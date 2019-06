Onrust in het beachvolleybal na plotseling vertrek bondscoach Gijs Ronnes

De Nederlandse beachvolleyballers zijn kort voor de WK in Hamburg hun succesvolle bondscoach kwijtgeraakt. Gijs Ronnes, in 2009 als talentcoach begonnen bij Beachvolleybal Team Nederland (BTN), stapte vorige week op nadat zijn functioneren kritisch was besproken. De vacature wordt voorlopig opgevuld door assistent-bondscoach Reinder Nummerdor, de ­vicewereldkampioen van 2015. De WK ­beginnen over veertien dagen.

Er was een lange wandeling in het Haagse Zuiderpark voor nodig om ­Ronnes te laten beseffen dat het beter was te vertrekken, aldus de technisch directeur van de volleybalbond, Joop Alberda. De beachvolleyballers behoren tot de ­wereldtop en zijn volgend jaar in Tokio olympische-medaillekandidaten. ‘We ­hebben dingen laten passeren, een aantal analyses gemaakt en tegen elkaar gezegd: gaan we wachten?’

Het onmiddellijke vertrek van ­Ronnes kwam als een schok voor de spelers, zegt Alexander Brouwer, met ­Robert Meeuwsen Nederlands belangrijkste beachvolleyballer. ‘We zouden die dag onze normale wekelijkse overleg hebben, de coaches Gijs Ronnes, Menzo Tanis, Reinder Nummerdor plus Robert en ik. Opeens kwamen Joop Alberda, Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde naar binnen gezet. Er was iets aan de hand, dat proefde je meteen. Gijs had de tranen in zijn ogen. Foute boel dachten wij toen de mededeling van Gijs’ vertrek kwam.’

Een instant crisis, zo kort voor de WK? ‘Onrustig zou ik eerder zeggen. We voelden het wel aankomen in de staf. Laten we het erop houden dat het nu een beetje chaos is’, zegt assistent-bondscoach Reinder Nummerdor. Hij ziet voor de WK in Duitsland niet direct een nieuwe collega aantreden.

Nummerdor: ‘Een coach kan niet wisselen in beachvolleybal, omdat je maar met zijn tweeën speelt. In die zin is die rol weleens beperkt. Belangrijker is de visie van de coach op het spel en de organisatie. Er ligt veel op zijn bordje. Er is hier zes jaar met de visie van Gijs Ronnes gewerkt. Er zal gezocht worden naar een persoon die daar op voortborduurt en de zaken niet volledig verandert.’

Clash

Ronnes (41) kende grote successen. De wereldtitel 2013 en het olympisch brons (Rio 2016) van het duo Brouwer/ Meeuwsen waren zijn pronkstukken. ­Vorig jaar begonnen de strubbelingen tussen Ronnes en zijn twee topspelers. Brouwer: ‘Na de EK in Den Haag was er een soort van clash met Gijs. Hij zei: jongens ik moet tijdelijk afscheid nemen. Jochem de Gruijter en Menzo Tanis hebben toen het seizoen afgemaakt.’

Er werden zaken uitgepraat, maar onvoldoende diep. Bij de NK ging het verbaal tussen coach en team nog eens mis. Brouwer: ‘Uiteindelijk kregen we de boel in januari weer op de rit. We gingen ­werken met een nieuwe formule: meer verantwoordelijkheid bij ons spelers, meer ondersteuning van de zijkant. Voor de strategie gold dat er meer initiatief bij ons kwam te liggen dan bij de coach. Die manier werkte goed. Ronnes hield ons scherp, met de assistentie van Reinder. Het betekende echt iets extra’s. Maar hoe goed het ook ging, het blijkt nu dat het Gijs niet genoeg plezier bracht.’

Alexander Brouwer (links) en Robert Meeuwsen. Beeld ANP / Ronald Speijer

En zo werd het exit Ronnes. ‘Dat is gelukkig netjes en goed afgesloten’, meldt Brouwer, wiens maat Meeuwsen door een knieblessure wordt geplaagd. Hij kan nu tijd besteden aan de zoektocht naar de nieuwe coach.

In trainingscentrum Den Haag worden noodverbanden aangebracht. Daar ­sluiten de routiniers aan bij de trainingen van jeugdcoach Roland Rademaker. ‘En we kunnen meedoen met de Belgen die hier ook trainen, met een Nederlandse trainer die we goed kennen, Michiel van der Kuip.’

Praktische problemen

Het inderhaast zoeken van een nieuwe topcoach, ‘schakelen’ noemt topspeler Brouwer dat, is de verantwoordelijkheid van technisch directeur Alberda. Die volleybalveteraan, de gouden coach van de Lange Mannen in 1996, trad vorige zomer aan als opvolger van de na drie jaar plots vertrokken Bram Ronnes, de broer van Gijs. Eerst werkte Alberda een maand of vijf als interim, daarna met een aanstelling tot eind 2020.

‘Ik heb dit jaar veel meer tijd gestoken in de indoorteams van Nederland, acht in getal. Ik meende dat het beachteam met zijn 24 spelers soepel marcheerde. We moeten nu snel, maar zorgvuldig aan de slag.’

Er wachten praktische problemen. ­Varenhorst, in 2015 vicewereldkampioen (met Nummerdor) en in 2017 halvefinalist op de WK (met Van Garderen), is met zijn nieuwe partner Van de Velde niet ­gekwalificeerd voor de WK in Hamburg. Ze kregen als nummer 83 van de ranglijst geen wildcard. Dat tweetal moet nu een andere route lopen richting de vijftiende plaats op de wereldranglijst, de toegangspoort tot de Spelen van Tokio.

Nummerdor, over de praktijk: ‘Tijdens de WK zijn Brouwer en Meeuwsen in Hamburg, maar moeten Varenhorst en Van de Velde in Den Haag trainen om zich voor te bereiden op de Major van Gstaad. Daarna gaat het ene team naar Tokio, olympische verkenning, en het andere naar Portugal. Dat zijn een paar extra uitdagingen.’