Ontketende Konrad wint in stromende regen tweede Pyreneeënetappe van deze Tour

Konrad won voor zijn etappezege in Saint-Gaudens als profrenner slechts twee keer eerder een rit. Beeld REUTERS

De regerend Oostenrijks kampioen was dinsdag uit op revanche. Afgelopen zaterdag was hij met goede benen tweede geworden achter Bauke Mollema. Hij leek ervan geleerd te hebben. Hij ging, net als de Groninger een paar dagen eerder, al vroeg solo in de aanval. Hij zette aan op de Col de Portet-d’Aspet en stuurde behendig door de afdaling waar Fabio Casartelli in 1995 het leven liet.

Net als Mollema profiteerde Konrad van de twijfel en versplintering achter hem, waar David Gaudu en Sonny Colbrelli eerst nog samen probeerden de klimmer terug te pakken. Na de afdaling werden Fransman en Italiaan bijgehaald door een groep van zeven. De voorsprong van de door malende Konrad groeide en groeide.

Het laatste obstakel was de Cote d’Aspret-Sarrat en vormde geen probleem voor de 29-jarige Konrad, die slechts twee profzeges boekte. Hij werd dit jaar nationaal kampioen, net als in 2019. Als ronderenner presteerde hij wel opvallend goed in de Giro d’Italia. Tweemaal eindigde hij in de top-10: zevende in 2018 en achtste in 2020. In deze Tour is hij vooral helper voor Wilco Kelderman, de Nederlander die zesde staat in het algemeen klassement.

Pierre-Luc Périchon probeerde in de laatste kilometers het gat vanuit de achtervolgende groep nog te dichten, maar de Fransman slaagde daar niet in. Hij werd nog voorbij gesprint door Colbrelli en Michael Matthews. Dat gebeurde een minuut nadat Konrad de in totaal negende succesvolle solo van deze Tour afrondde.

Vrees

Met het profiel van de 16de etappe waarin een aantal redelijk pittige beklimmingen moesten worden overwonnen en het onstuimige weer, kon het voor de klassementsrenners twee kanten op. Of ze zouden proberen om geletruidrager Tadej Pogacar en de concurrentie voor de podiumplaatsen onder druk te zetten. Of ze zouden zich rustig houden, bevreesd om stuk te gaan.

Het leek het laatste te worden. Met afgelopen rustdag nog in de benen en de komende twee zware bergetappes in het achterhoofd deed het peloton het kalm aan. Tot aan de laatste, en lichtste klim van de dag, ineens het tempo toch werd opgeschroefd door Guillaume Martin en zijn helper Simon Geschke.

Als gevolg van de Frans-Duitse inspanning scheurde een groep van dertien los van het peloton waarin ook Wout van Aert zich liet zien in dienst van kopman Jonas Vingegaard.

Alle renners uit de top-10 van het klassement hadden opgelet en waren mee. In het algemeen klassement bleef zo toch alles bij het oude. Dat gold ook voor de rangschikking voor de bolletjestrui. Wout Poels zag tot zijn tevredenheid dat niemand het peloton ontvluchtte die een bedreiging vormde voor zijn positie en nam een snipperdagje in de buik van de groep.