Onderzoeker: ‘Laat de international vaker dan één keer wisselen van land’

Georginio Wijnaldum na het winnen van de Champions League in 2019. ‘Met een vlag die half Nederlands en half Surinaams was liet Wijnaldum op fraaie wijze zijn verbondenheid naar twee landen zien.’ Beeld ANP/Pim Ras

Assistent-professor Gijs van Campenhout Iaat een cartoon zien, gemaakt door de in Jordanië geboren tekenaar Mahmoud Al Rifai, na de wereldtitel van Frankrijk in 2018. Uit het wit van de nationale driekleur, gedrapeerd over Frankrijk, grijpt een witte hand naar een vlot met Afrikaanse vluchtelingen met de wereldbeker.

De Franse wereldtitel was mede te danken aan migratie uit voormalige Franse koloniën. Migrantenzonen, van Pogba en Kanté tot Mbappé, talenten met meerdere keuzes voor een nationale ploeg. Spelers kiezen met het hart of strategisch; de toppers voor het best voetballende land. De mindere talenten kunnen international zijn van hun andere vader- of moederland.

Waarom zouden voetballers niet vaker kunnen kiezen, luidt de vraag? Hakim Ziyech hulde zich in het tricot van Marokko, omdat hij niet lekker bleek op te schieten met de Nederlandse bondscoaches. Nu is hij bij de Marokkaanse bondscoach in ongenade gevallen. Waarom zou hij dan niet alsnog voor Oranje kunnen uitkomen? Van Campenhout: ‘Hij is nota bene geboren in Dronten. Hoe Nederlands wil je het hebben?’

Teams zijn diverser dan vroeger

Van Campenhout, werkzaam als docent aan de Universiteit van Utrecht, verdedigt vrijdag zijn proefschrift ‘a Team of national representatives’, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij onderzocht alle WK-selecties vanaf 1930 op afkomst; het geboorteland en het land waarvoor de international uitkwam, alsmede het land van afkomst van ouders en grootouders, van belang voor de keuze die voetballers maken. De aanname is dat teams diverser zijn dan vroeger. Dat is zo, maar het scheelt niet heel veel. De diversiteit in nationale selecties is vooral een weerspiegeling van nationale migratiegeschiedenissen.

Zo speelden bij wereldkampioen Italië in 1934 al vier geboren Argentijnen mee. Vanaf 1990 is ongeveer tien procent geboren in een ander land dan dat van zijn nationale ploeg, door migratie en globalisering, soms door toeval. International Guus Til is geboren in Zambia, omdat zijn ouders daar werkten.

Van Campenhout: ‘Marokko selecteert tal van in Nederland en andere West-Europese landen geboren spelers. Soms doet geen enkele in Marokko geboren speler mee in de nationale ploeg.’ De Fifa is conservatief: maximaal één keer van land wisselen, rekening houdend met restricties. ‘In mijn optiek strookt dat conservatisme niet met de tijdgeest. Vaker wisselen zou volgens mij goed zijn. Een vrije keuze doet meer recht aan hoe de wereld zich ontwikkelt en aan dubbele gevoelens van nationaliteit, het gevoel bij meer dan één land te horen. Het voorkomt ook een ratrace van landen die spelers op jonge leeftijd willen binden.’

Soap met Mohamed Ihattaren

Hij noemt de soap met Mohamed Ihattaren als voorbeeld. Marokko trachtte hem te verleiden tot een keuze, terwijl voormalig bondscoach Ronald Koeman hem zelfs een shirtje van Oranje overhandigde. Ihattaren zei voor Nederland te willen uitkomen, doch belandde in een sportieve crisis. Wat zou het uitmaken als hij verandert van keuze, en later eventueel nog een keer? ‘Laat het meer los.’ Om de bewegingen tussen landen enigszins te beperken, zouden slechts afspraken moeten gelden voor één bepaald toernooi en de kwalificatiereeks. Van Campenhout weerspreekt de verwachting dat spelers om de haverklap switchen, omdat ze toch binding hebben, met teamgenoten, familie of publiek. Maar ja, beweren critici, Qatar bouwt een nationale ploeg voor zijn WK van dit jaar met louter immigranten en kinderen van immigranten. ‘De vraag is of dat erg is voor een land dat puur een immigrantenland is. Ze doen daar niet veel anders dan Frankrijk, Algerije of Marokko.’

Een tweede tak van zijn onderzoek draait om de populariteit van migrantenzonen, met Mesut Özil als voorbeeld. Hij was populair tot het WK van 2018, waar Duitsland faalde. Ongeveer gelijktijdig liet hij zich fotograferen met president Erdogan van zijn ‘tweede’ vaderland Turkije, waarna hevige kritiek op hem neerdaalde. Özil zei in een open brief: ‘Als we winnen ben ik een Duitser, als we verliezen een immigrant.’

De Engelse missers van een strafschop in de halve finale van het EK tegen Italië, Sancho, Rashford en Saka, kregen racistische drek over zich heen. ‘Het publiek zoekt iemand om de schuld te geven, vaak degene die niet past in het stereotype beeld. Als het minder gaat, is de kwetsbaarheid van nationale verbondenheid zichtbaar. Voetbal is een prisma op de samenleving. Het is daarom misschien beter om minder waarde te hechten aan keuzes voor een nationaliteit. Virgil van Dijk en Gini Wijnaldum liepen na de winst in de Champions League met Liverpool met een vlag die half Nederlands en half Surinaams was. Op fraaie wijze lieten ze daarmee hun verbondenheid naar twee landen zien.’