Ongelooflijke zinnetjes over Erik ten Hag, Wout Weghorst en hun wondere wereld

Leest u deze zin goed, want het is een zin die een half jaar geleden een onmogelijke zin was geweest in een stukje over sport. Wout Weghorst geeft na een korte dribbel over het sublieme gras van een barstensvol stadion Wembley in Londen een subtiel passje in de diepte op de via Sven Botman scorende Marcus Rashford: 2-0, tegen Newcastle United.

Het is ongelooflijk, die combinatie van woorden en begrippen als Weghorst, dribbel, schitterende pass, finale, League Cup en Manchester United. Weghorst, voor weinig gehuurd door Erik ten Hag, omdat de trainer na het vertrek van Ronaldo een spits nodig had en de eigenaren van Manchester United niet meer zoveel geld wilden uitgeven.

Dan huren we Weghorst toch, opperde Ten Hag. Haha, Weghorst, lachten de critici. Nu lopen velen weg met de spits, al scoort hij weinig en blijft hij op sommige momenten heel erg Weghorst. Maar als hij niet scoort, loopt hij Frenkie de Jong van Barcelona voor de voeten, werkt hij net zo hard als drie voetballers samen of geeft hij geniale dieptepassjes op Marcus Rashford.

Ten Hag is allang geen Ten Hag meer. Hij is gewoon Erik. Iedereen weet wie Erik is. Erik de tovenaar, de man die de club zijn trots teruggeeft. Erik kijkt naar de opstelling. Erik geeft zijn beschouwing. Erik, met zijn heerlijke Engels vol accent, met zijn ontwapenende openheid en zijn speciale wijze van bijna woordeloos genieten.

Gezamenlijk geloof in toekomst

Hij is succesvol door duidelijk te zijn, door geld uit te geven aan spelers die uitblinken, door andere spelers te laten opbloeien, door iedereen zijn rol te laten spelen in dat grote teamwerk. Rashford was eind vorig jaar een keer te laat, voor het duel met Wolverhampton. Hij zat voor straf op de bank, viel na rust in en besliste het duel. Hoe hij en Ten Hag elkaar toen bejegenden, zei alles over respect, schuld en boete, alsmede gezamenlijk geloof in de toekomst.

Ten Hag dankte Ronaldo af, omdat die geen teamspeler meer kon zijn. Gewoon, klaar met dat eeuwige gezanik om, over en met Ronaldo, en het probleem zo oplossen dat iedereen tevreden kon zijn. Ronaldo scoort in de onbeduidende competitie van Saoedi-Arabië, terwijl Ten Hag luncht met Sir Alex Ferguson en de prijzenjacht gestalte geeft met Wout Weghorst.

Het mooist is hoe hij voor de aftrap naar de bank loopt. Met die driftige, energieke pas, even kijken naar al die duizenden mensen vol verwachting, even zwaaien. Stiekem lachen in zichzelf, desnoods onder de winterjas knijpen in de arm. Het is hem gelukt en het is hem gegund en hij is nog lang niet klaar, want bij Ten Hag doe je alleen mee als je elke dag beter wil worden dan de vorige dag, als je teamspeler wil zijn. Het is precies de instelling die Wout Weghorst al een leven lang koestert.

Na afloop zit Weghorst op zijn hurken achter het doel. Hij kijkt secondenlang naar het vak vol deinende, zingende supporters van Manchester United. Dat dit zinnetje nog eens in een stukje over sport zou staan.