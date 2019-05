Ontspanning, plezier, bijna lachend voetballen: Ajax is voor de 34ste keer kampioen van Nederland

Op een zonnige voorjaarsdag was Ajax met de bus naar de Achterhoek getrokken, om met nieuwe werkkleding voor volgend seizoen de schaal op te halen. De kampioensschaal, beloning voor een seizoen dat in de herinneringen zal voortleven als een mijmerdroom.

Lachend gaf Frenkie de Jong langs de rand van het veld van De Graafschap een interview na afloop, terwijl hij zwaaide. Dat was Ajax dit seizoen. Ontspanning, plezier. Bijna lachend voetballen, met een buiging naar het publiek, ter motivatie van jeugd die op ontdekkingsreis zijn naar de schoonheden van het spel. ‘Jalalalalalalalalala, Ajax Amsterdam’, klonk het gezang, minuten lang, terwijl de aanhang zijn namaakschalen toonde en spelers dansen uit alle windstreken uitvoerden, elkaar omhelsden en werkelijk blij waren, alsof het hun eerste kampioenschap was.

Dat was in veel gevallen ook zo: zelfs routiniers als Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar vierden hun eerste landstitel. Jongelingen als Frenkie de Jong en vrijwel zeker Matthijs de Ligt zullen na de eersteling afhaken naar nog hogere loonlanden in het voetbal. Het is zowel het loon als de prijs voor het succes van Ajax.

Ajax is dus kampioen, voor het eerst sinds 2014. De 34ste landstitel, tevens opgedragen aan Appie Nouri, generatiegenoot en vriend van de talenten. Hij leeft met laag bewustzijn voort na een hartaanval tijdens het trainingskamp bij de start van vorig seizoen, leidend tot zuurstoftekort in de hersenen. Zijn rugnummer was 34.

Het is de titel van een veelbezongen elftal met een etiket van vreugde, saamhorigheid, plezier en klasse. Ajax stond voor de naam en reputatie van de club in de voetbalwereld, een club waarvoor kenners uit de hele wereld naar Amsterdam trekken om geheimen te ontrafelen over jeugd, stijl, techniek, positiespel en wat dies meer zij.

‘Op een slof en een oude voetbalschoen, wordt Ajax kampioen’, zongen meegereisde supporters de oude klassieker uit Amsterdams repertoire. Dat is het lied dat gemak suggereert. Zo was het nu ook weer niet. Ajax stond ergens voor de winterstop zes punten achter op PSV en eindigde met een voorsprong van drie punten, ondanks de zware Europese reeks.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Uitgerekend hier

Ajax heeft meer kwaliteit dan PSV en heeft in Erik ten Hag een trainer die ervaring, talent en zin tot vermaak wist samen te ballen tot een geliefd elftal. Uitgerekend hier, op de schitterende Vijverberg in Doetinchem, voltooide Ajax het seizoen waarvan de afloop een veredelde formaliteit was, door de nederlaag van PSV bij AZ afgelopen weekeinde.

Uitgerekend hier, waar zich op 8 mei 2016 een van de dieptepunten in de clubgeschiedenis voltrok. Toen duurde de wedstrijd te kort voor Ajax, omdat de plotse chaos niet meer uit het hoofd verdween na de onverwachte, ontregelende gelijkmaker van Bryan Smeets met rugnummer 14. PSV greep alsnog de titel. De pers mocht destijds de taart opeten, vrijwilligers namen de bloemen mee naar huis. De foto van Frank de Boer in de bus op de parkeerplaats, met de hand voor de bijna gesloten ogen, was bijna iconisch.

Precies op dezelfde plek stond deze woensdag een verslaggever van Foxsports, bijna drie uur voor de aftrap, om te vertellen over toen, over de taferelen op de parkeerplaats en over nu. Maar nu werd het niet meer spannend, door het immense verschil in doelsaldo met PSV. Ajax mocht zelfs verliezen van het elftal van Henk de Jong, dat in de nacompetitie tegen zijn nieuwe werkgever Cambuur speelt.

Voor Ajax was het een demonstratiewedstrijd bij ondergaande zon, met genoeg discipline gespeeld om de gemakkelijke zege binnen te halen: 1-4, met doelpunten van Lasse Schöne (vrije trap), Nicolas Tagliafico en Dusan Tadic (twee, waarvan één uit een strafschop). Youssef El Jebli scoorde tegen. Geen greintje stress. Hier was zelfs ruimte voor melancholie, omdat niemand weet wie overblijft van het elftal, dat zijn grootste optredens bewaarde voor de Champions League.

Nog één keer kijken dus naar Frenkie de Jong, alvorens hij zijn diensten aan Lionel Messi aanbiedt bij Barcelona. Dribbelend over het prachtige veld, met zijn overstapjes, gemiste kans en oranje schoenen, plus als toegift de solo die een strafschop opleverde omdat Matusiwa hem pootje lapte. Het was weer genieten van Hakim Ziyech, van zijn versnelling voor de 1-2 bijvoorbeeld. Niks zelfzuchtigheid, maar terugleggen op Tagliafico. De Ligt met zijn passes, Huntelaar met zijn drift, Tadic met zijn vlijt en klasse. Tadic achterhaalde Luuk de Jong zelfs als topschutter van de eredivisie. Beiden eindigden op 28 doelpunten.

Ajax scoorde 119 keer in de competitie, slechts drie doelpunten minder dan in seizoen 1966-1967, in de beginjaren van Johan Cruijff. De selfie voor het supportersvak was een mooi besluit van de avond in de Achterhoek.