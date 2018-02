Onverslaanbaar geachte Manchester City uitgeschakeld in FA Cup door cultheld Will Grigg

De wedstrijd was een herhaling van de bekerfinale van 2014, toen Wigan ook al voor een stunt zorgde door de topploeg uit Manchester met dezelfde score te verslaan.



Met enige vrees hadden The Citizens de korte reis naar Wigan gemaakt, een stad waar rugby de grote sport is. De voetballers waren de afgelopen jaren van de Premier League afgezakt naar League One, maar zijn weer op de weg terug en scoren makkelijk.



Het bekerduel verliep op voorspelbare wijze: 82 procent balbezit voor de gasten. Maar Aguero, Silva en de later ingevallen De Bruyne wisten geen gat te vinden in de met man en macht vechtende achterhoede van The Latics.



De tweede helft moest City met tien man spelen, nadat Fabian Delph kort voor rust rood had gekregen voor een roekeloze tackle, het type waarover Guardiola afgelopen weken had geklaagd omdat zijn spelers daar het slachtoffer van waren geworden. Er hing een replay in de lucht, maar bij een van de spaarzame aanvallen scoorde Will Grigg tegen alle verhoudingen in de openingstreffer.



De Noord-Ier Grigg groeide tijdens het EK van 2016 uit tot een cultheld omdat supporters van Noord-Ierland voortdurend het liedje 'Will Grigg is on fire' zongen. Hij speelde echter in geen enkele wedstrijd. In de laatste minuten kreeg City meerdere kansen om de droom te redden, maar het zat er niet in. Het was de tweede nederlaag voor City dit jaar. Eerder had het met 4-3 verloren van Liverpool.