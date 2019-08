Onverzettelijke hockeysters blijven grote prijzen winnen

Lidewij Welten houdt twee Duitse speelsters van de bal. Beeld Foto Klaas Jan van der Weij

De Nederlandse hockeysters verstaan de kunst van het nummer 1 blijven als geen ander. Europees kampioen en winnaar van de World Hockey League in 2017, wereldkampioen in 2018, de sterkste in de eerste Pro League in 2019 en zondag na een 2-0-zege op Duitsland wederom de beste van Europa. In de laatste vijf finales scoorde Kelly Jonker. De 29-jarige spits stond na de zoveelste revalidatie model voor de onverzettelijkheid van het Nederlandse team.

Met de tiende Europese titel in de historie kwalificeerden de vrouwen zich tevens voor de Spelen van Tokio in 2020. Het zou voor Jonker het gedroomde eindstation zijn, want de topschutter van Amsterdam had haar carrière in gedachten al tientallen keren beëindigd. Maar Jonker kan het nog, ze is met haar 1 meter en 59 centimeter de kleinste hockeyster in de selectie. Ze compenseert die geringe lengte met een leeuwenhart en een specialiteit, de tip-in.

En dus kwamen de tranen, nadat uitgerekend zij een gaatje vond in de Duitse afweer. ‘Iedereen weet dat ik een zwaar jaar achter de rug heb’, vertelde Jonker, met een gouden medaille om haar nek. ‘Het was niet vanzelfsprekend dat ik hier zou staan, des te mooier dat ik ook nog belangrijk kon zijn voor het team.’

Ze moest welhaast een tweeluik voltooien met aanvoerder Eva de Goede, ook bij Amsterdam haar teamgenoot. ‘We spelen al zo lang samen’, aldus Jonker. ‘Eva kent mijn looplijnen, weet me blindelings te vinden. We hadden oogcontact en de timing van Eva was perfect. Ik hoefde slechts voor mijn tegenstander te komen en de bal te raken.’

Met een splijtende pass in de cirkel bediende De Goede de inglijdende Jonker, die met een geraffineerde beweging haar stick tegen de bal zette. Het geluid van de bal op de plank achter de Duitse keeper Sonntag klonk voor Jonker als een symfonie. ‘Een typische Kelly-goal’, zei bondscoach Alyson Annan, die Jonker maandenlang ontzag bij het herstel van een achillespeeskwetsuur.

Niet alleen de littekens op haar schouders verraden dat Jonker de tol heeft betaald voor elf jaar tophockey. Nooit was ze sinds haar debuut bij het Nederlandse team in 2008 twee jaar op rij fit. ‘Ik heb niet de meest gebruikelijke carrière gehad’, zegt Jonker. ‘Mede daardoor waardeer ik elk moment dat ik op het veld sta.’

Voor het EK in 2017 had Jonker een race tegen de klok gevoerd na twee schouderoperaties, na het WK in Londen hield een onwillige achillespees haar lange tijd aan de kant. ‘Elk toernooi heeft voor mij een eigen verhaal, het maakt de voldoening zo groot als ik dan toch weer aansluit en kan spelen.’

Zelden waren de twijfels zo groot als dit seizoen, erkent Jonker. ‘Dit was het zwaarste jaar, zowel fysiek als mentaal. Die schouderblessures waren overzichtelijk, vier maanden herstellen en dan sta je weer op het veld. Bij de laatste revalidatie ging het met ups en downs, het heeft aan me gevreten.

‘Ik wist niet zeker of ik mijn oude niveau weer kon halen en de sporter kon worden die ik de afgelopen jaar elf ben geweest. Doorgaan of toch stoppen; ik werd constant heen en weer geslingerd tussen uiteenlopende emoties.’

Hockeyer Sander de Wijn consulteerde een sportpsycholoog om zijn ‘minitrauma’ na een zware hamstringblessure te verwerken. Jonker hanteerde eerdere revalidaties als richtsnoer. ‘Ik heb dit keer geen mentale hulp gezocht. Ik ken mezelf goed. Ik ben een denker, een introvert persoon die niet te veel moet praten.

‘Ik moet naar de sportschool om aan mijn lichaam te werken. Tegenslag krijgen, kijken of je er weer bovenop kunt komen en terugvechten. Ik heb het eerder meegemaakt. Die ervaringen kan ik gebruiken in de rest van mijn leven.’

Weer was Jonker beslissend in een finale, Lidewij Welten gleed de bal 40 seconden voor tijd in het lege doel toen de Duitse bondscoach Xavier Reckinger zijn keeper had gewisseld voor een extra veldspeler:

2-0. Jonker: ‘Ik dacht er zelf ook aan voor de finale tegen Duitsland. Misschien zijn dit mijn wedstrijden. Het blijft inspirerend om in een vol stadion voor een titel te spelen, ik wist ook bij dit EK weer waarvoor ik het doe.’

De Goede verklaarde dat haar team ook op 80, 90 procent in staat moest zijn om de Europese titel te prolongeren. Het was een even realistische als pijnlijke inschatting, want niemand wist Nederland serieus te pijnigen op het EK. En in tegenstelling tot de mannen zakten de vrouwen nooit door de ondergrens.

Jonker: ‘We zijn bij dit EK nooit in paniek geraakt. We waren zeker niet op ons best, dat kon ook niet vanwege een kortere voorbereiding. We hebben de titel op karakter en wilskracht binnengesleept. Het illustreert de weerbaarheid van deze groep.’

Vanaf september begint de olympische voorbereiding. Niemand mag ons inhalen is het motto van de Nederlandse vrouwen. ‘En dat kan alleen door keihard te werken’, zegt Jonker. ‘We weten hoe het is om aan de top te blijven.’ En Jonker weet hoe je moet scoren in een finale, een prettige gedachte voor de Spelen van Tokio in 2020.