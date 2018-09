Ongenaakbaar Liverpool verslaat Tottenham Hotspur op Wembley

Mede dankzij een kopbal van Georginio Wijnaldum heeft Liverpool zaterdagmiddag op Wembley met 1-2 gewonnen van Tottenham Hotspur. Hiermee blijven The Reds zonder puntverlies koploper in de Premier League. Bij beide doelpunten ging doelman Michel Vorm, spelend voor de geblesseerde Hugo Lloris, niet vrijuit.

Liverpools Georginio Wijnaldum viert zijn doelpunt tegen Tottenham Hotspur. Foto EPA

Reeds in de eerste minuut liet Liverpool zien hoe gevaarlijk het is. Een scherpe voorzet van James Milner kwam terecht bij Roberto Firminio die knap inschoot, maar mede-aanvaller Sadio Mane gaf de bal een extra tikje. Hierdoor werd het buitenspel. Een minuut later schoot Fiminio naast, na wederom een linke aanval via de rechterkant. De derde grote kans kwam in de twintigste minuut, toen Mo Salah na een slordige pass van Eric Dier oog-in-oog kwam met Vorm, die knap redde.

Van vergiet naar muur

Het was een groot verschil met een jaar geleden, toen Liverpool hier met 4-1 werd weggespeeld. Grootste verschil was de achterhoede. Indertijd was het een vergiet, maar nu staat er een rode muur met een imposante Virgil van Dijk en het jonge talent Joey Gomez in het midden. Voor Spurs was er haast geen doorkomen aan. De grootste kans was een vrije trap na een half uur spelen, maar het schot van Christian Eriksen werd tamelijk eenvoudig gered door Alisson Becker.

Spurs moest het doen zonder Lloris. De Fransman, kampend met een dijbeenblessure, werd afgelopen week tot een boete van 50 duizend pond en een rijontzegging van twintig maanden veroordeeld omdat hij aangeschoten in zijn Porsche door de Londense wijk Soho had gereden.

Vijf minuten voor rust profiteerde Liverpool. Vorm, nooit op zijn best bij voorzetten, slaagde er niet een hoekschop weg te stompen en via het hoofd van Dier kwam de bal bij Wijnaldum die knap inkopte. Vorm was net te laat. Het was de eerste keer dat de Nederlander scoorde in een uitwedstrijd van Liverpool.

Aansluitingstreffer

In de tweede helft ging Spurs op zoek naar de gelijkmaker, en deze kwam bijna toen Lucas Moura de buitenkant van de paal raakte. Aan de andere kant kreeg Liverpool meerdere kansen, en Vorm liet knappe reddingen zien. Maar in de 52ste minuut grabbelde hij mis waarna Firmino de 0-2 binnen kon tikken. Langs de zijlijn zag een furieuze Jurgen Klopp hoe met name Salah kansen miste of slechte keuzes maakte. Het had makkelijk 0-5 kunnen worden.

In blessuretijd, toen het volle Wembley al langzaam leegstroomde, scoorde de thuisploeg toch nog de aansluitingstreffer. Op een fraaie wijze nam invaller Eric Lamela de bal aan om deze achter Becker te volleyen. Het was te laat. De Liverpool-aanhang, 4.000 man sterk, zong You’ll never walk alone. Het is duidelijk dat hun helden de te kloppen ploeg zijn dit seizoen. Over twee weken wacht een nieuw bezoek aan Londen. Dan is Chelsea de opponent. Ook The Blues hebben nog geen punten verspeeld.