Onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland uitgebreid met zes disciplines

Marjan Olfers geeft een toelichting bij het onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland. Beeld ANP

‘Zo’n groot onderzoek is nog nooit gedaan’, zegt Marjan Olfers van onderzoeksbureau Verinorm vrijdagochtend bij een bijpraatsessie met de pers in Utrecht. ‘Dit wordt mijn magnum opus.’

In de eerste fase van de studie, in opdracht van en bekostigd door het ministerie van VWS, namen het team van Olfers en haar collega Anton van Wijk judo, wielrennen, volleybal en ijshockey onder de loep. Daar komen nu curling, handboogschieten, sneeuwsporten (skiën en snowboarden), schermen, tafeltennis en atletiek bij.

Weer later zullen grote sporten als voetbal, hockey en tennis volgen, maar daarvoor ontbreekt het de onderzoeksgroep vooralsnog aan capaciteit. Het totaal moet op zo'n twintig sporten uitkomen en het onderzoek zal drie jaar in beslag nemen.

De onderzoekers proberen onder andere op basis van vragenlijsten en interviews met sporters en coaches een beeld te krijgen van de cultuur die bij de verschillende disciplines bestaat: de min- en de pluspunten. Ook mogen oud-sporters hun zegje doen. ‘Het gaat dan om mensen die maximaal twee jaar geleden zijn gestopt’, zegt Olfers. ‘Verder terug is niet de bedoeling. We meten de huidige topsportcultuur, niet die in het verleden.’

Het gaat Olfers en Van Wijk niet om het blootleggen van misstanden, zoals dat eerder met hun onderzoek bij de turnbond wel het geval was. ‘Dat is wel vaak de eerste gedachte die mensen hebben, dat wij kijken naar ongewenst gedrag. Dat is niet zo. We bekijken de topsportcultuur en dus ook wat daar mooi aan is.’

Want er is voldoende moois aan het streven naar de beste sportprestaties, benadrukt Olfers. En van de gedachte dat Nederland misschien beter af is zonder topsport wil ze niets weten. Dat is bovendien onmogelijk, stelt ze. ‘Er is in de sport altijd een top. Waar gesport wordt is een kampioen.’

De keuze voor bijvoorbeeld atletiek staat los van de berichten over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de inmiddels vertrokken hoofdbondscoach Charles van Commenée en oud-technisch directeur Ad Roskam. Volgens Olfers is atletiek met name interessant vanwege de cultureel diverse achtergrond van de beoefenaars.

Dat is sowieso het uitgangspunt bij de keuze voor de tien disciplines die nu onderzocht worden: het moet een divers beeld opleveren. Zo is wielrennen is een grotendeels commerciële sport terwijl schermen ook in de top op vrijwilligers leunt. IJshockey, skiën en snowboarden zijn wintersporten terwijl atletiek als de belangrijkste sport op de Zomerspelen geldt.

De respons bij de eerste vier disciplines mocht wat hoger. Nu vulde soms maar zo’n 30 procent van de aangeschreven sporters de vragenlijst in. 40 procent is gewenst. Dat kan te maken hebben met enquêtemoeheid, denkt Olfers. Er lopen vaak nog andere onderzoeken. En de tijd die de vragenlijst in beslag neemt, 40 minuten, speelt wellicht ook een rol. ‘Maar die wordt ingekort.’

Om deze studie beter onder de aandacht van de topsporters te krijgen is Pieter van den Hoogenband als ambassadeur aangetrokken. Met hem als boegbeeld kan de respons tot boven de 40 procent opgekrikt, hoopt Olfers. ‘Hij moet de sporters motiveren.’