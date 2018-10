Ontslag Cocu bij Fenerbahçe lijkt onvermijdelijk: ‘In Turkije krijg je geen tijd, je moet presteren’

Het lijkt een kwestie van tijd voor Phillip Cocu wordt ontslagen als coach van Fenerbahçe. Na de 3-0 nederlaag bij degradatiekandidaat Rizespor – Cocu’s zesde nederlaag in tien duels – gingen alle alarmbellen af bij de Turkse voetbalclub. Maandag hielden voorzitter Ali Koç, technisch directeur Damien Comolli en de geplaagde Cocu crisisberaad in Istanboel.

Philip Cocu schudt de hand van Senol Gunes, de coach van Besiktas. Foto EPA

Sinds de aanstelling van Cocu werd Fenerbahçe uitgeschakeld in de kwalificaties van de Champions League en verloor de ploeg al vier duels in de Turkse Süper Lig. In de Europa League werd ‘Fener’ vorige week vernederd door Dinamo Zagreb, waarna Turkse media foto’s publiceerden van beeldschermen met daarop de vertrektijden van vluchten naar Nederland. De remise tegen stadgenoot Besiktas leek Cocu even lucht te geven, maar ook hij noemde de afgang bij Rizespor zondag ‘onacceptabel’.

Al bij rust was de eindstand (3-0) bereikt, de zoveelste opdoffer voor Cocu. Voorzitter Koç meldde zich bedeesd bij de woedende fans, Cocu bood niet voor de eerste keer dit seizoen zijn excuses aan voor het vertoonde spel. Het nietige Rizespor, voorlaatste in de Süper Lig, toonde meer passie dan zijn eigen team, constateerde Cocu. ‘Het begint allemaal bij de juiste instelling. Zeker in de eerste helft had de tegenstander een grotere wil om te winnen dan wij.’

De Turkse media hadden het vonnis maandagochtend al geveld. ‘Fiasco’ en ‘Fenerbahçe is serieus gewond’ kwamen als krantenkoppen voorbij. En bijna treiterend: ‘Opnieuw biedt Cocu zijn excuses aan’. Zijn opvolger Ersun Yanal zou volgens het Turkse NTV Sport al klaar staan, maandag moest alleen nog worden onderhandeld over de afkoopsom. Ook voor Chris van der Weerden en Erwin Koeman, assistenten van Cocu bij Fenerbahçe, valt het doek.

Philip Cocu na het verloren duel met Dinamo Zagreb. Foto AP

Bedachtzame leermeester

Van de weldadige rust op trainingscomplex de Herdgang bij PSV naar de chaos en de hectiek in Istanboel; groter kon het contrast niet zijn voor Cocu. Al bij zijn presentatie in juni werd hem gevraagd of Fenerbahçe als snelkookpan en kerkhof voor trainers wel bij zijn meer ingetogen karakter past. Oud-bondscoach Fatih Terim staat indirect model voor de Turkse trainer, een flamboyante acteur die langs de lijn de rol van coach speelt.

Cocu is juist de bedachtzame leermeester, die zich bij Fenerbahçe als opbouwtrainer presenteerde. Het was misschien al de eerste, foutieve inschatting van het klimaat waarin hij moet werken. Fenerbahçe werd in 2016 door de wereldvoetbalbond FIFA bestraft voor het overtreden van de ‘financial fair play’. De club kreeg een forse boete, moest een rem zetten op de uitgaven en zag topspelers als Robin van Persie en de Braziliaan Fernandao vertrekken. Bij Europese wedstrijden mogen slechts 22 namen op de lijst staan.

Mario Been werkte van 2016 tot de zomer van 2017 als assistent van coach Dick Advocaat bij Fenerbahçe, dat al door de stadgenoten Galatasaray en Besiktas was ingehaald. ‘Je bent zo goed als je spelersmateriaal’, aldus Been. ‘Wij hadden een aardige ploeg, niet meer dan dat. De nieuwe voorzitter Koç wil jonge spelers een kans geven, maar Fenerbahçe heeft een grote achterban die prestaties eist. Je moet wedijveren met Galatasaray en Besiktas, die druk voel je altijd.’

Mario Been (links) was assistent van Dick Advocaat bij Fenerbahçe. Rechts assistent Cor Pot . Foto ANP

‘Gebrek aan kwaliteit’

Cocu heeft een matige ploeg, constateerde Been als analist bij het groepsduel met Dinamo Zagreb in de Europa League. ‘Het niveau was schrijnend. Ik hoorde commentaren dat spelers het expres lieten lopen, maar het was vooral een gebrek aan kwaliteit.’

Zo schoven half september de Braziliaan Jailson, de Algerijn Benzia en keeper Tekin nog aan bij Fenerbahçe. Geen spelers die meteen het verschil maken, zegt Been. ‘Fenerbahçe heeft noodgedwongen spelers moeten verkopen en kan er geen toppers voor terughalen. Ik heb bij Feyenoord hetzelfde meegemaakt, toen ik vanwege de financiële nood jeugdspelers moest opstellen. Dan doe je niet mee voor de landstitel, maar dat wilde niemand horen. En in Istanboel al helemaal niet.’

Indirect riep Cocu het noodlot over zich af door keeper en clubicoon Demirel te vervangen door aankoop Harun Tekin. Been: ‘Ik weet niet of dat in het voordeel van Cocu spreekt. Met Demirel aan je kant kun je potten breken, die jongen staat al elf jaar in de basis en houdt de ploeg bij elkaar. Nu verloor Fenerbahçe kansloos en ik vond Tekin niet beter dan Demirel.’

Instituut in verval

Voorzitter Koç en de Franse technisch directeur Comolli schetsten het beeld van een instituut in verval dat behoedzaam zou investeren in een nieuw topteam. Ook Been weet dat tijd een rekbaar begrip is in Turkije. ‘De naam Fenerbahçe is groot, veel groter dan het huidige elftal. Ze staan nu veertiende, dat is pijnlijk. En met deze ploeg zal het niet snel beter gaan.’

Hij hoopt dat voorzitter Koç Cocu nog wat tijd geeft. ‘Al krijg je die als coach niet bij Fenerbahçe. Je moet presteren. De geschiedenis leert dat Fenerbahçe gecharmeerd is van de Nederlandse werkwijze, met trainers als Hiddink, Advocaat en Cocu. Maar ik weet niet of Koç bestand is tegen het geweld van de media en de supporters.’