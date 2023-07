Ontketende Marrit Steenbergen laat topvorm zien op WK zwemmen

Marrit Steenbergen (boven) en Milou van Wijk in actie op de 4 x 100 meter vrije slag tijdens de WK zwemmen in Japan. Steenbergen zette met 51,84 seconden een verbluffende tussentijd neer. Beeld ANP

Met de vorm van de Nederlandse troef op de WK zwemmen, Marrit Steenbergen, zit het goed. Die conclusie kan al na de eerste dag van het zwemtoernooi in Japan worden getrokken. De 23-jarige Friezin zette in de estafette 4x100 meter vrije slag als slotzwemster een verbluffende tussentijd neer: 51,84 seconden.

Nooit eerder was Steenbergen in de estafette zo rap geweest over twee banen zwemmen. Zelfs de ‘Golden Girls’ van weleer, Femke Heemskerk (51,90) en Ranomi Kromowidjojo (51,93) kwamen in hun beste dagen niet aan zo’n splittijd; ook wel vliegende start genoemd vanwege het ontbreken van een startschot.

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

De sterke race van Steenbergen bleek geen uitschieter. In de Japanse ochtend had ze in de series al 52,13 geklokt in de estafette. Later op de dag bevestigde ze haar topvorm door in de halve finales van de 200 meter wisselslag een fractie boven haar nationaal record te blijven. Haar finaleplek op dit nummer voor allrounders (maandagmiddag op het programma) betekende voor Steenbergen een fraaie mijlpaal; het is haar eerste individuele WK-finale in haar carrière.

Dankzij de ontketende Steenbergen, die als slotzwemster links en rechts concurrenten voorbij stoof, eindigde de estafetteploeg in de finale op de zesde plek. In de Marine Messe Fukuoka Hall bleef Nederland met een tijd van 3.35,41 minuten een straatlengte achter op Australië dat de wereldtitel veroverde in een nieuw wereldrecord: 3.27,96. De vrouwen van de Verenigde Staten (3.31,93) eindigden als tweede, China veroverde brons (3.32,40).

Onervaren ploeg

Bondscoach Mark Faber had met het oog op de toekomst gekozen voor een – voor de helft – onervaren aflossingsploeg. De 18-jarige Milou van Wijk en de 22-jarige Sam van Nunen maakten zondag hun debuut op een mondiaal toernooi en deden dat zeer verdienstelijk. Van Nunen klokte als tweede zwemster in de estafettefinale een tijd van 54,13 waarmee ze wel langzamer was dan haar ijzersterke race eerder op de dag in de series (53,87). Van Wijk dook als derde zwemster in het water en legde de 100 meter af in 54,39 seconden. Startzwemster Kim Busch, een pure 50 meter-specialist, bleef steken op 55,05.

Waar de Nederlandse estafettezwemsters in het verleden een abonnement leken te hebben op een medaille op de eerste dag van de WK, liggen die tijden al ver achter ons. Sinds 2016 behaalden de vrouwen één estafettemedaille op een groot langebaantoernooi (Olympische Spelen of WK). Dat was een bronzen plak in 2017 op de WK in Boedapest.

Na het zwempensioen van de boegbeelden Kromowidjojo en Heemskerk anderhalf jaar geleden heeft Nederland op het prestigieuze estafettenummer een dikke jas uitgedaan. Inmiddels is Steenbergen de onbetwiste kopvrouw. De bescheiden zwemster had een lange aanloop nodig, maar ontpopt zich meer en meer tot een absolute wereldzwemster. Nadat ze vijf jaar lang wegens fysieke en psychische ongemakken van het toneel was verdwenen, is Steenbergen sinds eind 2021 helemaal opgeleefd. Haar grote doorbraak kende ze vorige zomer op de EK in Rome waar ze viermaal goud won, gevolgd door de wereldtitel op de kortebaan (100 wisselslag).

Met één zwemster van wereldklasse win je anno 2023 echter geen estafettes meer. Volgens Faber kon dat 25 jaar geleden nog wel, maar nu is de prestatiedichtheid veel hoger. In zijn zoektocht naar potentiële, stabiele 100-meterspecialisten beloonde hij de jonge zwemsters Milou van Wijk en Sam van Nunen na een uitstekend voorseizoen met een kans op de estafette. Hun vuurdoop op de WK pakte goed uit.

‘Milou en Sam hebben het fantastisch gedaan’, reageerde Faber zondag telefonisch vanuit Japan. ‘Ze zijn met schitterende tijden uit de bus gekomen en hebben zichzelf mooi op de kaart gezet als onderdeel van de estafetteploeg. Het is prachtig dat we met zo’n jonge ploeg zesde worden, al is er natuurlijk nog werk aan de winkel als je kijkt naar de wereldtop.’

Speerpunt

Met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs en richting de Spelen van Los Angeles in 2028 heeft de zwembond vorig jaar enkele olympische estafettes als speerpunt benoemd. Afgezien van de vrouwenestafette 4x100 vrij gaat het om de 4x200 vrij vrouwen, 4x100 wisselslag vrouwen en de 4x100 wisselslag gemengd.

Met gerichte trainingen (zoals op overnames), een gedegen strategisch plan en een goede teamdynamiek verwacht de KNZB op termijn mooie resultaten te behalen op de aflossing. Het eerste doel is kwalificatie voor Parijs, vier jaar later moeten de estafettes minimaal tot de finales reiken (top acht).

In Fukuoka is de eerste stap gezet. Door de zesde plek is de vrouwenploeg 4x100 meter vrije slag al verzekerd van ‘Parijs 2024’.