Ook aanvallen in gevaarlijk afdaling houdt Froome moeiteloos af

Risico waard?

Quick-Step, winnaars De Ronde van Spanje kent dit jaar meer aankomsten bergop dan vlakke etappes. Bekende sprinters als Marcel Kittel (Quick-Step), André Greipel (Lotto Soudal) en Peter Sagan (Bora) ontbreken. De sprintfavorieten in Spanje heten Sacha Modolo (UAE), John Degenkolb (Trek) en Matteo Trentin (Quick-Step). Spektakel tussen de klassementsrenners verzekerd; maar weinig ploegen hebben daarom ingezet op een sprinttrein.

Is het wel het risico wel waard, zo'n kamikaze-afdaling? Vaak gaat het slechts om enkele seconden. En ook de beste dalers gaan de fout in: het kostte Nibali zelfs zijn kans op de overwinning in de wegwedstrijd tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro vorige zomer.



Maar de Italiaan zal de frustratie delen met de andere kopmannen in koers: wat moeten ze doen tegen Froome? In de aanval van Nibali vlak voor de top lag dus ook het antwoord verscholen: risico nemen. Maar ook Froome bewees de afgelopen jaren in de afdaling stappen te hebben gemaakt.



In de laatste afdaling zaten Wout Poels (Sky) en het Sunweb-duo Wilco Kelderman en Sam Oomen er goed bij. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) kon in de laatste kilometers nog aansluiten bij de groep favorieten.