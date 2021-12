Ongeslagen Ajax rijgt tegen Sporting records aaneen

Spits Sébastien Haller neemt de 1-0 voor Ajax voor zijn rekening uit een strafschop en heeft nu in elk pouleduel gescoord. Beeld Klaas Jan van der Weij

De uniciteit werd enigszins verdrongen door het desolate decor waarin Ajax de prestatie volbracht. De ploeg van trainer Erik ten Hag was al zeker van groepswinst, ook Sporting Portugal wist zich als nummer twee al verzekerd van een plek in de achtste finales. Zo ontspon zich een wedstrijd zonder urgentie, maar met historische waarde.

Ajax is de eerste Nederlandse en achtste Europese club die alle zes de groepswedstrijden wist te winnen. AC Milan, Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, Barcelona, Real Madrid, Bayern München en Liverpool (dit seizoen) gingen de Amsterdammers voor. Garantie op succes geeft een foutloze groepsfase niet. Alleen Bayern wist het toernooi twee jaar geleden ook te winnen.

Het gebeurde bovendien met voetbal om zo nu en dan van te genieten. Denk aan de ruime overwinning (1-5) op bezoek bij Sporting, als aanzet voor de zegereeks in Europa. Of neem de nagenoeg perfecte wedstrijd tegen Borussia Dortmund (4-0), in de eigen Arena. Na de winterstop treft Ajax een nummer twee uit een andere poule.

Succes van Ten Hag

De triomftocht door Europa is ook het succes van Ten Hag, de trainer die Ajax drie seizoenen geleden al eens naar de halve finale van het Europese hoofdpodium leidde. Opnieuw heeft hij een team geformeerd met voetballend vernuft, creativiteit en beweging. De sterren van toen, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Hakim Ziyech, behoren tot het verleden. De uitblinkers van nu dragen de naam Antony, Steven Berghuis en Sébastien Haller.

Laatstgenoemde maakte alweer zijn tiende doelpunt in de Champions League. Binnen tien minuten zette de Franse spits Ajax vanaf elf meter op voorsprong. Het lukte alleen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski om minimaal tien keer te scoren in de groepsfase.

De lange aanvaller, die een jaar geleden voor ruim 22 miljoen euro overkwam van West Ham United, heeft zich ontpopt tot de aanvalsleider van Ajax. Hij wist in alle zes de groepswedstrijden te scoren, met de vier doelpunten uit tegen Sporting Portugal als hoogtepunt. Alleen Cristiano Ronaldo wist vier seizoenen geleden in alle zes de groepswedstrijden een doelpunt te maken.

Op slag van rust zette Antony Ajax opnieuw op voorsprong, nadat Perr Schuurs Nuno Santos na twintig minuten uit het oog was verloren en de Portugees al vallend gelijk kon maken. Remko Pasveer was kansloos op de intikker van dichtbij. Aan de andere kant verspeelde Sporting de bal wel heel eenvoudig in de opbouw. Antony onderschepte de bal, stelde zijn schot uit en wipte de bal over de al liggende doelman.

Berg geld

De overwinning leverde Ajax nog eens 2,8 miljoen euro op. Daarmee kwamen de recettes van de succesvolle Champions League-campagne al boven de 70 miljoen euro uit. Een berg geld. Maar de club heeft al die miljoenen ook hard nodig. Ajax gaf vorig seizoen alleen al 95 miljoen euro uit aan salarissen, zo schreef weekblad Voetbal International deze week. Het is veruit het meeste van alle eredivisieclubs.

Ter vergelijking: PSV, nummer twee op de salarisranglijst, keerde slechts de helft van Ajax aan vergoedingen uit (47 miljoen). De minder kapitaalkrachtige Eindhovenaren voetbalden dit seizoen in de Europa League, het tweede Europese toernooi, tot nu toe ongeveer 17 miljoen euro bij elkaar.

Ajax voetbalde zich na rust eenvoudig naar de perfecte score van achttien punten uit zes wedstrijden. Zonder de licht geblesseerde Dusan Tadic, dat wel. De aanvoerder die in 2018 naar Amsterdam kwam, miste sindsdien niet één van de 47 Europese wedstrijden. Weggestopt in een dikke winterjas zag hij vanaf de bank dat de ploeg het ook zonder hem kon.

Na een uur zette Schuurs teamgenoot David Neres vrij voor doelman Joao Virginia. De Braziliaan, die bij absentie van Tadic als linksbuiten startte, schoof de bal onder de keeper door. Niet veel later schoot Berghuis verdekt raak. Het tegendoelpunt van Tabata tien minuten voor tijd was slechts voor de statistieken, maar deed niets af aan de indrukwekkende en foutloze Europese reis van Ajax tot dusver.