Onthoofd Sunweb maakt er maar het beste van

Even is er lichte opwinding voor de bus van Sunweb. De Deen Søren Kragh Andersen probeert zijn Duitse ploeggenoot Lennard Kämna ervan te overtuigen dat ze toch echt eerder de achtervolging op de vluchters van de dag hadden moeten inzetten, in de etappe naar Saint-Étienne. Dan hadden ze hun troef voor de eindzege, de Australiër Michael Matthews, beter in stelling kunnen brengen.

Zojuist is Bling vierde geworden, achter de Belg Thomas De Gendt en de twee Fransen Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot. Kragh Andersen: ‘I knew that they were playing a fucking game with us.’

Nee, aan inzet en toewijding is er geen gebrek bij de ploeg die onthoofd aan de Tour de France begon, nadat kopman Tom Dumoulin verstek moest laten gaan wegens een maar niet herstellende knie. Zeker in dit weekeinde, waarin er kansen liggen voor Matthews: als het in de laatste kilometers zowel zaterdag als zondag op en af gaat, behoort hij tot de besten. Hij smijt zich deze Tour geregeld met overgave in de slotfase, maar winst ontbreekt nog. Wel grossiert hij in top 10-plaatsten: zesde, vierde, tweede, negende, zevende, negende en dus zojuist vierde. Hij verbijt de cijfers. ‘Ik blijf vechten. Ik heb wel bewezen dat mijn sprint er nog is.’

Het suggereert op z’n minst veerkracht. Het leek er even op dat met de afzegging van Dumoulin ook de ambities van de ploeg in de kliko waren beland. Wilco Kelderman, die de kopman in de bergen zou bijstaan, verklaarde onmiddellijk dat hij niet als diens vervanger kon optreden. Hij was nog maar net hersteld van de breuken van een sleutelbeen en een nekwervel, opgelopen bij een val in de Ronde van Catalonië.

Matthews verklaarde voor de microfoon van de NOS dat hij het even niet meer wist. Wat moest hij nog in Frankrijk? Alle voorbereiding was gericht op het steunen van Dumoulin. Aan zijn specialiteiten als sprinter en puncher had hij nauwelijks kunnen werken. Tijdens de presentatie van de teams in Brussel zei hij tot verrassing van menigeen dat hij niet ging azen op de groene trui.

Alsof de ploeg nog niet genoeg was geplaagd, kwam kort na zijn afwezigheidsverklaring het bericht dat het vertrek van Dumoulin aanstaande was. Volgens het AD wordt Jumbo-Visma, deze dagen in de hoofdrol in Frankrijk, zijn volgende team. Wielersite Cycling News meldde vorige week dat hij er het dubbele kan verdienen van de wedde bij Sunweb.

Kelderman zit op zijn gemak op een krukje in de schaduw onder het scherm van de bus. De nek voelt nog stijf, een chiropractor probeert bijna dagelijks na de rit de spieren rondom het gewricht soepel te houden. ‘Het was kennelijk moeilijk te begrijpen toen ik zei dat ik niet voor het klassement ging. Ik heb het wel honderd keer moeten uitleggen. Ik heb drie maanden geleden mijn nek gebroken, ik heb zes weken in een brace gezeten, ik heb daarna maar zes weken kunnen trainen. Dan is het niet realistisch om te zeggen dat je er staat in de Tour.’

Korter van stof

Matthews is wat korter van stof als hij de vraag krijgt waarom hij zo panikeerde. Verborgen achter de oranje glazen van zijn zonnebril moeten de ogen vuur spuwen. ‘Om eerlijk te zijn, ben ik het beu om hierover nog iets te zeggen. Ik ben het spuugzat, eigenlijk. Het schept alleen maar verwarring over wat ik hier aan het doen ben.’

Ploegleider Aike Visbeek neemt uitgebreider de tijd om uit te leggen dat er van radeloosheid en/of het weglopen van verantwoordelijkheden geen sprake is geweest. Hij loopt op verzoek de uitingen af. ‘Wilco is niet in topvorm. Dat is een gegeven. Daarover is hij duidelijk geweest. Dat had met duikgedrag niks te maken. Die rol kan hij niet vervullen.

‘Michael was wat in de war toen Tom niet meeging. Maar zoveel is er voor hem niet veranderd. Hij zou in heuvelachtige etappes als vandaag Tom hebben moeten afzetten op 500 meter van de finish. Nu ligt de streep voor hem 500 meter verder. We hebben hem terzijde genomen en gezegd: dit is het. Nu draait het om winnen.

‘We hebben in zijn voorbereiding iets meer dan gebruikelijk het accent gelegd op klimmen, maar dat was met het oog op de klassiekers en lastige overgangsritten in de Tour. Maar hij heeft wel degelijk sprinttrainingen gedaan om zijn explosiviteit te behouden, zij het wat minder. Ik snap zijn reactie wel. Als je zes maanden keihard aan iets heb gewerkt en dan verandert het ineens, komt er wat los. Maar we hebben snel geschakeld. Ik heb grote bewondering voor Michael. Hij heeft in het voorjaar twee keer wat gebroken en toch staat hij er weer. Hij is een renner die nooit opgeeft. Dat hij niet voor het groen ging, was onze beslissing. We willen niet te veel energie kwijtraken aan de verdediging ervan. Dan wordt het voor anderen moeilijker op avontuur te gaan.’

Illustreerden de reacties ook niet hoe kwetsbaar het team is? De kopman haakt af en ontreddering steekt meteen de kop op. Visbeek: ‘Het draait niet alleen om Tom. Sam Oomen breekt in de Giro zijn heup en moest worden geopereerd. Wilco heeft zes weken in een kraag gezeten. Samen met Tom zijn dat onze klassementsrenners. Alle drie zitten ze in de lappenmand. Dat maken niet veel ploegen mee. Daar moeten we het mee doen. Maar daar doen we niet zielig over.’

Scheiding

De mogelijke scheiding tussen Dumoulin en Sunweb maakt bij Visbeek naar buiten toe weinig los. Hij neemt er kennis van. Ook de renners in de Tour hebben volgens hem iets anders aan hun hoofd. ‘Dit soort zaken speelt zich af op een ander niveau. Aan tafel is het bij ons geen item.’ Toch zegt Wilco Kelderman: ‘Het is niet leuk om te lezen, natuurlijk. Het is gissen hoe het gaat aflopen. Ik hoop dat het goedkomt. Ik wil er niet te veel over nadenken.’

Zondag, in Brioude, is er weer een zesde plek voor Sunweb, dit keer voor de Ier Nicolas Roche. Hij maakt deel uit van een grote kopgroep, maar moet op het eind de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de latere winnaar, en de Belg Tiesj Benoot laten gaan. Hij hangt uitgeput over zijn fiets. ‘We gaan niet opgeven.’ Visbeek meldt dat hij pas nog contact heeft gehad met Dumoulin. ‘Natuurlijk wil hij nog wel weten hoe het met ons gaat.’