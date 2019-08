Ontmanteld Ajax naarstig op zoek naar nieuw elan: ‘De automatismen moeten nog groeien’

Donny van de Beek, die in de belangstelling staat van Real Madrid, is dicht bij zijn tweede goal tegen Vitesse, maar keeper Remko Pasveer glijdt de bal net op tijd weg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Waren het zijn laatste doelpunt en assist voor Ajax? Donny van de Beek doet er zaterdagavond na het gelijkspel tegen Vitesse (2-2) het zwijgen toe tegenover de schrijvende pers. Hij heeft geen zin om vragen over zijn ophanden zijnde droomtransfer te beantwoorden. Alleen voor de camera’s van NOS en FOX Sports geeft hij een korte reactie: ‘De situatie is hetzelfde, ik heb niets nieuws te melden.’

Vrijdag al bevestigde Van de Beek de interesse van Real Madrid, nadat zijn foto die ochtend groot de voorpagina’s van twee Spaanse sportkranten heeft gesierd. Volgens AS en Marca heeft de 22-jarige middenvelder uit Nijkerkerveen zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met de dertienvoudig winnaar van de Champions League, die naar verluidt 60 miljoen euro voor hem wil betalen.

Het vertrek van Van de Beek zou een hard gelag zijn voor Ajax. Na het successeizoen, waarin de ploeg van trainer Erik ten Hag de dubbel pakte en tot de halve finales van de Champions League reikte, leek de club buiten het vertrek van Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (Barcelona) een gevreesde leegloop bespaard te blijven.

Maar langzaam moet directeur voetbalzaken Marc Overmars zich toch zorgen gaan maken. Naast het naderende vertrek van Van de Beek, kondigde ook Lasse Schöne na zeven seizoenen bij Ajax zijn afscheid aan. De 33-jarige middenvelder verhuist naar het Italiaanse Genoa. ‘Het is geen vaarwel, maar een tot ziens. Na mijn carrière kom ik hier zeker terug’, zegt hij na de wedstrijd tegen Vitesse waarin hij 90 minuten op de bank blijft.

Ten Hag wil voortborduren op het succes van vorig seizoen, maar moet tegelijk bouwen aan een nieuwe ploeg. Zonder De Jong, Schöne en mogelijk Van de Beek is het bewierookte middenveld ontmanteld. ‘Het is de basis van je elftal. Dat is lastig, al zullen er weer anderen opstaan’, zegt Daley Blind, die door Ten Hag van de verdediging naar het middenveld is geschoven.

Naast Blind moet de van Standard Luik overgekomen Razvan Marin de vertrokken De Jong voorlopig doen vergeten. Met zijn loopvermogen zorgt hij voor dynamiek in het spel van Ajax, al is hij te laat terug in positie bij het eerste doelpunt van Vitesse en schiet hij in de tweede helft een bal voor open doel over.

Automatisme

Blind: ‘We hebben vier of vijf nieuwe jongens in het team en een aantal spelers is vanwege interlandverplichtingen later aangesloten. De automatismen moeten nog groeien.’

Dinsdag alweer wacht het duel in de derde voorronde van de Champions League tegen het Griekse Paok Saloniki. Ondanks de galavoorstelling vorig seizoen in het miljardenbal moeten de Amsterdammers twee voorronden overleven om weer tot het hoofdtoernooi toegelaten te worden. ‘Je kan niet teren op vorig seizoen, maar de verwachtingen zijn daar wel op gebaseerd’, zegt Joël Veltman.

Hij merkt dat het de status van Ajax in zowel binnen- als buitenland heeft veranderd. Met een goedgevulde bankrekening en een rits aan nieuwe spelers is Ajax meer dan ooit de uitgesproken titelfavoriet. ‘Door de buitenwacht wordt het extra benadrukt.’

En Blind: ‘Ik heb ook gelezen dat we met twee vingers in de neus kampioen worden. Maar je ziet vandaag dat het niet zo makkelijk gaat.’

Met welk team de landskampioen op jacht gaat naar titelprolongatie is dus nog allerminst duidelijk. Wat gebeurt er met David Neres? En lukt het Overmars Hakim Ziyech binnenboord te houden? De transfercarrousel draait tot 1 september op volle toeren. Tot die tijd ligt het vertrek van een aantal spelers op de loer. Of dat voor onrust zorgt? ‘Je hebt het liever niet, maar weet dat spelers van Ajax altijd in de belangstelling staan. Zeker na vorig seizoen’, zegt Veltman.

Laatste minuten van Donny van de Beek bij Ajax? Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tegen Vitesse laat Van de Beek zien waarom Real Madrid hem wil inlijven. De middenvelder is bij elke gevaarlijke Ajax-aanval betrokken. Bovendien heeft hij de gave om altijd op de goede plek te staan. Na een halfuur schiet hij Ajax na een vroeg opgelopen achterstand op gelijke hoogte.

Ook na rust onderscheidt hij zich. De steekbal waarmee hij Dusan Tadic vrij voor doelman Remko Pasveer zet, verraadt zijn klasse en inzicht. Tadic brengt Ajax opnieuw op gelijke hoogte, nadat Riechedly Bazoer Vitesse even daarvoor op 2-1 heeft gebracht. Veltman: ‘Ik gun Donny die transfer, maar heb ook al een paar keer tegen hem gezegd dat ik hoop dat hij blijft.’

Ook Van de Beek kan niet voorkomen dat Ajax de competitie, net als vorig seizoen, begint met een gelijkspel. ‘Als het net zo afloopt als vorig seizoen is het prima, hoor je dan. Maar zo staan we er niet in. We willen elke wedstrijd winnen.’