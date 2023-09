Onwennig en puzzelend Ajax kan hecht Fortuna Sittard-collectief niet verontrusten

Trammelant aan de zijlijn tijdens Fortuna Sittard - Ajax, waarbij trainer Maurice Steijn (r) een gele kaart krijgt voorgehouden. Beeld Pro Shots / Johan Manders

Fortuna - Ajax is zondag afgelopen als spelers en supporters van Fortuna elkaar in de ogen kijken en zeggen: goh, we hadden kunnen winnen. Van Ajax. Fortuna is al een hecht collectief, bij Ajax is een selectie stenen uit de halve wereld op de kruiwagen van de trainer gelegd, nadat het vorige gebouw was ingestort. Zo van: alsjeblieft Maurice Steijn, maak hier een stevig gebouwtje van. Terwijl Steijn weinig invloed had op de aankopen van Ajax.

‘Koop er nog maar twintig’, zong het vak van Ajax met cynisme. Dat is ook de momentopname. De vraag is vooral hoe goed de nieuwelingen op den duur zijn, en in hoeverre Ajax zijn identiteit verliest, met elf buitenlanders op twaalf nieuwe spelers.

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Dat mag overigens, want voetbal is multicultureel. Overal ter wereld voetballen elftallen met spelers van alle landen. Alleen: Fortuna bijvoorbeeld pretendeert niet een vehikel van een opleiding van voetballers te zijn, terwijl Ajax een voorbeeld voor de wereld is/was. Bij Ajax is zo veel nieuw na de grondige verbouwing van de selectie, dat debutant Josip Sutalo zondag aanvoerder was in Sittard, al kwam dat ook omdat Steven Bergwijn geblesseerd is, en Steven Berghuis geschorst.

Wennen aan elkaar

Sutalo is een sierlijke centrale verdediger met inzicht, eentje die door zijn kostprijs van ruim 20 miljoen euro meteen net zo goed moet zijn als degene die vertrok, Jurriën Timber. Veel anderen van de nieuwe lichting horen te rijpen. Vijf debutanten telde Ajax zondag, want ook Gaston Avila, Georgos Mikautadze en de invallers Anton Gaaei en Chuba Akpom deden voor het eerst mee. Wennen aan elkaar, het is op zich logisch.

Fortuna - Ajax was interessant, ook omdat Fortuna, met kunstenaar Alen Halilovic, een aardige ploeg is met potentie. Je zou kunnen zeggen dat Ajax soms aardig standhield tegen Fortuna, dankzij uitblinker doelman Jay Gorter, al mag Ajax zich onderhand beklagen over de scheidsrechterlijke behandeling van Brian Brobbey, die vrijwel nooit een vrije trap meekrijgt, terwijl hij opstond toen hij doorgebroken speler was en Dimitrios Siovas een keer zijn schoen uittrapte. Anderzijds: Fortuna miste al in de beginfase een strafschop, toen Devyne Rensch Tijjani Noslin vloerde, die de bal bijna het stadion uitjoeg.

De metafoor over de plant is van Sven Mislintat, de meest besproken Ajacied van de laatste maanden, de aannemer van Steijn bij het bouwen van het elftal, de directeur voetbalzaken officieel. ‘De plantjes zijn gezaaid. Nu is het een kwestie van water geven en zonneschijn ontvangen’, zei Mislintat over de na vrijdag gesloten transfermarkt. Voor bijna 170 miljoen verkocht, 100 miljoen uitgegeven.

Hiaten in de opleiding

Het ging bij hem over het lef dat nodig was, ook van hemzelf, door ook in lagere divisies manschappen in te slaan. Hij sprak over een buitenlandse scouting die beter dient te functioneren. Een welbespraakte Duitser die het mislukte transferbeleid van vorig seizoen diende te repareren en hiaten in de opleiding dient te maskeren. Het is niet meteen te zeggen hoe goed de nieuwelingen gaan zijn. Georges Mikautadze heeft een prachtige balbehandeling. Chuba Akpom treuzelde een paar keer, anders had hij twee keer kunnen scoren.

Dat Ajax zijn wereldwijde beroemdheid dankt aan de vruchten van de jeugdopleiding en die roem nu verdoezelt met een batterij buitenstaanders, is relatief volgens Mislintat, die wees op het aantal spelers uit de opleiding in de selectie, al zijn dat straks misschien niet meer de leidende spelers. Hij zei: ‘Er zit meer balans in de selectie dan vorig seizoen.’ Ook de salarisstructuur is veranderd. De lonen waren afgestemd op deelname aan de Champions League, waarin Ajax ontbreekt. Er is fors bezuinigd en in de toekomst zijn salarissen afhankelijk van de prestaties. Wie zich opwerpen tot leiders, is ook afwachten: ‘Leiderschap is ook een kwestie van meer geven dan je krijgt.’

Beide ploegen hadden kunnen winnen zondag in een duel dat veel leuker was dan de 0-0 deed vermoeden. Fortuna is nog ongeslagen, terwijl het al speelde tegen Ajax en Feyenoord. Ook Ajax is in de competitie zonder nederlaag, maar speelde gelijk tegen Excelsior en Fortuna. Mislintat vroeg om geduld. De vraag is of de plant ruimte krijgt om de lucht in te schieten. Hoe sterk zijn de wortels? Doen zonlicht en de regen zijn werk, of is er iemand die de jonge aanplant vertrapt? Trainer Steijn, over het moment: ‘De opstelling was een puzzel. We stonden niet goed, we verloren duels, Fortuna was gevaarlijk. We kregen een penalty tegen omdat we niet scherp genoeg waren. Teleurstellend.’

Middenvelder Branco van den Boomen: ‘We hebben tijd nodig, maar we hebben weinig tijd. We zullen tempo moeten maken.’