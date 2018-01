Ooit beoogd premier, nu 'plucheplakker met losse handjes'. Hoe kon Eurlings zo diep vallen?

De maandag erop wordt Eurlings speech in DWDD geëvalueerd. Jan Mulder roept: 'Gatverdarrie zeg, mogen we even kotsen? Die slijmballerigheid! Die onverdraaglijke foute uitstraling!' Henk Bleker, de CDA-partijvoorzitter, wordt kwaad, maar erkent wel dat Eurlings hier demagogisch bezig was. 'Hier staat de nieuwe leider van het CDA', poneert daarna Felix Rottenberg beslist.



Hoe snel kan het gaan? Camiel Eurlings heeft na zijn vertrek als IOC-lid helemaal niets meer. Hij maakte een bliksemcarrière in de partij, was lang drager van het predicaat kroonprins, werd op jonge leeftijd minister, daarna voorzitter van de raad van bestuur van KLM. Nu staat hij na de mishandeling van zijn ex-geliefde voor de rest van zijn leven te boek als 'die plucheplakker met de losse handjes'. Het 'trotse CDA-lid uit Valkenburg' wacht een kille leegte, met eeuwige verdoemenis erbij.



Nederland, in ieder geval de sportwereld, wenste zich niet langer te laten vertegenwoordigen door 'Camieleke', zoals hij ooit liefkozend werd genoemd in Limburgse partijkringen. Eén interview in NRC Handelsblad vorige week zaterdag, waarin hij via rare gedachtekronkels en verhullende woordkeuzen zijn verontschuldigingen aanbod, was genoeg om zijn lot te bezegelen. De columnisten in Nederland likten er de pen bij af, en talkshows hadden geen Jan Mulder meer nodig om blinde woede op te tekenen over deze 'foute man' - die van #MeToo vast het bestaan nog niet kende en de mishandeling van zijn ex bagatelliseerde door te verklaren dat het een 'wederzijds handgemeen' betrof.