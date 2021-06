Onverzettelijke Lukaku is de grote favoriet om topscorer te worden op dit EK

Lukaku maakt de 3-0 tegen Rusland. Beeld BELGA

‘Chris, sterkte jongen. I love you!’ Krap twee uur nadat Christian Eriksen was neergegaan op het veld, maakte Lukaku al een eerbetoon aan zijn ploeggenoot bij Internazionale. Na tien minuten spelen strafte hij een blunder in de Russische defensie af, door uit de draai met links te scoren.

Niet alleen kon Lukaku zijn goal opdragen aan vriend Eriksen. Ook vormde de treffer een zoete wraak. Lukaku, een van de meest uitgesproken sterspelers in de strijd tegen racisme, en zijn Belgische ploeggenoten knielden voorafgaand aan de wedstrijd. Een gebaar dat op gejoel van veel Russische fans kon rekenen.

Na zijn 1-0 spurt Lukaku naar de dichtstbijzijnde camera, om Inter-teamgenoot Eriksen een hart onder de riem te steken met een videoboodschap. Beeld EPA

Na rust verdubbelde hij zijn doelpuntentotaal. ‘Op zijn Lukaku’s’ schoot hij vanuit de dribbel raak op de tegenaanval, ditmaal met zijn (nauwelijks) mindere rechterbeen. Het is het betrouwbare schutterswerk wat we inmiddels gewend zijn van de 28-jarige spits die al een eeuwigheid lijkt mee te lopen.

Lukaku was wat men in het jeugdvoetbal met een ongemakkelijk woord ‘vroegrijp’ noemt. Op zijn zestiende was hij al startende spits van Anderlecht, op zijn zeventiende verkreeg hij die rol in het Belgisch nationaal team en op zijn achttiende volgde een toptransfer naar Chelsea.

Het ging snel met Lukaku. Hij leek de ideale spits voor het moderne voetbal: de lichaamsbouw van een NBA-basketballer, de techniek en het instinct van een klassieke goaltjesdief.

Succes in Milaan

Toch heeft het een slordige tien jaar geduurd voordat Lukaku zijn enorme belofte in zou lossen. Nu, op zijn 28ste, is hij beter dan ooit.

Jarenlang domineerde hij bij kleinere Engelse clubs (West Brom, Everton), maar bij topclubs Chelsea en Manchester United was hij niet de onbetwiste uitblinker.

Dat werd hij wel bij Internazionale. Geen speler was in de Italiaanse competitie dit jaar bij meer goals betrokken dan Lukaku (24 goals, 11 assists). Hij leidde Inter naar de landstitel, de eerste in tien jaar tijd.

Dat Lukaku schittert in het zwart-blauwe tenue van Inter, met ook nog eens rugnummer 9 achterop, vervult hem met trots. Want zijn idool Ronaldo (de Braziliaan) deed ooit hetzelfde. ‘Hij was wendbaar, kon dribbelen als een vleugelspeler, rennen als een sprinter en was zo sterk als een os’, glunderde Lukaku ooit over zijn idool Ronaldo op sportzender ESPN. Een omschrijving die op Lukaku zelf ook van toepassing is inmiddels.

Belgische gigant

Dat Lukaku, op een toernooi waar met Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé en Karim Benzema legio goalgetters aanwezig zijn, alsnog topfavoriet bij de bookmakers voor de topscorerstitel op dit EK, komt voor de Belgen niet als verrassing.

Zijn cijfers bij de nationale zijn zowat absurd. Lukaku is al sinds zijn 24ste Belgisch topscorer aller tijden: vier jaar later staat hij al op 62 interlandgoals.

Hoewel Lukaku er extreem vroeg bij was, is hij vooral de afgelopen jaren in bloedvorm bij De Rode Duivels. Sinds het EK 2016, waar België in de kwartfinales sneuvelde, speelde Lukaku 43 interlands. Daarin scoorde hij 45 keer. Meer dan één-op-één, dus. De topscorerstitel is daarom in zijn vizier.