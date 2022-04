Onvermoeibaar Feyenoord verslaat Marseille met pief-paf-poef-voetbal

Cyriel Dessers heeft de 3-2 gescoord en wordt besprongen door Luis Sinisterra. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Never stop dreaming. Stop nooit met dromen. Het stond op een imponerend dundoek over de hele breedte van de fanatieke Gerard Meijer tribune kort voor Feyenoord-Olympique Marseille. En gedroomd worden mag er nog steeds van de finale van de Conference League door Feyenoord. Met een 3-2 winst op zak wordt er over een week afgereisd naar Marseille waar het vermoedelijk net zo’n gekkenhuis zal worden als in Rotterdam.

Het was geen droomwedstrijd in de laaiend enthousiaste Kuip, wel een ontzettend vermakelijke waarbij het spel continu op en neer golfde. Waar brille en blunders elkaar afwisselden. Waar de wilskracht van Feyenoord uiteindelijk beloond werd.

Twee snelle doelpunten van Cyriel Dessers en Luis Sinisterra werden nog voor rust geneutraliseerd door de Franse bezoekers, maar direct erna kreeg Dessers een prachtcadeau uitgereikt door de lamentabele Olympique-achterhoede dat hij breeduit lachend uitpakte.

Feyenoord dat is rennen en vliegen; hoezeer coach Slot ook probeert daar geduld en overleg aan toe te voegen. Met zijn allen vooruit, overal een meerderheid proberen te verkrijgen, zo snel mogelijk scoren en dan direct de genadeklap eroverheen. Pief-paf-poef-voetbal, liefst op de helft van de tegenstander, met agressieve balveroveraars Aursnes, Malacia en Geertruida, begaafde snelheidsduivels Sinisterra en Nelson op de flanken en de doelpuntverslaafde spits Dessers in de punt. Van achteruit sluiten ze graag aan om de linies dicht bijeen te houden, ook al ontbreekt bij centrumverdedigers Senesi en Trauner de pure snelheid, zo werd tegen Marseille af en toe pijnlijk duidelijk.

Dat is het deels ingecalculeerde risico. Alles begon dit seizoen, het seizoen van de wederopstanding in zekere zin, met energie, het bracht Feyenoord al veel succes, vooral in Europa. Maar soms worden er in al die haast enorme fouten gemaakt. Wat moest dat worden tegen Olympique Marseille, veruit de meest gereputeerde van de clubs die Feyenoord dit seizoen in de Conference League trof?

Olympique staat tweede in de Franse competitie achter de ongenaakbare kampioen Paris Saint-Germain. Het broeinest aan de Middellandse Zee valt aardig in de plooi onder de temperamentvolle meestertacticus Sampaoli, een van de inspirators van Feyenoord-coach Slot. Al leek het gisteravond defensief eigenlijk nergens op bij Marseille, waardoor Feyenoord handenvol kansen kreeg.

Tegelijkertijd was het altijd oppassen voor een uitbraak via Payet, al 35 jaar, maar nog steeds een ongrijpbare zwerver en een geweldenaar aan de bal. In de slotminuut was hij nog akelig dichtbij de gelijkmaker.

Ze kijken graag naar elkaars ploegen zeiden Slot en Sampaoli vooraf, zoals ook de clubs respect voor elkaar hebben. Op de volle tribunes veel kakelverse blauwrode wedstrijdsjaals met daarop de namen van beide clubs. Feyenoord en Olympique hebben veel met elkaar gemeen, ze zijn groots in eigen land, fans zijn trouw met een rauwe rand en niet verwend met successen de laatste decennia. Maar ook waren veel nekwarmers zichtbaar van twintig jaar oud met daarin het geel van Borussia Dortmund verwerkt. Borussia werd geklopt in de Uefa Cup-finale in 2002.

Pierre van Hooijdonk was toen de grote man. Dessers hoopt in zijn voetsporen te treden, en heeft er al twee meer gemaakt. De Belg opende het bal al in de achttiende minuut met de punt van zijn schoen na een kunstige hakje van Sinisterra. Twee minuten later was het alweer raak toen de aalvlugge Arsenal-huurling Nelson uitbrak en Sinisterra bediende die via Olympique-verdediger Rongier het net vond. Olympique was kort voor die dubbelslag bijna op 0-1 gekomen toen Payet, spits Dieng lanceerde, maar die schoot te gehaast.

Dat deed de Senegalees in de 27e minuut beter toen Marseille na een lange trap van Mandanda ineens fluks door de Feyenoord-rangen sneed. Het schot van Dieng was ditmaal kiezelhard en zuiver in de hoek.

Dat was jammer voor Feyenoord dat na de 2-0 direct de knock-out wilde uitdelen. Senesi bleef met prima passes strooien, en vooral Nelson was voorin bedrijvig en balvast. Dat ritme probeerde Feyenoord snel op te pakken, maar het werd kort voor rust opnieuw geslacht. De wederom uit de rug van Aursnes weggeslopen Payet opende naar rechtshalf Guendouzi die hard voorgaf. Marciano tikte de bal weg, maar recht in de voeten van de toegesnelde Gerson: 2-2.

Katerig zocht Feyenoord de kleedkamer op, maar die werd door Marseille-verdediger Caleta-Car een paar tellen na de rust al weggespoeld. De Kroatisch international speelde na de aftrap te kort terug op Mandanda en Dessers kwam tussen beiden. Het was al het tiende doelpunt van de spits in dit voor Feyenoord op 22 juni begonnen avontuur. Het bleef daarna op en neer golven, invaller Jahanbakhsh kreeg nog een droomkans op 4-2 in blessuretijd. Evenwel klonk er na afloop een gejuich uit duizenden kelen.