Online humor helpt Belgen hun favorietenrol te dragen - met hulp uit Amsterdam

‘Oké, jongens nu volop pushen op iets grappigs,’ appt Simon Mignolet, reservedoelman van België naar zijn accountmanager bij 90/24 Media, het kantoor dat zijn social media regelt. Het is tien minuten nadat België met 3-0 Panama heeft verslagen. Mignolet heeft al een foto van juichende ploeggenoten laten posten door 90/24 met de tekst: ‘Het is pas de eerste stap, maar een belangrijke. #redtogether.’ Joost Hofman, creatief contentleider van 90/24 scrollt door zijn telefoon naar ‘iets tofs’ en vraagt of andere medewerkers al iets hebben. Snelheid is belangrijk, kort na de wedstrijd is de kans op likes en re-

tweets het grootst zo hebben de data-analisten van het bedrijf berekend.

De Belgische selectie valt op doordat het de goede sfeer graag benadrukt met grappen en grollen op social media. Humor ter verluchtiging. De ploeg bulkt van de kwaliteit, bondscoach Martinez kan kiezen uit spelers die gezamenlijk 750 miljoen euro aan transferwaarde vertegenwoordigen. Eerste tegenstander Panama komt op net iets meer dan 1 procent van dat bedrag. Dat geeft druk, de gouden generatie moet nu eens gaan oogsten.

En, zoals dat gaat bij toenemende WK-koorts, worden relletjes breed uitgemeten. Publiekslieveling Radja Nainggolan werd niet geselecteerd, Kevin De Bruyne maakte een harde tackle op Adnan Januzaj tijdens de training en Eden Hazard pikte de bal af van Yannick Carrasco tijdens de laatste oefeninterland.

Romelu Lukaku maakt de 2-0. Foto Getty

Maar zie hoe het gepareerd werd: Nainggolan riep de Belgische fans op social media in een filmpje op om herrie te maken bij het hotel van Panama. En Rode Duivel na Rode Duivel haakte in op het filmpje van de hardhandige Hazard. ‘Als je vriendin Netflix wil kijken en het WK opstaat… #touchofeden,’ twitterde Mignolet.

Hulp komt onder meer uit Amsterdam. Daar is 90/24 vijf jaar geleden opgericht en wordt dezer WK-dagen, net als op de vestigingen in Brussel, Madrid en Londen, meegedacht over ‘passende content’ voor de spelers. Zestig hebben zich er nu aangesloten waaronder zo’n beetje alle Nederlandse toppers, maar ook Dí Maria, Thiago, Mascherano en Walker. Twintig ervan komen uit op het WK.

Ceo Edwin Tromp: ‘Social media houdt spelers enorm bezig, daarin verschillen ze niet van leeftijdgenoten alleen hebben ze een veel groter bereik.’

Het is topdrukte vandaag met wedstrijden van België en Engeland op de rol. Bij België zijn naast Mignolet, ook Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen en de op het laatste moment afgevallen Jordan Lukaku en Christian Benteke cliënt. Engeland herbergt vijf spelers (Jesse Lingard, Kyle Walker, Ashley Young, Danny Welbeck en Jack Butland) die hulp krijgen van 90/24, dat het daadwerkelijke publiceren ook voor zijn rekening neemt. Hofman: ‘Vooral Walker is een grappige gast. Hij plaatste een filmpje van de middelvinger die Robbie Williams opstak tijdens de openingsceremonie en zette daarbij ‘so nice from Robbie Williams to say hello to Delle Alli’.’ Alli is ploegmaat van Walker.

Weg met de saaiheid, propageren ze bij 90/24. Hofman: ‘Natuurlijk moeten spelers een beetje oppassen met wat ze posten, maar het mag best wat grappiger, wat uitdagender en spontaner allemaal. Zodat de fans ze beter leren kennen. Daar helpen we ze bij.’ Uiteraard steekt daar een verdienmodel achter. Hoe meer volgers, hoe interessanter spelers worden voor adverteerders. 90/24 deelt in de opbrengst daarvan.

Romelu Lukaku maakt de 3-0. Foto Getty

Al tijdens België - Panama wordt nagedacht over mogelijke posts. Het helpt daarbij dat België na een abominabele eerste helft bijschakelt en drie uitstekende doelpunten laat aantekenen via Dries Mertens (fraaie volley) en Romelu Lukaku (op briljant aangeven van eerst De Bruyne en daarna Hazard).

Hofman toont na de 1-0 van Mertens al op zijn telefoon een photoshop van Neymar met de coupe van Mertens. ‘Is misschien iets voor Simon.’

Want Simon Mignolet houdt van een grap. Eerder op de dag postte hij het gefingeerde tabloid Daily Simon waarin hij ploeggenoten van Liverpool en België op de hak neemt.

Hij is niet de enige lolbroek bij België, de spelers lijken elkaar constant te willen aftroeven. Als Dries Mertens plots de ontbijtzaal betreedt met een geblondeerde haardos dan doet een filmpje daarvan even later de ronde op de accounts van veel collega’s. Alderweireld woelt op zijn opname door de haren van de aanvaller. Daarbij de tekst ‘Looking fabulous as ever, @driesmertens14’.

Ook in de kantoorruimte van 90/24 in Amsterdam is het gemoed goed. Eerder op de dag had cliënt Alfred Finnbogason een hit. Hij reageerde op Twitter op de statistiek dat 99,6% van alle IJslanders de wedstrijd tegen Argentinië had bekeken met het droge commentaar: ‘De andere 0,4 % stond op het veld.’ Hofman tevreden: ‘5700 retweets in drie uur, dat is klasse. We hebben de tekst een fractie aangepast, maar Alfred kwam er zelf mee. Dat is wat je wil.’

‘Het is teamwork,’ benadrukte al eerder ceo Tromp. ‘We willen geen cliënten die alles aan ons over laten.’