Onzekerheid voor schaatsers blijft: schaatsinstituut iSkate stopt nu ook

Onduidelijkheid

Jeugdopleiding blijft bestaan De negentig koppen tellende jeugdopleiding van iSkate in Groningen loopt geen gevaar. Volgens Arie Koops, de technisch directeur van de schaatsbond (KNSB), is er geen aanleiding een andere koers te varen in Noord-Nederland.



RTC Noord blijft in zijn huidige gedaante bestaan. Sinds de voorbije winter wordt er nadrukkelijk samengewerkt met het gewest Friesland dat onder de vlag van stichting Topschaatsen Fryslân zijn talenten in Heerenveen verzamelt.



Drie jaar eerder ging er een schok door schaatsland, toen de Friezen werden overgeslagen bij de toedeling van subsidiegelden voor de regionale talentencentra. De mannen die die weeffout herstelden, Arie Koops en Emiel Kluin, vertrekken deze zomer bij de KNSB.

Het is onduidelijk wat er met iSkate gaat gebeuren. Het is een koepelorganisatie die ook de jeugdopleiding van schaatsend Noord-Nederland (RTC Noord) regisseert. Eerder haakte de sponsor van het vrouwenteam van iSkate, Afterpay, al af. Dat had de voorbije jaren olympisch kampioen Jorien ter Mors onder contract.



Woensdag meldde de website schaatsen.nl, dat iSkate zou ophouden te bestaan. Dat bericht werd later door iSkate-directeur Rhian Ket tegengesproken. Ket, stellig: 'iSkate blijft bestaan. We stoppen niet. We zijn met tientallen partijen in gesprek.'