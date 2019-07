Ontketende Simona Halep verslaat Serena Williams en wint eerste Wimbledon-titel

Simona Halep viert haar overtuigende zege op Serena Williams in de finale van Wimbledon. Beeld Getty Images

Simona Halep incasseerde smartelijke nederlagen in de grootste tennistheaters, maar in haar eerste finale op Wimbledon illustreerde de 27-jarige Roemeense dat je ook via de weg van de geleidelijkheid de jackpot kunt vinden. Binnen het uur vernederde ze Serena Williams (6-2, 6-2), het was pas haar tweede zege op de 37-jarige Amerikaanse die het recordaantal grandslamtitels (24) van Margaret Court had willen evenaren.

Halep begon dus met een 9-1 achterstand aan haar finale tegen zevenvoudig Wimbledonkampioen Williams, maar Serena omschreef haar tegenstander niet voor niets als ‘een kleine powerhouse’. Met 1.68 meter behoort Halep tot de kleinere speelsters in het vrouwencircuit, maar met haar sterke benen kan ze een marathon lopen. Ze had in zes duels al bijna 12 kilometer afgelegd.

Williams moet het juist niet hebben van haar loopvermogen. Ze hoefde op Wimbledon slechts 7 kilometer te rennen in de wetenschap dat ze 75 procent van de rally’s beëindigde in vier slagen of minder. Voorwaarde is dan wel dat haar eerste opslag loopt en Halep manifesteerde zich opnieuw als de meester van de returngames. Na welgeteld 12 minuten had ze de opslag van Williams twee keer gebroken en leidde met 4-0.

Bovendien benadrukte de voormalige nummer 1 van de wereld het matige voetenwerk van Williams. Ze stuurde de Amerikaanse van links naar rechts over de baan en strooide met knappe forehand- en backhandpassings. Williams moest de vaak slappe, tweede opslag van Halep zien te kraken, maar verspeelde een breakpoint bij een 4-1 achterstand. Telkens was Williams een stap te laat en Halep legde de bal ook met speels gemak in haar voeten.

Als een gewond roofdier kreunde en schreeuwde Williams zich door de openingsgame van set 2, de oerkreet na een geslaagde volley en een forehandwinner kwamen uit haar tenen. Kalm blijven was de opdracht, het was haar in de laatste twee grandslamfinales niet gelukt. Vorig jaar wilde Williams op Wimbledon graag het rolmodel zijn van de werkende moeders. Maar tien maanden na de bevalling van dochter Olympia kon ze de lichtvoetige Angelique Kerber niet afstoppen.

In de finale van de US Open ontspoorde Williams mentaal, toen ze umpire Ramos van diefstal betichtte nadat hij haar een strafpunt had gegeven wegens coaching. De coach mag zijn pupil tijdens grandslamtoernooien niet openlijk bijstaan en Ramos voerde slechts een regel uit. Na een tirade van Williams werd het strafpunt opgeschroefd tot een strafgame, waarna het woedende publiek haar zijde koos.

Williams verloor van Naomi Osaka, maar haalde met haar gedrag de glans weg van de eerste grandslamtitel voor de Japanse. Afgelopen week publiceerde Harper’s Bazaar een essay van Williams, waarin ze opbiechtte dat ze Osaka per mail haar excuses had aangeboden en tevens een sportpsycholoog had bezocht.

Ze was zichzelf kwijtgeraakt, erkende Williams. Toch constateerde ze ook dat ze als vrouw niet had mogen opstaan tegen onrecht. Wimbledon 2019 moest het toernooi worden van het eerherstel, na een moeizaam seizoen dat gedomineerd werd door een hardnekkige knieblessure. Per ronde ging Williams beter spelen, ze had profijt van haar tijdelijke samenwerking met Andy Murray in het gemengd dubbelspel.

Maar Halep had eveneens een missie op Wimbledon, na een flets jaar waarin ze haar motivatie moest hervinden. In 2018 had Halep op Roland Garros eindelijk haar lijdensweg beëindigd na verloren grandslamfinales tegen Maria Sjarapova (2014) en Jelena Ostapenko, toen ze na een riante voorsprong een zeldzame vorm van zelfdestructie demonstreerde.

Haar toenmalige coach Darren Cahill stuurde Halep naar een sportpsycholoog, ze moest zich bevrijden van een negatief zelfbeeld. Maar zo was Halep nu eenmaal opgegroeid, met het stigma dat ze te klein was voor toptennis. Als tiener onderging Halep een borstverkleining die haar tevens van chronische rugpijn verloste. Ze vond de juiste balans en haar eerste grandslamtitel op Roland Garros was een eindpunt. Ze werd nummer 1 op de wereldranglijst en moest nieuwe doelen formuleren.

Cahill had haar spel al aangepast, met de Roemeense coach Daniel Dobre verfijnde Halep de strategie op snellere baansoorten dan haar geliefde gravel. Ze moest agressiever en meer ‘in de baan’ spelen dan zich te verschuilen achter de baseline. En ze herinnerde zich de woorden van haar moeder, toen ze 10 jaar oud was. ‘Als je echt iets wil betekenen in tennis moet je ooit de finale op Wimbledon spelen.’

En uitgerekend bij haar debuut op dat podium etaleerde Halep wederom haar leeuwenhart. Williams oogde meer en meer als een vrachtauto die was vastgezogen in de modder, ze bewoog nauwelijks als Halep de bal weer langs haar stuurde. Halep had de sleutel gevonden, ze opende de deur naar de Royal Box, zoals ze glimlachend constateerde. Ook in set 2 had Williams niets te vertellen en Halep had geleerd van eerdere inzinkingen in grote wedstrijden.

Het was knap hoe ze haar zenuwen in bedwang hield en minutieus haar gameplan uitvoerde. Halep had zelfs gratis punten met haar eerste opslag. Na het winnende punt knielde ze devoot op het gras dat ze eindelijk had leren begrijpen. Na gratis punten met haar eerste opslag en maakte slechts drie onnodige fouten tegenover Williams 26.

De ‘kleine powerhouse’ is een groot kampioen, Halep onderstreepte dat variatie, loopvermogen en intensiteit het kunnen van brute kracht. Een mooie en verfrissende boodschap voor het vrouwentennis, al mag het ook een verlies worden genoemd dat Wimbledon werd gewonnen door een vrouw die alleen naar het net komt om haar tegenstander de hand te schudden.