willen.’

Extra zakcentje

Boehly zal geschrokken zijn van het stormpje dat zijn uitspraak teweegbracht. In zijn thuisland zijn de demonstratiepartijen gemeengoed. De grote competities zetten jaarlijks, vaak halverwege het seizoen, hun belangrijkste sterren in de etalage en verdienen op die manier een extra zakcentje. Voor spelers bieden de wedstrijden een moment van ontspanning in het seizoen, een staakt-het-vuren met rivaliserende sterren, en een kans om supporters nader kennis te laten maken met hun kunsten en persoonlijkheden.

De eerste All Star Game in de Amerikaanse sport vond plaats in 1933, toen honkbalcompetitie MLB tijdens de Grote Depressie in zwaar weer verkeerde. De demonstratiewedstrijd hoorde bij de Wereldtentoonstelling van Chicago en moest de sport een stimulans geven. De Game of the Century, bedacht door een invloedrijke uitgever van de Chicago Tribune, trok 48 duizend bezoekers. Honkbalfans mochten bepalen welke sterren ze wilden zien. Babe Ruth kreeg de meeste stemmen.

IJshockeycompetitie NHL volgde een jaar later met een benefietwedstrijd voor Irvine Bailey, een speler van Toronto Maple Leafs die bijna was overleden nadat hij omver was gebeukt en met zijn hoofd tegen het ijs klapte. Toronto speelde een seizoen later tegen een sterrenteam uit de NHL om de medische kosten voor Bailey te verzamelen.

De wedstrijd was een opmaat tot de eerste officiële All Star Game in 1947. Vier jaar daarna kregen ook basketbalcompetitie NBA en American footballcompetitie NFL hun eerste demonstratiepotjes.

Vaak spelen sterren uit de oostelijke divisie tegen die uit het westen, of worden spelers verdeeld over de subdivisies waarin ze spelen. Nog altijd mogen fans selecteren. In de NBA worden de spelers sinds enkele jaren op één hoop gegooid en stellen de twee basketballers met de meeste stemmen de teams samen, alsof ze hun vriendjes op het plein kiezen. De vaak geestige, soms ongemakkelijke selectieronde wordt live op televisie uitgezonden.

Probleem: er staat niets op het spel

Veel kijkers trekken de wedstrijden zelf niet. Naar de Pro Bowl, de jaarlijkse sterrenslag in de NFL, keken vorig jaar ongeveer 7 miljoen Amerikanen. Ter vergelijking: de Super Bowl trok een week later ruim 112 miljoen kijkers. De Pro Bowl illustreert het probleem van de demonstratiewedstrijden het duidelijkst: er staat niets op het spel, en dat is terug te zien op het veld.

Opzichtig sparen de sterren hun dure lichamen. De tackles waarvan liefhebbers normaal gesproken smullen, ontbreken. Het is begrijpelijk, want meer dan een winstbonus van 80 duizend dollar is er niet te behalen. Veel spelers laten daarom verstek gaan. Zevenvoudig kampioen Tom Brady werd vijftien keer geselecteerd voor de wedstrijd, maar kwam slechts drie keer in actie, waarvan het laatst in 2005. De intensiteit in de Pro Bowl was het afgelopen seizoen zo laag, dat de NFL overweegt om het evenement te schrappen.

De andere sporten, vooral honkbal, lenen zich beter voor de demonstratiewedstrijden, maar voluit gaat niemand. In die van de NBA wordt bijvoorbeeld nauwelijks verdedigd.

De wedstrijden vormen het middelpunt van een lang weekend vol nevenactiviteiten, die het hoofdmaal steeds vaker overschaduwen. De Home Run Derby in het honkbal, waarbij de krachtigste slagmannen zoveel mogelijk ballen de tribunes in meppen, is met name populair. In de NBA is de jaarlijkse driepunterswedstrijd een succes.

Mocht de Premier League gehoor willen geven aan de plannen van Boehly, dan kan het zich spiegelen aan de Amerikaanse tegenhanger MLS. De sterren uit de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie spelen de afgelopen jaren tegen hun collega’s uit de Mexicaanse Liga MX. Behalve een demonstratiepartij stond dit seizoen onder meer latje trappen en volleren uit voorzetten op het programma.

Ook het populaire Goalie Wars, waarbij twee keepers elkaar van dichtbij onder vuur nemen, keerde terug. Gezien de reacties op het voorstel van Boehly zal het op Engelse bodem nooit te zien zijn.