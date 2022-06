Ook als trainer is Ruud van Nistelrooij gedreven en bevlogen

Ruud van Nistelrooij leidt de eerste training van PSV. De voormalige topspits staat onder een kunstwerkje van de PSV- aanhang waarop de keuze wordt gemaakt welke prijs de ploeg moet gaan winnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De spelers en technische staf van PSV staan al op het veld als de hoofden van honderden supporters verwachtingsvol de andere kant op draaien. Met een brede glimlach op zijn gezicht en een stopwatch en fluitje om zijn nek komt Ruud van Nistelrooij in de verte in zijn eentje aangelopen. Luid applaus stijgt op als hij de mannen, vrouwen en kinderen in PSV-tenue langs de kant begroet.

Het moge duidelijk zijn op wie de ogen zijn gericht tijdens de eerste training van PSV. Met Van Nistelrooij als nieuwe trainer begon de club maandag aan een nieuw hoofdstuk. Na twee jaar Roger Schmidt - die met PSV afgelopen seizoen de beker en de Johan Cruijff Schaal won - legde de club zijn lot in handen van de oud-spits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid.

Met Van Nistelrooij (45) aan het roer wil PSV voor het eerst sinds 2018 weer de landstitel veroveren. ‘Bij PSV hoort de doelstelling dat je nationaal voor alle prijzen gaat’, zegt de nieuwbakken trainer tijdens zijn presentatie na zijn eerste training. ‘Ik vind het geloof dat je het kan behalen heel belangrijk. Dat is hoe ik sport beleef. Als een missie, als een emotie, als strijd, als passie.’

Weerspiegeling van wie Van Nistelrooij als speler was

Het is de weerspiegeling van wie Van Nistelrooij als speler was. Gedreven, bevlogen en bovenal op en top professional. Het is precies wat hij als beginnend coach van zijn spelers verwacht. ‘Ik wil met jongens werken die karakterologisch fantastisch in elkaar zitten. Die prof zijn en waar je op kan bouwen. Daar begint het voor mij.’

Bang dat hij als trainer te veel van zijn spelers vraagt omdat hij als spits in de absolute top ook meer dan het maximale uit zijn carrière wilde halen, is hij niet. ‘Ik stel geen onmogelijk eisen aan topsport. Als een speler er alles aan doet, dan kan ik niet meer van hem verlangen. Maar als dat niet zo is, dan heb je het over een stukje professionalisme. Daar kun je iets aan doen.’

Tijdens de eerste training laat Van Nistelrooij gedeelten over aan de leden van zijn twaalfkoppige staf. De warming-up bekijkt hij van een afstand, terwijl zijn assistenten André Ooijer en Tim Wolf een pass-en-trapvorm uitleggen. Pas wanneer de spelers aan het positiespel beginnen, bemoeien Van Nistelrooij en diens ervaren rechterhand Fred Rutten zich nadrukkelijker met de training.

Bedankte in eerste instantie

Dat de oud-spits, die rond de eeuwwisseling drie jaar het shirt van PSV droeg en aan de lopende band doelpunten maakte, dit seizoen de leiding in Eindhoven heeft, was lange tijd geen uitgemaakte zaak. Als trainer van Jong PSV bedankte hij in eerste instantie vriendelijk toen algemeen directeur Toon Gerbrands hem in februari benaderde. Hij was er naar eigen zeggen nog niet klaar voor.

Als voetballer stippelde van Nistelrooij zijn carrière naar de internationale top zorgvuldig uit via FC Den Bosch, Heerenveen en PSV. Met dezelfde zorgvuldigheid ontdekte de 70-voudig international de afgelopen negen jaar het trainersvak. Hij liep stage bij de jeugdteams van PSV, was assistent-trainer van bondscoaches Guus Hiddink en Frank de Boer en vervulde die rol in 2018 onder Phillip Cocu bij PSV. Ook had hij drie jaar de leiding over het oudste jeugdteam van PSV voordat hij vorig jaar zijn debuut in het betaald voetbal maakte als trainer van Jong PSV.

Dat hij deze maandagmiddag voor een bomvolle perszaal op trainingscomplex De Herdgang toch als trainer van PSV het woord voert, heeft alles te maken met de komst van Marcel Brands als nieuwe algemeen directeur. ‘Op het moment dat er een andere algemeen directeur komt, volgt er een andere koers. Die ga je dan verkennen’, aldus Van Nistelrooij. ‘Dat is voor mij het grootste kantelpunt geweest. Ik wilde onderdeel zijn van deze nieuwe start.’

Nieuwe doelman

Met welke spelers Van Nistelrooij dat precies gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, al bevestigde hij dat PSV op het punt staat Walter Benítez te contracteren. De Argentijnse doelman komt transfervrij over van het Franse Nice en moet een einde maken aan de keepersproblemen waar PSV de laatste jaren mee kampte. ‘Uit de analyse van de selectie kwam naar voren dat een nieuwe keeper prioriteit was.’

Ook hoopt PSV Luuk de Jong deze zomer terug te halen. De club heeft de spits, die vanaf 2014 vijf jaar in het Philips Stadion voetbalde, al langer hoog op het wensenlijstje staan. ‘Bij niet-transfervrije spelers heb je ook te maken met een club die moet meewerken’, verwijst Van Nistelrooij naar Sevilla, zijn huidige werkgever.

De nieuwe trainer moet het op de eerste training doen zonder Mario Götze. De Duitse middenvelder heeft van PSV de ruimte gekregen om zijn transfer naar Eintracht Frankfurt af te ronden. Ook de gewilde Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré ontbreken. Zij sluiten later aan omdat ze wedstrijden met hun nationale ploeg speelden. Van Nistelrooij hoopt nog over het duo te beschikken als PSV begin augustus in de derde voorronde van de Champions League aantreedt.

Na anderhalf uur zit de eerste werkdag van Van Nistelrooij als hoofdtrainer van PSV erop en blaast hij als een ware scheidsrechter drie keer op zijn fluit. ‘Ik heb maanden naar deze dag toegeleefd. We hebben een missie en die is vandaag begonnen.’