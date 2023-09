Ongekende alleenheerschappij van Jumbo-Visma in de Vuelta

Vingegaard komt als eerste over de finish na de dertiende, loodzware etappe in de ronde van Spanje. Beeld AFP

Jonas Vingegaard won vrijdag voor het eerst een rit in de Vuelta, maar waarom was hij daar nu zo geëmotioneerd over? Was dat omdat zijn ploeg, Jumbo-Visma, een ongekende overmacht toonde op de flanken van de Tourmalet en plek 1, 2 én 3 won in de rit? Of was het omdat de ploeg ook de volledige top-3 in het algemeen klassement bezette?

Nee, vrijdag was de verjaardag van Frida, de dochter van Vingegaard. Haar vader, zo veel weg van huis, wilde haar een passend cadeau geven, zei de Deen, die vocht tegen de tranen.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever de journalistieke prijs De Tegel.

Jumbo-Visma wil als eerste wielerploeg ooit alle drie de grote ronden winnen in één jaar. Ze pakten met de Sloveen Primoz Roglic al de Giro en met Vingegaard de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel, het Belgische wonderkind uit de stal van QuickStep leek voor Jumbo-Visma de voornaamste sta-in-de-weg voor ronde nummer drie, de Vuelta.

Serieus mis

Maar na de even korte als loodzware etappe van vrijdag, grotendeels door de Franse Pyreneeën met de finish op de Tourmalet, is Evenepoel op tamelijk dramatische wijze weggevallen als kanshebber op de eindzege. Rit nummer dertien was nog maar nauwelijks begonnen toen de kopman van Soudal-QuickStep opeens een minuut achter de kopgroep reed, met daarin alle andere favorieten.

Dat er iets serieus mis was, bleek uit het feit dat Evenepoel omgeven werd door vier ploeggenoten. Renners die met geen enkele andere ambitie naar de Ronde van Spanje waren gekomen dan de wereldkampioen tijdrijden van dit jaar en op de weg van vorig jaar, naar zijn tweede opeenvolgende Vuelta-zege te begeleiden.

Maar de man met rugnummer 1 viel vrijdag volledig stil en kwam met een half uur achterstand boven op de Tourmalet, maar net binnen de tijdslimiet. Onderweg liet Evenepoel weten eenvoudigweg ‘leeg’ te zijn en ‘geen power’ te hebben. Hij maakte geen melding van een ziekte, maar had geen verklaring voor zijn ineenstorting.

Troefkaart

Het vroege wegvallen van Evenepoel was des te spijtiger, omdat hij vooraf voor een zeer moeilijke opgave stond, een die nieuwsgierig maakte naar de wijze waarop de nog maar 23-jarige renner de voor hem liggende puzzel ging oplossen. Evenepoel zou twee blokken van elk drie renners moeten verslaan: UAE, met drie man in de top-8 en Jumbo-Visma, met Sepp Kuss op 1, Roglic op 4 en Vingegaard op 7.

Maar wie van beide drietallen de uit te spelen troefkaart was, was volstrekt onduidelijk. Daardoor had Evenepoel als eenling niet geweten op welke aanval op de Tourmalet hij nu wel en op welke hij niet moest reageren.

Maar zover kwam het dus niet. Enerzijds lag dat aan het wegvallen van Evenepoel en de belangrijkste troef van UAE, Joao Almeida, zij het dat die niet zo dramatisch door het ijs zakte als Evenepoel. De Portugees ging van plek 6 naar 10 in het algemeen klassement.

Anderzijds kwam het niet tot een titanenstrijd door de overweldigende overmacht van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg legde in de aanloop naar de Tourmalet met liefst vijf man vooraan de kopgroep met alle overgebleven renners uit de top-20 zo’n moordend tempo op – met een glansrol als motor voor de 37-jarige Robert Gesink, binnen Jumbo-Visma uitgeroepen tot cultuurdrager van de ploeg – dat niemand er ook maar over peinsde om een aanval te doen.

Machtsgreep

Op de flanken van de Tourmalet, de meest beklommen col in de Tour de France – vrijwel altijd als doorkomst, zelden als finish zoals vrijdag – bleef er een zeer kleine kopgroep over die niettemin alle drie de kopmannen van Jumbo-Visma bevatte. Het was de opmaat voor een in een grote ronde zelden vertoonde machtsgreep van één ploeg. Vingegaard won de etappe, Kuss kwam als tweede over de finish – ‘beautiful’, zei hij met een grote glimlach – en een tevreden Roglic zat daar vlak achter.

Aldus bezette Jumbo-Visma het podium van de etappe én staat het eerste, tweede en derde in het algemeen klassement. We zijn over de helft van de Vuelta van 2023 en het lijkt er sterk op dat de Nederlandse ploeg zelf mag kiezen wie van de drie na de ceremoniële slotrit op zondag 17 september in Madrid op het hoogste treetje staat.