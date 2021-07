Onverzadigbare Carlsen heeft zijn zinnen gezet op World Cuptoernooi

Carlsen weet dat een eindzege met het Noorse nationale team op de Olympiade een zoete droom zal blijven, maar een ­ander niet afgestreept doel op zijn ­verlanglijst is dichtbij. In het nooit door hem gewonnen World Cuptoernooi ­bereikte hij de halve finale, waarin de Pool Duda zijn tegenstander zal zijn.

Een paar jaar geleden zei Carlsen eens dat wat hem betreft elk jaar om de wereldtitel gespeeld mocht worden in een afvalwedstrijd met 128 deelnemers. Ik weet niet of hij er nog zo over denkt, maar bijval kreeg hij in ieder geval niet. De wereldschaakbond Fide is niet vergeten hoe ­ontevreden het publiek was, toen de knock-out WK’s in de periode 1997-2003 kampioenen als Chalifman en ­Kasimdzjanov opleverden.

Carlsen deed driemaal eerder mee aan het tweejaarlijkse toernooi. In 2005 bereikte hij, net 15 jaar, de vierde ronde, waarin Rus Jevgeni Barejev hem uitschakelde. Nog beter ging het twee jaar later, toen hij in de halve finale werd geëlimineerd door de Amerikaan Gata Kamsky, de latere winnaar. In 2017 stelde hij teleur door in de derde ronde te verliezen van de Chinees Xiangzhi Bu.

Ditmaal had hij het in zijn eerste vijf ­minimatches slechts eenmaal moeilijk. De Rus Andrei Jesipenko (19), die in ­januari Carlsen in Wijk aan Zee versloeg, hield in de achtste finale zes partijen lang gelijke tred met de wereldkampioen. Hij ging pas in de derde (blitz)tiebreak ten onder.

Uit Carlsens kwartfinale tegen de ­Fransman Etienne Bacrot komt de volgende partij:

Bacrot – Carlsen

Krasnaja Poljana 2021

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0 8. a4 Lb7 9. d3 d6 10. Ld2 Dd7 11. Pc3 Pa5 12. La2 c5 13. Pe2 Pc6 14. Pg3 d5 15. exd5 Pxd5 16. c3 Tad8!

Omdat 16 ... f6 17. Ph4 onaantrekkelijk is, offert zwart een pion. Volgens Carlsen had wit de volgende pionnenruil beter achterwege kunnen laten,

17. axb5 axb5 18. Pxe5 Pxe5 19. Txe5 Ld6 20. Te1 Pf4 21. Lxf4 Lxf4 22. Pe4 Dc7 23. g3 Le5 24. f4 Ld6 25. Dh5 Dc6 26. Dh3 c4 27. d4 Tde8 28. d5

Diagram links

28 ... Dxd5

Deze zet impliceert een onnodig dameoffer. Zoals Carlsen na afloop vermoedde, is 28 ... Db6+ sterker. Na 29. Kf1 Lb8, gevolgd door 30 ... La7, heeft zwart een sterke aanval.

29. Tad1 Txe4 30. Txd5 Txe1+ 31. Kf2 Tfe8 32. Te5 Lxe5 33. Kxe1 Lxc3+ 34. Kf1 Lc8 35. Dg2 Lf5 36. Dd5 Le6 37. Dc5 Lxb2 38. Kg2 Ld7

Diagram rechts

39. Dd5

In tijdnood bezwijkt wit. Met 39. Dc7! Lf5 40. Dc5 Le4+ 41. Kh3 Tb8 42. Db4! kan hij zich waarschijnlijk handhaven.

39 ... Td8! 40. Dc5 Lf6 41. Lb1 g6 42. g4 Lxg4 43. Dxb5 c3 44. f5 g5

Wit geeft op.