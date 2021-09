Ongrijpbare Toornstra en discutabel wisselbeleid van PSV: Feyenoord wint met 4-0

Jens Toornstra (l) maakt de 0-1 tegen PSV. Beeld ANP

Jens Toornstra speelt al sinds 2014 bij Feyenoord, maar kwam pas viermaal uit voor Oranje, het betrof telkens een oefenwedstrijd. Mister Middelmaat wordt de nijvere middenvelder wel eens genoemd. Een enkele keer hopeloos uit vorm, meestal een 6 voor vlijt en loopvermogen.

Maar er zijn van die dagen dat Toornstra opzichtig uit zijn slof schiet. In het kampioensjaar 2016/17 kwam dat geregeld voor. En zeker ook op 27 januari 2019, toen hij Ajax volledig demonteerde en het 6-2 werd in een kolkende Kuip. Zondagmiddag was het weer ‘Jens-dag’, in Eindhoven nog wel. De 32-jarige middenvelder was ongrijpbaar voor PSV en drukte twee keer haarzuiver af. Vooral zijn eerste treffer kort voor rust kwam snoeihard aan bij het favoriete PSV en bleek de opmaat naar een zeer ruim zege: 0-4.

Het was een fraai staaltje techniek in een wedstrijd barstensvol technische fouten van een speler die nooit hoog van de toren blaast, maar die volgens Feyenoordcoach Slot ‘een heel hoog basisniveau heeft’. Beheerst maar hard volleerde Toornstra met binnenkant voet de bal in de hoek nadat hij zich slim had laten zakken uit de drukte voor het doel. De perfecte voorzet kwam van rechtsback Pedersen, Toornstra’s Noorse evenknie wat betreft werklust.

De uitslag doet misschien een galashow van Feyenoord vermoeden, want PSV was favoriet. Feitelijk sneed Feyenoord alleen in de laatste twintig minuten eenvoudig door de linies van PSV. Wel had het de zaken in verdedigend opzicht met de sterke driehoek Bijlow-Trauner-Senesi aardig voor elkaar. Een rush van Cody Gakpo, met onderweg een combinatie Mario Götze; veel meer kon PSV niet voor elkaar krijgen.

Opperbest

Dat moment vond plaats in de zeventiende minuut toen de sfeer nog opperbest was in het Philips stadion. PSV stond bovenaan na vier speelronden, won vorige week bij AZ en voor de Johan Cruijff-schaal van Ajax en imponeerde ook in Europa. De breedte van de selectie wordt geroemd, alsmede de mix van ervaring en talent. Götze was geweldig twee dagen eerder tegen Real Sociedad (2-2) in een Europa League-duel van hoog niveau. De ervaren goalgetter Zahavi en springerige Madueke imponeerden eerder in het seizoen, het talent Vertessen ontbolsterde, zelfs de al afgeschreven Doan en Bruma lieten zich gelden en er was een nieuwe spits, Carlos Vinicius, met een behoorlijke reputatie.

Feyenoord kwam afgelopen dinsdag niet verder dan 0-0 tegen ­Maccabi Haifa en verloor daarvoor van FC Utrecht. Feyenoord heeft, door financiële omstandigheden gedreven, juist een angstig smalle selectie.

Coach Slot bracht een paard van Troje binnen: geen spits, maar twee middenvelders, Toornstra en Guus Til, die soms met zijn tweeën helemaal voorin stonden en soms helemaal achterin, maar vooral het middenveld extra stootkracht gaven. Dat werkte wonderwel.

Het was ook van Feyenoord-zijde lang niet allemaal briljant, integendeel. In de 36ste minuut ging Toornstra bijvoorbeeld weer eens diep, kreeg de bal, maar zag vervolgens Til niet staan en dribbelde dus maar weer terug het strafschopgebied uit. ‘Maar door al dat loopwerk, niet alleen van Jens trouwens, hielden we PSV wel uit het strafschopgebied,’ zag Slot.

Verkeerde beslissingen

Zijn PSV-collega Schmidt vond zijn ploeg ‘de verkeerde beslissingen maken aan de bal en te weinig bewegen’. Gakpo zag ‘te weinig energie en te weinig beleving.’

Schmidt was nog wel gestart met drie verse krachten aan de aftrap: Teze, Pröpper en Bruma. Maar Pröpper mocht na een vruchteloze helft alweer gaan douchen net als de vermoeid ogende Zahavi en Götze. Na een uur ging onder een striemend fluitconcert ook aanvoerder Gakpo naar de kant, juist toen PSV Feyenoord wat terugdrukte.

Schmidt is bevreesd dat zijn spelers geblesseerd raken door het drukke programma. Over Madueke die slechts een kwartier meedeed zei hij: ‘Hij is 19, doet het fantastisch, maar als ik hem veel laat spelen, vermorzel ik hem.’

Met de wissel van Gakpo, opgeklommen tot basisspeler bij Oranje, gaf hij echter het momentum uit handen, beaamde Toornstra na afloop. ‘Dat een goede, gevaarlijke speler als Gakpo eruit ging, gaf ons nieuwe energie.’

Moegestreden

Het inbrengen van Feyenoord-aanvaller Linssen voor de moegestreden Til deed dat ook. Net als Toornstra heeft de bijna 31-jarge Linssen amper nog marktwaarde, maar ook hij jaagt alles en iedereen af en was glaszuiver in de afronding toen Sinisterra hem aanspeelde in de 71ste minuut.

Het brak PSV en diens aanhang. Pijlen richtten zich op Schmidt, vorige week door veel media nog geprezen als wisselkoning, en Feyenoordspelers die dicht bij de tribunes hun feestje vierden. Ladingen bier belandden op het veld. In dat sfeertje trapten Toornstra en invaller Dessers in de laatste minuten de 0-3 en 0-4 binnen. Feyenoord heeft nu net zoveel verliespunten als PSV, en moet, wat verliespunten betreft, alleen Ajax voor laten gaan.

Toornstra sowieso nuchter van aard, maar ook gepokt en gemazeld na zeven jaar ups-and-downs bij Feyenoord, waakt voor al teveel euforie. ‘Het is vaker gebeurd dat we na een goed resultaat wegzakken. Woensdag (thuis tegen Heerenveen, red.) moeten we laten zien dat we verder zijn.’