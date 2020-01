Onvermoeibare Van der Weijden blijkt tijdens poging 24-uursrecord een mens met grens

Maarten van der Wijden ploegt nog voort in het 25-meterbad. Het zel hem niet lukken de 24 uur vol te maken. Beeld EPA

Zijn poging om het 24-uursrecord van de Zweed Anders Forvass te verbeteren strandde na 78,9 kilometer. Van der Weijden had 102 kilometer willen zwemmen. Zoals hij in 2018 deed, toen hij in hetzelfde bad tot precies 102,8 kilometer kwam: 4.112 banen in baan één van het 25-meterbad. Dat wereldrecord werd afgekeurd door de beoordelaars van het Guinness Book of Records. Het was niet goed door camera’s vastgelegd.

Zelfs het aanleveren van een tape van de beveiligingscamera was onvoldoende. ‘Er stond geen geluid op die band. Je kon het klotsen niet horen en het startsignaal was niet hoorbaar. Afgekeurd derhalve’, sprak Van der Weijden deze week, voor hij monter het water indook voor een derde poging het record te pakken. In 2017 was hij in het kleine Swimgym-bad van Johan Kenkhuis te Amsterdam op 99,5 kilometer blijven steken.

Voor zijn start, donderdagavond 19.00 uur, had de onvermoeibare zwemreus al aangegeven niet zomaar dat wereldrecord te gaan verbeteren. Hij sprak van de onvoorspelbaarheid van zo’n race tegen de klok. ‘Elke 100 meter moet in 1.24 gaan. Ik zal met 1.21 beginnen. Om een extra buffer op te bouwen voor later in het etmaal. Elk half uur verlies ik 4 seconden door te drinken en de eetmomenten kosten me 10 seconden. Het luistert erg nauw.’

Tot in de ochtenduren lag Van der Weijden voor op zijn schema, maar ‘plotseling was het klaar’, schreef hij later op zijn website. Zijn woordvoerder die hem voortijdig uit het water zag komen: ‘Na de nacht liepen zijn tijden op naar 1.28 en 1.30. Dat was een normaal verval. Maar toen werd het 1.33, 1.38. Twee uur is geprobeerd om Maarten actief te coachen, op te peppen en zo zijn tijden weer omlaag te krijgen. Maar het werd fysiek alleen maar minder en hij zwom steeds langzamer. Toen is hij uit het water gegaan.’

Van der Weijden, 38, was minder voorbereid op een lange duurproef dan in andere jaren, toen hij zich prepareerde voor een dubbele Kanaaloversteek, een riviertocht en tweemaal de elfstedenzwemtocht. In 2018 zwom hij na zijn 24 uren in het zwembad nog rustig 12 uur door.

Die 36 uur doorhalen was toen bedoeld als voorbereiding op de elfsteden van dat jaar, een idee dat al jaren in zijn hoofd zat en later een enorm mediasucces bleek te zijn, waarmee hij miljoenen binnensleepte voor kankeronderzoek via zijn eigen Foundation. ‘5 miljoen euro in 2018 en 7 miljoen in 2019, voor respectievelijk twaalf en vijftien onderzoeksprojecten’, meldt de zwemmer.

De twee elfstedentochten, de eerste na 163 kilometer afgebroken en de tweede succesvol met 195 kilometer op de teller, hadden zijn zwemtechniek veranderd. ‘Ik ben trager geworden’, stelde Van der Weijden in de aanloop van zijn recordpoging te Oosterhout vast.

Hij probeerde weer aan snelheid te winnen. Hij viel bijna 10 kilo af, terug naar 101 kilogram, bij een lengte van 2.04. In het bad kon hij zijn speciale rubberpak niet aan. Hij moest zwemmen in een jammer, een kniebroek. ‘Dat is best een beetje koud’, meldde hij vooraf.

Zijn hoge ligging in het water vereist nauwelijks beenslag. Van der Weijden, de olympisch kampioen op de 10 kilometer (openwater) van Beijing 2008, ligt als een vorst in een wedstrijdbaan en zwemt voornamelijk op de armslag. ‘Niet vergeten, ik heb een longinhoud van 12 liter. Dat is een forse zak lucht in je binnenste.’

In de aanloop naar de bedoelde recordrace trainde Van der Weijden 15 uur per week, 50 à 60 kilometer in het bad van Oosterhout. Hij wist toen al dat hij het record op de 25-meterbaan zou aanvallen. ‘Dat van het 50-meterbad staat best wel scherp. In het 25-meterbad heb ik meer kans. Elke keerpunt geeft me telkens een seconde rust, na twintig seconden inspanning.’

Hij zwom vooraf tweemaal 12 uur aan één stuk. De derde keer, eind december, wilde hij de 18 uur volmaken. ‘Maar ik ben na vierenhalf uur uit het water gestapt. Ik had er geen zin in. Waarom doe ik dit, dacht ik. De vorige keren deed ik het voor de elfsteden. Nu was het motiveren een stuk lastiger. Toen heb ik echt wel getwijfeld of ik het wel zou doen.’

Vrijdagmiddag bleken zijn twijfels gegrond. Na 18 uur en 30 minuten was het ‘op’. Het was voor Van der Weijden hoe dan ook geslaagd, wegens media-aandacht tot Hart van Nederland en RTL Boulevard aan toe. De recordpoging was een deel van ‘het spel’ om werving te doen voor weer een Friese recordopbrengst in augustus.

Bij de derde elfsteden zwemt Maarten van der Weijden deze keer niet zelf mee. Hij coacht de 111 zwemmers die bij de elf steden telkens voor 2 kilometer te water gaan, de estafetteploeg die alle 195 kilometers volbrengt en hij gaat nog wel wat meters te water voor een bijzonder kankerpatiëntje als Puck voor wie in 2019 liefst 35 mille werd gedoneerd.