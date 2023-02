Ongrijpbare Kudus camoufleert tegen RKC de zwakke plekken van Ajax

Mohammed Kudus trekt de bal voor het doel van RKC. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Kudus staat soms in de spits, dan weer op het middenveld, dan weer op de rechterflank. Maar het liefst loopt hij overal. De 22-jarige Ghanees is snel, wendbaar, technisch begaafd en vooral bizar krachtig, zeker voor eredivisiebegrippen. Soms probeerden drie RKC’ers hem beurtelings of zelfs gelijktijdig van de bal af te krijgen, maar Kudus bleef gewoon kaarsrecht doordribbelen.

Kudus besliste Ajax - RKC zondagavond zelf door negen minuten voor tijd de 3-1 binnen te werken. Doordeweeks was hij al matchwinner in het bekerduel met Twente en ook twee weken eerder tegen Excelsior scoorde hij met een enorme pegel. Vorige week tegen Cambuur baarde hij opzien met een magnifieke assist. Hij kreeg een applauswissel van coach John Heitinga. ‘We moeten blij zijn dat hij hier speelt’, zo loofde Heitinga hem.

Ajax had het zwaar tegen het geroutineerde, uitstekend georganiseerde RKC. De ploeg van coach Joseph Oosting ging niet eens onverdiend met een 1-0-voorsprong rusten. Met een iets veranderde spelopvatting, meer overleg, overtuiging, enkele verse, dure krachten erbij en de ongrijpbare Kudus daartussen kneep Ajax na rust de keel van de bezoekers steeds wat verder dicht.

Kwetsbaar

Na afloop overheerste tevredenheid in de volle Arena, terwijl Ajax door RKC veelvuldig was gewezen op de kwetsbaarheid als het de bal verliest. Dan vallen er grote gaten, worden tegenstanders niet gevolgd of wordt er niet doorgedekt. Ook onder Heitinga is dat een euvel, dat eigenlijk al sinds een jaar vaak de kop opsteekt, nog niet verholpen. Union Berlin, donderdag tegenstander in de Arena in de Europa League, heeft een ploeg die daar doorgaans wel raad mee weet.

Maar Ajax weet zich wel weer te herpakken in wedstrijden, oogt strijdbaarder. De eerste winst onder Heitinga, die nu vier zeges uit vier wedstrijden kan overleggen, op Excelsior is goud waard geweest. Excelsior kreeg enorme kansen, maar Ajax won enigszins gelukkig en kreeg daardoor moed en geloof terug. Het Ajax-publiek is bovendien gek op Heitinga. ‘Mooi hè, voor Johnny’, klonk het op de roltrappen in de Arena na de winst op RKC, terwijl het spel toch lang ondermaats was.

Maar overlevingsdrang was ook tegen RKC weer zichtbaar. RKC is een lastige tegenstander. De club is een toevluchtsoord voor spelers die ooit als talent golden, maar van wie de carrière op zeker moment geknakt is. In Waalwijk worden ze uitgedeukt en opgepoetst. Zo is een kliekjeselftal ontstaan vol ervaring en bewijsdrang. Een in letterlijke zin spotgoedkope ploeg, in tien jaar werd slechts anderhalve ton aan transfersommen uitgegeven.

Met Mats Seuntjens, Vurnon Anita, Pelle Clement en Iliass Bel Hassani beschikt coach Oosting over een middenveld dat tientallen jaren ervaring met zich meetorst. Anita (33 jaar) werd nog drie keer kampioen met Ajax, Bel Hassani (30) en Seuntjens (30) speelden een aantal jaar bij AZ. Ze lopen niet al te kwiek meer, maar voetballen slim en zuiver. Normaliter staat oud-Feyenoorder Michiel Kramer voor hen, maar de spits was ziek en werd vervangen door de beweeglijke Spanjaard Julen Lobete die met zijn loopacties de Ajax-defensie in zijn eentje handenvol werk bezorgde.

Klinisch afgerond

Vooral in de openingsfase wist er altijd wel een van dit vijftal vrij te komen. De 0-1 was een prachtige combinatie tussen Bel Hassani, Clement en Lobete en werd klinisch afgerond door Seuntjens. De aanvaller, afgelopen winterstop transfervrij overgenomen van Fortuna, heeft bij RKC in zes wedstrijden al drie assists en drie doelpunten achter zijn naam staan. RKC bivakkeert mede daardoor stevig in de middenmoot.

Ajax, waar Steven Bergwijn ontbrak, is de grote uitgever van de eredivisie. Heitinga kon in de rust Calvin Bassey en Bryan Brobbey inbrengen, voor wie afgelopen zomer in totaal zo’n 40 miljoen euro werd afgetikt. Brobbey maakte vlot na rust gelijk, toen RKC-doelman Vaessen uit een harde inzet van Steven Berghuis de bal voor zijn voeten tikte. Bassey was belangrijk bij de 2-1 van Jurriën Timber, toen beiden attent reageerden na een vrije trap van Berghuis.

Heitinga, in zijn eerste weken geprezen omdat hij telkens zoveel mogelijk dezelfde spelers opstelde, had zijn ploeg wat door elkaar gegooid in de rust. Rechtshalf Berghuis ging rechtsbuiten spelen, Kudus werd achter spits Tadic en valse linkerspits Brobbey geposteerd.

In die formatie kreeg Ajax meer vat op RKC. Kudus had eerst nog uit de draai hard op de paal geschoten, voordat hij een voorzet van, wederom, Berghuis binnen werkte na een machtige sprint. ‘We staan ervan versteld wat deze bescheiden, rustige jongen allemaal kan’, vertelde Berghuis over Kudus. ‘Op de training liep hij soms iedereen al voorbij. Mooi dat hij dat nu in de wedstrijden ook laat zien.’