Ongrijpbare Benzema speelt Chelsea weg: Real Madrid met 3-1 te sterk in Londen

De ongrijpbare Karim Benzema (m) is sterker dan Cesar Azpilicueta van Chelsea. Beeld AFP

Na Paris Saint-Germain in de vorige ronde bijna eigenhandig te hebben verslagen, ging de 34-jarige Fransman op Stamford Bridge verder waar hij gebleven was. Er waren in het kletsnatte Londen twintig enerverende minuten gespeeld toen hij een voorzet van Vinicius Junior met een harde kopbal afrondde. Nog geen vijf minuten later kopte Benzema de 0-2 binnen, ditmaal door een voorzet van Luka Modric perfect te timen. Dat waren vijf doelpunten in 52 minuten Champions League voetbal.

Onverdiend was de 0-2 voorsprong niet. Na de 1-4 nederlaag zaterdag tegen Brentford was Chelsea weliswaar op een overtuigende manier begonnen, maar de achterhoede had moeite met met name de snelheid van Vinicius. De Braziliaan was een plaag voor de trage Andreas Christensen en in de tiende minuut schoot hij op de lat. Dat was een waarschuwing voor The Blues. De grootste plaag was echter Benzema, die voor wanhoop zorgde bij de ervaren rotten Antonio Rüdiger en Thiago Silva.

Onder Ancelotti is de Koninklijke opgebloeid

Deze Benzema was niet te vergelijken met de lankmoedige Benzema die hier een klein jaar geleden met Real Madrid, in een leeg stadion, verloor. Chelsea bereikte toen de finale. Indertijd speelde heel Real een povere wedstrijd, maar onder Carlo Ancelotti is de Koninklijke opgebloeid. De Italiaan miste bijna de terugkeer naar Stamford Bridge, waar hij ooit manager was, omdat hij eerder deze week positief getest was. De negatieve test kwam net op tijd om zijn spelers te vergezellen.

Voor de kraker van de kwartfinale was het onmogelijk om een favoriet aan te wijzen. Chelsea heeft nog nooit van Real verloren, maar de spelers lijken te zijn afgeleid door alle onrust buiten het veld. Ondanks de sancties tegen scheidend eigenaar Roman Abramovitsj mocht de club het stadion vullen voor de komst van de Spanjaarden, maar programmaboekjes mochten niet worden verkocht. Een nieuwe zege op de Madrilenen zou veel betekenen voor de spelers van Thomas Tuchel, en voor de supporters vooral.

Aan de vechtlust ontbrak het niet. Na de kopballen van Benzema herpakten The Blues zich en vijf minuten kopte Kai Havertz de 1-2 binnen uit een scherpe voorzet van Jorginho. Zwak spel van dezelfde Jorginho zorgde er even later voor dat Benzema zijn hattrick kon voltooien, maar tot ieders verbazing miste de Fransman de opgelegde kans. Met hoop op een comeback, zoals enkele maanden terug in dit stadion tegen Liverpool (2-2 na 0-2), ging de thuisploeg de kleedkamer in.

Geschutter bij Chelsea

Ze kwamen er uit met Hakim Ziyech, die in de plaats was gekomen van middenvelder N’Golo Kante. Maar de tweede helft was nog niet begonnen of een drama voltrok zich toen de Senegalese doelman Edouard Mendy de bal te zacht naar Rüdiger speelde. Benzema was er razendsnel bij en schoof de bal van een meter of dertig in een leeg doel. Rüdiger had de Fransman neer kunnen halen, maar dat zou hem zeker een tweede gele kaart hebben opgeleverd. Langs de zijlijn trok Tuchel wit weg. Hij kon zijn ogen niet geloven. Wat een geschutter.

Chelsea kwam, moest komen. Er volgden kansen. Thibaut Courtois, die werd uitgefloten bij zijn terugkeer op de Bridge, hield een schot van César Azpilicueta op atletische wijze uit het doel. De beste kans op de 2-3 kwam twintig minuten voor tijd toen invaller Romelu Lukaku een kopkans miste, een bal waar Benzema wel raad mee zou hebben geweten. Chelsea bleef komen, maar Real hield stand. Ancelotti kon het zich zelfs veroorloven om Benzema, wiens rechterhand in verband zat, te wisselen voor de zelden meer gesignaleerde Gareth Bale.

Karim Mostafa Benzema had zijn vernietigende missie voltooid.