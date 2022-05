Ongelooflijke ommekeer brengt Real in Champions League-finale tegen Liverpool

Opluchting bij Karim Benzema na het fluitsignaal: Real Madrid staat 28 mei in de finale van de Champions League. Beeld REUTERS

Ongelooflijk. Hij oogde wanhopig bijna, Josep Guardiola, de verliezende trainer. Hoe kon dit nou? Weer ging iets mis. Wat dan? Het stond dus 1-0 voor Manchester City, in Spanje, na de zege thuis (4-3), en invaller Grealish zag al een inzet van de lijn gehaald. De zaak was beslist. Toch? Real oogde vermoeid, na de viering van de landstitel afgelopen weekeinde. Trainer Ancelotti leek te berusten, al kan dat ook schijn zijn, want hij is altijd rustig. En toen, ja toen, met al die invallers, keerde alles om. Een pandemonium, was het.

Het elftal van Ancelotti is geen ploeg die normaliter zonder rem de aanval zoekt. Real is gewoon Real, koninklijk zoals de naam zegt, het initiatief komt bij wijze van spreken vanaf de troon, per decreet, leunend op ervaring en kwaliteit. Alleen: er viel geen doelpunt, het duurde lang. Real ging noodgedwongen alle risico nemen, met andere namen, en sloeg onbarmhartig toe. Ancelotti was zo de koning van de wissels, niet Guardiola.

Al die ouderen van het middenveld waren vervangen: Kroos, Modric en Casemiro. Jeugd was gebracht. Lust tot aanvallen en risico. De beloning was de finale in Parijs, op 28 mei tegen Liverpool. Doelpunten van Rodrygo, geweldig werk op het middenveld van de 19-jarige Fransman Camavinga. Een beslissende strafschop in de verlenging van wie anders dan Karim Benzema, favoriet voor de Gouden Bal, met zijn vijftiende doelpunt in de Champions League. Gekte. Ovatie. Tranen. 6-5 over twee duels, voor Real.

Maar goed: eigenlijk was het dus voorbij voor Real. Totdat Rodrygo vanuit het niets scoorde, op aangeven van Benzema, in de 90ste minuut, door de bal bij de eerste paal in te tikken. Nog niets aan de hand voor City, maar ja, toen viel na twee van zes minuten extra tijd ook de 2-1, weer van Rodrygo, met een kopbal nu, na een voorzet van Carvajal en doorkoppen van Asensio. Verlenging dus.

Real was in het voordeel nu, zeker mentaal. En ja hoor, Ruben Dias maakte een overtreding op Benzema, die de strafschop benutte. Real - Liverpool dus, een herhaling van de finale van 2018, toen doelman Karius zo’n ongelukkige rol speelde en Ramos met een heupzwaai Salah uit de wedstrijd werkte. De mannen van Real zijn sowieso de koningen van deze Champions League. Paris SG verslagen, na een hopeloze achterstand. Chelsea verslagen, toen een schitterende voorsprong nog verloren dreigde te gaan. City verslagen, na een 5-3 achterstand over twee duels tot de 90ste minuut van de tweede wedstrijd.

City sloeg toe voor wat de beslissing leek in de 72ste minuut, kort nadat Walker en De Bruyne door Guardiola waren gewisseld voor Zintsjenko en Gündogan. Beide nieuwelingen hadden een aandeel in de treffer, waarbij de beslissende pass was van Bernardo Silva en de afronding van Riyad Mahrez, met een resoluut schot in de korte hoek vanaf de rechterflank.

De opwinding zat dus in de slotfase. Zo opwindend en oogstrelend als City - Real vorige week qua voetbal was gedurende 90 minuten (4-3), zo stroperig ontwikkelde Real - City zich. Het was qua kijkspel een zwakke afspiegeling van het duel vorige week, toen spelers elkaar het voetbal gunden en het spel kleurden met prachtige tinten. De wedstrijd in Bernabéu was vooral opwindend door de ongelooflijke slotfase. Ja, sommige toeschouwers waren al naar huis gegaan. En dan mag je niet meer naar binnen. Ze zullen zich verbeten hebben. Echt, doe het nooit, een wedstrijd voor het einde verlaten.