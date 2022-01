Ook achter het dambord kun je maar beter fit zijn

Op Papendal kun je zien dat er meer bij dammen komt kijken dan een gistend en knarsend brein.

Dammen is vooruitdenken. Een steen offeren bijvoorbeeld, en nog één, en erop vertrouwen dat het verlies verderop in de partij, met behulp van sterke formaties als staarten of vorken, kan worden goedgemaakt. Dan is het mooiste in één beurt er drie of wie weet wel vier tegelijk van de tegenstander soldaat te maken. Of wat te denken van het behalen van een dam.

Deze dagen is de sport van vooruitdenkers neergestreken in de regio van vooruitdenkers – het is de slogan waarmee de organisatie de tweekamp om de wereldtitel tussen Roel Boomstra (28) en de Rus Aleksandr Schwarzman (54) afficheert.

Op de High Tech Campus van Eindhoven is de blik net zo goed op de toekomst gericht. De ontmoetingen in het auditorium – wegens corona op enkele officials na leeg – leverden met nog drie ronden te gaan een tussenstand van 12-8 op, in het voordeel van de Nederlander. Boomstra was wereldkampioen in 2016 en 2018, de Rus was de beste in 1998, 2007, 2009, 2017 en 2021.

Wie vermoedt dat het anticiperen op schuiven, slaan en stapelen van veertig schijven op honderd velden uitsluitend stoelt op een gistend en knarsend brein, vindt hier het bewijs dat er heel wat meer bij kan komen kijken. Zonder iedereen in deze sector over één kam te willen scheren, er zijn dammers die het het adagium huldigen dat een gezonde geest moet samengaan met een gezond lichaam. Zie waar fotograaf Klaas Jan van der Weij op stuitte tijdens een bezoek aan sportcentrum Papendal bij Arnhem, maanden geleden.

Daar was Boomstra al bezig verrassingen tijdens de confrontatie met Schwarzman uit te sluiten. Natuurlijk peinsde hij met coaches en collega’s over openingen, stellingen, voortzettingen en varianten, ook al is zijn tegenstander geen onbekende voor hem; de Rus was op het WK in 2018 verliezend finalist. Maar vooruitdenken is ook dit: trainen met attributen als dumbbells en veel zwaardere halters, duurlopen op het terrein, overleg met een diëtist over de gewenste voeding. Het is heel wat anders dan het vroegere rekenen op shag en gevulde glazen.

Wat Schwarzman heeft gedaan aan voorbereiding, is minder bekend. Afgezien van de voor hem nadelige stand, overtuigden de eerste voortekenen in Eindhoven al niet. Volgens een reportage in Trouw verscheen hij op de eerste dag van het WK in het auditorium netjes in pak met stropdas. Hij rekende op een openingsceremonie. Die bleek geschrapt wegens corona. Mopperend, even van slag, verdween hij van het toneel om even later te verschijnen in zijn favoriete tenue aan het bord: een spijkerbroek en een shirt met korte mouwen in ruitjesmotief. Toch niet de vooruitdenker pur sang. Hij heeft nog tot en met woensdag de kans de deuk in de reputatie te repareren.