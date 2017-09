Ongeplaatste Sloane Stephens wint US Open na snelle zege op landgenote

Na amper een uurtje was het duel tussen de twee vrouwen al voorbij. Het werd 6-3 6-0. Keys bleek in het Arthur Ashe Stadium niet in staat de zenuwen van zich af te spelen. De als 15e geplaatste speelster kwam geen moment in haar ritme en stapelde fout op fout. Zowel Stephens als Keys stond voor de eerste keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar eerstgenoemde had allerminst last van plankenkoorts. Ze benutte haar kansen en leek alleen in de laatste game van de tweede set even te haperen. Daar liet ze twee titelpunten liggen. Bij de derde sloeg ze alsnog toe: 6-0.



Stephens stond begin vorige maand nog op de 957e plaats op de wereldranglijst. Ze zal na haar triomf waarschijnlijk stijgen naar de zeventiende plek.



Het was het eerste Amerikaanse onderonsje in de vrouwenfinale van de US Open sinds de Sister Act van kampioene Serena en Venus Williams in 2002. Ook is Stephens na de Belgische Kim Clijsters (in 2009) de tweede tennisster die in het professionele tijdperk zonder beschermde status de US Open op haar naam schrijft.