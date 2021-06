Onderzoek naar ‘wondersloffen’ waarop Sifan Hassan wereldrecord 10.000 meter liep

Sifan Hassan na haar wereldrecord op de 10.000 meter in Hengelo. Beeld EPA

Toen Hassan na haar wedstrijd op blote voeten de pers te woord stond in de mixed-zone, werd haar manager Sander Ogink in het FBK stadion aangesproken door een jurylid. Hij had haar spikes van het type Dragonfly van Nike bij zich. ‘Het jurylid maakte foto’s van de schoenen en schreef informatie op van het type. Ze zijn nu onderweg naar het laboratorium in Zweden’, vertelt Ogink. Volgens Ogink is het voor het eerst dat een atleet schoenen moet afgeven aan World Athletics.

Hassan was zondag met een tijd van 29.06,82 ruim tien seconden sneller dan de oude toptijd van de Ethiopische Almaz Ayana, die in 2016 op de Spelen van Rio 29.17,45 liep. Ze haalde in krap een halfuur een gemiddelde snelheid van 20,6 kilometer per uur. Twee dagen later raakte Hassan haar record alweer kwijt. Letesenbet Gidey uit Ethiopië liep dinsdag nog een stuk harder op dezelfde baan. Bij de Ethiopische plaatsingswedstrijden voor de Olympische Spelen liep Gidey in Hengelo 29.01,03.

Hassan liep op schoenen die aan alle regels voldeden, zegt Ogink. Het type ligt volgens hem gewoon in de winkel. Het is dezelfde schoen die ze vorig jaar droeg. ‘Er is niks nieuws aan, alleen de kleur is veranderd.’

Maximale zooldikte

Volgens nieuwe regels van de wereldatletiekbond is voor baanwedstrijden op afstanden vanaf 800 meter een maximale zooldikte toegestaan van 25 millimeter. Er mag één carbonplaat in de zool zitten. De spikes mogen niet langer zijn dan 9 millimeter en niet dikker dan 4 millimeter. Prototypes zijn verboden. Er mogen ook geen kleine aanpassingen gemaakt worden zodat de schoenen beter (of sneller) lopen.

De wereldatletiekbond kwam in 2020 met nieuwe regels om verdere innovaties tegen te houden nadat sportmerk Nike in 2017 een revolutie op de marathon had veroorzaakt met de komst van de Vaporfly.

De nieuwe schoenen hadden een verend effect door een carbonplaat in de zool in combinatie met speciaal schuim. De toptijden op de marathon schoven door die ontwikkeling zo’n drie minuten op. Het kostte andere merken twee jaar om vergelijkbare schoenen te ontwikkelen.

Een soortgelijke revolutie voltrok zich ook op de baan. Na de dubbele wereldtitel van Hassan op de WK atletiek in Doha in 2019 op de 1.500 en 10.000 meter werd er al wild gespeculeerd over haar wondersloffen.

Zelf zegt Hassan dat het haar niet veel uitmaakt op welke schoenen ze loopt. De geboren Ethiopische, die als vluchteling naar Nederland kwam en hier leerde hardlopen, bezit ook de mondiale toptijden op de mijl, de vijf kilometer op de weg en het werelduurrecord op de baan.

Revolutionaire spikes

Bij de mannen werd het wereldrecord op de 10.000 meter vorig jaar al verbroken. Joshua Cheptegei uit Oeganda liep in oktober op de revolutionaire spikes 26.11,00 meer dan zes seconden harder dan het 15 jaar oude record van Kenenisa Bekele, dat op 26.17,53 stond.

De Amerikaanse coach van Hassan, Tim Rowberry, ontkent het effect van de spikes niet. Hij weet niet precies hoeveel seconden het Hassan oplevert. ‘Voor Sifan helpt het vooral mentaal. Als je weet dat je op snelle schoenen loopt, voelt dat ook beter.’

Ogink verwacht dan ook geen verrassende uitkomsten vanuit het lab in Zweden. World Athletics heeft beloofd de schoenen terug te geven als het onderzoek is afgerond. Ogink: ‘Maar we gaan er niet van uit dat ze er dan nog op kan lopen. We willen ze wel hebben, als een mooi museumstuk.’