Ontspannen Ajax plaatst zich voor Champions League met voorstelling zonder doelpunten in Kiev

Alleen het doelpunt ontbrak in de gave demonstratie van Ajax. Of twee doelpunten. Of drie. Ajax had meestal de bal dinsdag in Kiev, in de miljoenenjacht naar de Champions League. Ajax was rustig en voetbalde met de ontspanning en flair van een training in het Vondelpark. Alleen ontbrak het gif, de onverbiddelijkheid in de afronding, tot een gemiste strafschop toe.

Kansen, kansen, kansen. Ajax verzamelde kansen, maar het bleef 0-0, na de 3-1 in de Arena. Kopballen, schoten. Een strafschop van Tadic tegen de paal. Een vrije trap van Ziyech op de lat. Een doelpunt maken, dat lukte gewoonweg niet. Het was niet te bevatten, met spits Huntelaar als koning van de mislukking. Het leek alsof het doel van Dinamo was ingestraald. En doelman Bojko, vorige week in de Arena de schlemiel van Dinamo, keepte geweldig.

Maar het liep dus goed af. Ajax mag meedoen aan de Champions League, de biotoop van de elite in het voetbal. Ajax beschouwt die competitie als zijn tweede huis, als viervoudig winnaar van de belangrijkste beker in het Europese clubvoetbal. Al dateert de laatste zege uit 1995 en ontbrak de recordkampioen van Nederland de laatste drie seizoenen, omdat landstitels uitbleven en noodzakelijke voorronden knullig verloren gingen. De kwalificatie is terecht en verdiend, na voorrondes tegen Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev. Ajax heeft ook de klasse om het Nederlands clubvoetbal weer cachet te geven en zal reikhalzend uitkijken naar de loting donderdag.

Investeringen al terugverdiend

Trainer Erik ten Hag zei vooraf dat Ajax na de thuiszege van 3-1 zichzelf moest blijven in Kiev, dat angst de slechtste raadgever is, dat lef en dominantie de sleutels zijn tot succes. Na een half seizoen waarin weinig progressie zichtbaar was onder zijn leiding, heeft Ten Hag in het nog jonge seizoen een swingend, makkelijk combinerend elftal geformeerd.

Hij is daartoe ook in staat gesteld door de clubleiding, die fors investeerde met het aantrekken van onder anderen de routiniers Blind en Tadic. De resultaten hebben rust en zelfvertrouwen gebracht in de selectie, met de plaatsing voor de Champions League als beloning. Ajax is door allerlei premies en bonussen al verzekerd van zo’n veertig miljoen euro aan bruto inkomsten, waarmee de zomerse investeringen al ongeveer zijn terugverdiend. Een bewijs dat kapitaal op het veld hoort te staan, zeker bij een club met geld als water.

Ajax was spelenderwijs veel beter dan Dinamo, op de moeilijke eerste tien minuten en de slotfase na. Tussendoor heerste Ajax, met het prachtige, rustgevende spel van middenvelder Frenkie de Jong, met het verdedigingscentrum van slimmigheid (Blind) en stevigheid (De Ligt), met de geniale passing van Ziyech, met de verdienstelijke Wöber, de vervanger van de geschorste Tagliafico. Met de controle van Schöne, de reflex ook van Onana in de beginfase, na een indraaiende bal van de beste voetballer van Kiev, Tsjigankov. En ondanks de laconieke wisselvalligheid van Tadic.

Ajax domineerde en combineerde

Het was mooi te zien hoe Ajax domineerde en combineerde, de bal in de ploeg hield en de aanval zocht, dankzij diepte in het spel, technisch vermogen en slimheid. Maar door het onvermogen om afstand te nemen bleef een zweem van spanning hangen in het niet helemaal gevulde stadion van Kiev. Ajax miste na een kwartier zelfs een strafschop, toen Tadic de bal hard tegen de paal schoot en in tweede instantie over. De Ligt was vastgehouden in het strafschopgebied.

Het was bijna geen doen om de kansen voor Ajax te noteren. Huntelaar meermaals, Van de Beek, Tadic, Ziyech, Mazraoui. Dat ging maar door, tot ontstentenis van Ten Hag, die de handen voor de ogen sloeg. Doelman Bojko redde katachtig op een kopbal van de telkens mee opstomende rechtsachter Mazraoui, Ziyech schoot een vrije trap steenhard tegen de lat. En zolang het 0-0 bleef, mocht Kiev enige hoop blijven koesteren. De eventuele 1-0 zou ongetwijfeld tot opportunisme leiden, tot onrust bij Ajax, met een mogelijk fatale tweede treffer in de slotfase. Maar scoren was te moeilijk dinsdag, voor allebei de ploegen.

Beste 32 clubs van Europa

Ajax dus bij de beste 32 clubs van Europa, met al die grote namen, van Bayern tot de clubs uit Manchester, van Real Madrid en Barcelona tot Juventus. Woensdag is het aan PSV om te trachten zich eveneens onder de elite te scharen, in het thuisduel met Bate Borisov. Mocht dat lukken, dan danst het Nederlandse voetbal weer een beetje mee op het bal.