Onnodige nederlaag Bertens tegen geraffineerde 'keeper' Kerber

Het vrouwentennis kent geen zekerheden meer en dus werd ook de speelster met de meeste overwinningen op gravel uitgeschakeld op Roland Garros. In twee even bizarre als meeslepende sets wist Kiki Bertens het Duitse muurtje van Angelique Kerber niet te slopen. Na twee tiebreaks (7-6, 7-6) bleek de 31-jarige Duitse vaster dan Bertens, die maar liefst 52 onnodige fouten maakte.

Bertens gooit haar racket weg na een verloren punt tegen Kerber Foto Getty

In 2016 begon de triomftocht van Bertens op Roland Garros met een zege op Kerber, die als Australian Openkampioen naar Parijs was gekomen. Zaterdagavond trof Bertens een voormalige nummer 1 van de wereld op de weg terug na een fikse inzinking in 2017. Gravel is de minste ondergrond van de linkshandige Kerber, die in april in Stuttgart een bovenbeenblessure opliep en pas twee weken geleden in Rome terugkeerde.

Kerber rekende nergens op in Parijs, maar ‘keepen’ kan de huidige nummer 12 van de wereld als de beste. In bijna elke rally moest Bertens zich verweren tegen de hoge spin van Kerber. De Duitse geneerde zich niet voor ‘maanballen’ bij de return, ze sloeg er tot ergernis van het Franse publiek drie op rij bij een 4-3 voorsprong in de tweede set. Met gejoel en gefluit werd het breakpoint voor Kerber begroet, maar haar tactiek had het gewenste effect.

Het regende breakpoints in beide sets, de gewonnen returns telden zwaarder dan de opslagen. Bertens zocht bijna twee uur lang naar haar ritme en liep voortdurend achter Kerber aan. Ze moest ook zelf hoge en zware spinballen spelen om Kerber ‘een hoog raakpunt’ te geven, zoals ze het zelf had geformuleerd. Op schouderhoogte moet Kerber de bal immers zelf vaart geven en daarvoor mist ze simpelweg de kracht. Op heuphoogte kan ze dicteren met de forehand, haar uitmuntende voetenwerk betaalde zich eveneens uit.

In set 1 repareerde Bertens onmiddellijk de servicebreak op 3-2, in de tiebreak deed ze te weinig met de vaak zouteloze returns van Kerber. Die schreeuwden bijna om een enorme hengst tegen de bal, maar Bertens versloeg zich geregeld. Ze gleed niet soepel over het gravel in het bijna intieme decor van baan 1, de ‘boksring’ op Roland Garros. Bertens kwam vaak matig uit de hoeken, miste vastheid op de backhand en haalde te weinig rendement uit de opslag.

Ze verloor de tiebreak van de eerste set met 7-4 na vijf missers, maar knokte zich na een 3-1 achterstand knap terug in set 2. Op 5-4 speelde de nummer 22 van de WTA-ranking echter haar zwakste game, toen ze de set moest uitserveren. Met twee gruwelijke afzwaaiers hielp ze Kerber terug in de set. Met agressief spel en een paar zwiepende forehands dwong Bertens opnieuw een tiebreak af, waarin Kerber een glorieuze marathon aflegde.

Kiki Bertens op de baan in Parijs tijdens haar partij tegen Angelique Kerber Foto Getty Images

Ook nu liet ‘Angie’ Bertens telkens een extra bal slaan, als de bokser die ondanks een slagenregen op het hoofd weigert neer te gaan. Typerend was de rally op 3-2, toen Kerber van links naar rechts over de baan rende en na een volley van Bertens uit de tenen een formidabele backhandwinner produceerde: 3-3. Ook nu was de foutenlast van Bertens te hoog. Kerber hield de bal tussen de lijnen en haalde met 7-4 ook de tweede tiebreak binnen.

Coach Raemon Sluiter had het al eerder aangegeven. Zijn pupil voert voortdurend en in bijna elke partij ook een gevecht met zichzelf. Bertens won dit seizoen het toernooi in Charleston op groen gravel en speelde op het rode gravel in Madrid haar grootste finale. Ze behoorde op Roland Garros tot een lange rij titelkandidaten, maar Roland Garros spot zelfs met de hiërarchie op gravel.

Petra Kvitova versloeg Bertens vorige maand in de finale in Madrid, beide speelsters werden zaterdag in Parijs roemloos afgevoerd in de derde ronde. Het voelt als een gemiste kans voor Bertens. Opnieuw bleek dat de 26-jarige baseliner zeker op haar favoriete ondergrond van vele speelsters kan winnen, maar ook kan verliezen. Een Bertens in topvorm had Kerber overpowerd en met twee 6-3 weggetikt. Een met zichzelf worstelende Bertens struikelde zaterdag over een counterpuncher, die weigerde te verliezen.