Onwillige hamstring haalt streep door ambities Nageeye in New York

Abdi Nageeye (in oranje-rode broek) nog als lid van de kopgroep in de marathon van New York. Beeld ANP / AFP

Strompelend begeeft Nageeye zich zondagochtend na de finish door Central Park, op weg naar de auto die hem terug naar het hotel zal brengen. Onder zijn arm draagt hij een plastic zak met kleding. ‘Ik kwam hier om te winnen, en het lag vandaag voor het oprapen, ,zegt hij beduusd na zijn vijfde plaats. ‘Ik hoorde dat iedereen voorop kapot ging.’

Nageeye trekt met zijn rechterbeen, toch al zijn zwakkere. Na 2 uur, 11 minuten en 39 seconden hardlopen kan hij nauwelijks meer bewegen. Niet hij, maar de Keniaan Albert Korir (27) heeft gewonnen, in een tijd van 2.08.22 en met een opvallende loopstijl waarbij zijn knieën elkaar bij elke pas lijken te raken.

Wel heeft Nageeye topfavoriet Kenenisa Bekele, de op een na snelste marathonloper aller tijden, een plekje achter zich weten te houden. Het interesseert hem niets.

Drie kilometer is de winnaar van olympisch zilver zondag onderweg als de pijn komt opzetten, langzaam maar zeker. ‘Steeds meer en meer en meer,’ beschrijft hij de golfbeweging waarmee de kwelling zich aandient. Nageeye weet meteen hoe laat het is. Hij was van plan geweest om in de beginfase vooraan te zitten, maar noodgedwongen positioneert hij zich nu achteraan in de kopgroep die op de eerste kilometers wordt aangevoerd door Bekele. ‘Ik wilde niet dat iemand mijn been kon raken’, zegt hij, ‘want dan kan het er helemaal inschieten.’

Vrijuit lopen kan hij niet meer. ‘Je loopt er toch de hele tijd aan te denken, dan ga je verkrampt lopen’, zegt hij. ‘Je hoopt dat het niet komt, maar dan komt het toch.’

Bergaf lopen gaat moeizaam, en als het tempo omhooggaat, kan Nageeye niet meteen reageren, zoals hij dat graag zou willen. Na ongeveer 14 kilometer moet hij voor het eerst lossen, maar kan hij zich nog terugknokken. Halverwege de wedstrijd, op de brug van stadsdeel Queens naar Manhattan, moet hij de koplopers definitief laten gaan, samen met Bekele.

Minder koud dan verwacht

Na de finish in Central Park overheerst een gevoel van machteloosheid. ‘Als je niet goed bent, kun je geklopt worden, maar nu laat mijn lichaam me in de steek.’ In New York lag hij iedere dag op de massagetafel. Zelfs op de wedstrijddag, om 5 uur ’s morgens, heeft hij zich nog laten behandelen door de fysiotherapeut die met hem is meegereisd.

Wat er precies schort aan zijn hamstring, weet hij niet, maar dat er nu ‘groot onderzoek’ nodig is, daarvan is hij overtuigd. ‘Je hoort wel eens van atleten die stoppen omdat ze last blijven houden van hun achillespees. Bij mij is het mijn hamstring. Hoe vaak ik het daarover moest hebben de laatste jaren...’

In Boston, in 2018, kreeg hij voor het eerst last. Het kostte hem naar eigen zeggen de winst. Nageeye eindigde als zevende. Wellicht ging het bij de olympische race in Japan goed door het warme weer, denkt hij hardop, al is het in New York minder koud dan hij vooraf had verwacht. Zijn hoofdband gaat al in de eerste kilometers af.

Geen troost

Met zijn vijfde plek is hij nog altijd de beste Nederlander in de vijftigjarige geschiedenis van de marathon van New York, na de zesde plaats van Michel Butter in 2017, maar ook die prestatie biedt geen troost. Nageeye had zijn olympische succes (zilver) willen herhalen, zoals de Keniaanse Peres Jepchirchir, die goud won in Japan, dat zondag wel lukt door de prestigieuze marathon te winnen.

Zijn hamstring voelde beter aan dan in de aanloop naar de Olympische Spelen, verklaarde Nageeye de afgelopen week. Soms speelde hij op tijdens trainingsrondjes in Central Park, maar zorgen maakte hij zich niet. Dat het juist weer tijdens de wedstrijd misgaat, frustreert hem. ‘Want ik laat me zo even masseren en dan is het weer weg.’

Op weg naar de uitgang van Central Park legt zijn managerJos Hermens een arm om zijn schouder. ‘Zonde’, vindt ook hij. ‘Het had hier vandaag gekund, want hoewel je altijd respect voor de winnaar moet hebben, stelde het niet heel veel voor.’

Het prachtige zilver van Sapporo voelt zondagmiddag voor even ver weg als Nageeye richting zijn hotel gaat. Als het aan hem ligt, vertrekt hij dezelfde avond nog uit New York.