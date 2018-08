Onnauwkeurig Ajax geeft na rust riante voorsprong uit handen: 2-2

Ajax dacht al met één been in de play-offs van de kwalificaties van de Champions League te staan. Maar toen ging het mis. Goed mis. In plaats van de riante 2-0 voorsprong na rust uit te bouwen, kwam in de blessuretijd nog de gelijkmaker van Standard Luik.

Ajax legde ruim 11 miljoen euro neer voor Dusan Tadic, die deze week ook nog het rugnummer tien van Hakim Ziyech opeiste. De Servische aanwinst maakte zijn status in de derde voorronde van de Champions League tegen Standard Luik met een doelpunt en assist direct waar en leek lange tijd de gevierde man te worden.

Maar in plaats van de riante voorsprong na rust professioneel uit te bouwen, kreeg een laconiek en onnauwkeurig Ajax de deksel alsnog op de neus. Door de late gelijkmaker (2-2) voelde de nummer twee van België zich de morele winnaar en stapten de Amsterdammers met het nodige chagrijn het veld af.

In Luik had Erik ten Hag voor het eerst een basisplek ingeruimd voor Daley Blind. De verdediger nam achterin de positie over van Frenkie de Jong, die op zijn beurt doorschoof naar het middenveld. Daardoor moest Carel Eiting plaats nemen op de bank. Evenals Zakaria Labyad en Donny van de Beek.

Laatstgenoemde leek tot een paar weken geleden zeker van een basisplek, maar is het voornaamste slachtoffer van de toegenomen concurrentie in Amsterdam. ‘We hebben meer dan elf basisspelers’, vatte Ten Hag de situatie in aanloop naar het duel samen. Zolang Ajax geen spelers verkoopt, is de wekelijks terugkerende vraag wie genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Het een luxe die Ajax lang niet heeft gekend. De voorgaande jaren stond de maand augustus steevast in het teken van het op orde brengen van de uitgeholde selectie. Die vraagtekens werkte directeur spelerszaken Marc Overmars dit keer al vroegtijdig weg.

De twee gezichten van Ajax, via Klaas-Jan Huntelaar. Van opperste vreugde na de 1-0 naar somberheid na de 2-2. Foto ANP

Ten Hag had zijn spelers vooraf gewaarschuwd voor de energie waarmee Standard ten strijde zou trekken. Die vrees bleek niet ongegrond. Ajax kende vooral in de beginfase de nodige moeite met het fysieke spel van de thuisploeg. De jonge rechtsback Noussair Mazraoui had een paar minuten nodig om te acclimatiseren. Doelman André Onana zag twee schoten van Mehdi Carcela rakelings naast gaan.

Maar toen was daar de individuele klasse van Tadic. Na twintig minuten speelde hij zijn directe tegenstander fraai uit en legde de bal op het hoofd van Klaas-Jan Huntelaar. De spits kon de bal in het lege doel koppen. De goal werkte bevrijdend voor Ajax, al kwam zij goed weg toen Onana knap redde op een hakje van Orlando Sá.

Ajax liet de bal soepel rondgaan en kreeg het sfeerrijke Stade de Sclessin stil toen Tadic tien minuten voor rust zijn meerwaarde nog maar eens etaleerde. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij de bal hard en laag in de verre hoek, waarmee hij de Amsterdammers een riante voorsprong bezorgde: 0-2.

Na rust richtten de fanatieke supporters van Standard zich nog maar eens op en gaven zo het elftal van trainer Michel Preud’homme een tweede leven. Carcela dribbelde vanaf rechts naar binnen en haalde uiterst precies uit met links. De bal verdween in de lange hoek achter de kansloze Onana. Ajax was even van slag en mocht van geluk spreken dat de kopbal van de ingevallen Renaud Emond een minuut na de aansluitingstreffer via de binnenkant van de paal terug het veld in stuiterde.

Aan de andere kant kregen Ziyech en Huntelaar riante kansen. Oog in oog met Guillermo Ochoa schoten zij te gehaast naast of op de Mexicaanse doelman. Die missers kwamen de ploeg van Ten Hag duur te staan toen Standard in de blessuretijd via een strafschop alsnog langszij kwam. Emond stuurde Onana de verkeerde hoek in.

Ajax is al verzekerd van de groepsfase van de Europa League, maar neemt daarmee geen genoegen. Na de mega investeringen deze zomer wil de club eindelijk weer eens deelnemen aan de Champions League.

Het miljoenenbal was al een stap dichterbij geweest als Ajax na rust niet onnauwkeurig was geworden en de wedstrijd vakkundig had doodgemaakt. Volgende week is de return in de Johan Cruijff Arena, waarna Ajax in de play-offs nog zou moeten afrekenen met Dynamo Kiev of Slavia Praag.